El próximo iPad Pro de Apple podría ser más fino y estilizado con una nueva pantalla OLED

Los futuros iPad Pro de Apple podrían ser más finos, ligeros y, en general, más premium, gracias a la nueva tecnología de pantalla OLED que están desarrollando entre LG y Samsung.

Así lo asegura un informe de The Elec (opens in new tab), que indica que tanto LG Display como Samsung están trabajando en una nueva y práctica tecnología de grabado OLED que en un futuro próximo podría utilizarse en los mejores iPads (opens in new tab). Todavía no está claro cuándo el iPad Pro se beneficiará de este desarrollo, pero podría ser tan pronto como el próximo año.

Hemos informado anteriormente (opens in new tab) de que los modelos iPad Pro podrían tener pantallas OLED en el 2024, y se dice que tanto LG como Samsung están produciendo paneles para que Apple los utilice. Al parecer, tienen un diseño de dos capas, lo que significa que hay un par de capas emisoras de luz en la pantalla, no solo una. Se conocen como paneles híbridos y son una solución intermedia entre los paneles rígidos (estándar), más baratos, y los flexibles, más caros.

Estos paneles híbridos utilizan una combinación de sustrato de vidrio (como una pantalla rígida, que consta de dos de ellas) y encapsulación de película fina, o TFE (como se ve en un panel flexible). Sin embargo, ahora mismo esa capa de sustrato de vidrio debe moverse durante el proceso de fabricación en la línea de producción.

Esto es problemático, ya que la fina capa puede romperse en algunos casos, mientras que el nuevo proceso de grabado permitirá hacerlo todo de una sola vez, lo que será más seguro para el fabricante y permitirá fabricar un panel más fino (y, por tanto, un iPad).

La salvedad a todo esto es que LG Display, según se informa, no utilizará esta nueva tecnología hasta su primera línea Gen 8 OLED. Por lo tanto, para los modelos de iPad Pro que se rumorean para el año que viene, se empleará la actual línea Gen 6 OLED, lo que significa que no tendremos estos paneles más delgados hasta la siguiente generación después de los modelos del 2024.

¿O puede que no? Por lo visto, Samsung Display empezó a trabajar en este nuevo proceso de grabado antes que LG, y el informe de The Elec sostiene que se aplicará inmediatamente a los paneles OLED para iPad de la línea Gen 6 de Samsung. Por lo tanto, la sugerencia es que la próxima generación de iPad Pros podría beneficiarse de estas pantallas más delgadas y más elegante después de todo.

¿Cómo de lejos está la pantalla de nuestros sueños?

Entonces, si vamos a ver estas pantallas súper finas en los próximos iPads Pro (al menos para los paneles que Samsung fabrica con este nuevo proceso de grabado), ¿cómo funcionaría? ¿Podría el iPad Pro más grande de la próxima generación tener estos paneles, pero no el más pequeño?

Desde luego, tendría sentido que la mayor de las tablets recibieran la actualización primero, porque el iPad Pro 12.9, que es bastante grande, tiene más que ganar con una pantalla más liviana.

Sin embargo, un informe anterior de The Elec (opens in new tab) (de hace dos meses) afirmaba que Samsung solo está desarrollando pantallas OLED de 11 pulgadas para Apple, mientras que LG se encarga de las de 11 y 13 pulgadas. Aunque en el futuro, según The Elec, esto podría cambiar y Samsung fabricaría ambos tipos.

En definitiva, se trata de un montón de rumores, por lo que debemos ser muy cautelosos a la hora de confiar en la idea de un panel más delgado para la próxima generación del iPad Pro. Lo que parece estar claro es que las pantallas más finas están al caer, pero puede que no lleguen el año que viene.

Sea cual sea la versión final de OLED, existe el riesgo de que los iPad Pro del año que viene sean considerablemente más caros. Las OLED de diseño de dos pilas son considerablemente más caras que las pantallas actuales, y ese coste se repercutirá en el consumidor en forma de iPad Pros más caros.

La buena noticia es que las pantallas no sólo son mucho más brillantes que los paneles de una sola capa, sino que también duran más tiempo, por lo que son OLED de alta calidad con mucha longevidad. Si además fueran más finas, las mejoras en el campo de las pantallas serían impresionantes.