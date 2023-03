El próximo iPad Pro de Apple podría venir con la mejor pantalla OLED que hay, pero te saldrá por un ojo de la cara

La próxima tanda de iPad Pro de Apple, que se espera el año que viene, podría ser la más cara que hemos visto hasta ahora, debido a una rumoreada mejora en la pantalla.

Tras el iPad Pro 12.9 (2022) (opens in new tab)y el iPad Pro 11 (2022), más pequeño pero prácticamente idéntico, se espera que Apple lance otros dos nuevos modelos de iPad Pro el año que viene. Cuando se lancen, es probable que los mejores iPad (opens in new tab) vengan con algunas mejoras en términos de procesador y características.

Sin embargo, mientras que las mejoras de hardware siempre son bienvenidas, los informes sugieren también algo que nos nos gustará, ya que se rumorea que las pantallas OLED del iPad del año que viene serán mucho más caras que las de los modelos actuales, y eso significa que es probable que los iPads de 2024 también cuesten más (vía The Elec (opens in new tab)).

Según los informes procedentes de Corea del Sur, donde se encuentran los socios de pantallas de Apple, Samsung Display y LG Display, Apple pretende utilizar un diseño dual para sus OLED de próxima generación, con dos capas emisoras de luz en lugar de una. Las pantallas de dos capas son más brillantes y duraderas que las de una sola capa, pero también cuestan mucho más.

Actualmente, se estima que las pantallas del iPad Pro de Apple tienen un coste de producción de entre 100 y 150 dólares, pero se informa que el coste de las nuevas pantallas de dos pilas se dispararía a alrededor de 270 dólares para el modelo de 11 pulgadas, y 350 dólares para el de 12,9 pulgadas.

Si estos rumores están en lo cierto, es casi seguro que Apple intentará repercutir parte del coste adicional, si no todo, en los consumidores. Así que si estás pensando en renovar tu tablet el año que viene, quizás debas plantearte si realmente necesitas el último y mejor iPad, o si puedes conformarte con una opción algo más antigua y asequible, pero aun así fantástica.

Los próximos iPad Pro podrían ser mucho más brillantes, pero también mucho más caros (Image credit: Apple)

Al menos te dan algo a cambio de tu dinero

Aunque hay que tomarse los rumores con cautela, si los informes son ciertos, las pantallas del nuevo iPad podrían ser una actualización que merezca la pena si decides gastarte una enorme cantidad de dinero.

La mayoría de las tablets OLED no son lo suficientemente brillantes como para ofrecer un HDR en condiciones. No nos malinterpretes: las pantallas se ven muy bien, pero no ofrecen el efecto OLED completo; nada que ver con lo que verías en uno de los mejores televisores (opens in new tab)OLED.

Sin embargo, si Apple adopta esta estructura en tándem, sus pantallas deberían ser mucho más brillantes que otras opciones OLED del mercado.

Además, esta estructura multiplicaría por cuatro la vida útil de la pantalla. Así que si eres de los que les gusta comprar un nuevo iPad Pro y conservarlo durante unos cuantos años, los modelos de 2024 deberían estar mejor equipados para aguantarte.

Tendremos que esperar hasta 2024 para saber exactamente qué nos deparan los próximos modelos de iPad Pro de Apple, pero si los precios van a subir, al menos parece que en este caso recibiremos algo a cambio de ese dinero extra.