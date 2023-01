El iPad plegable podría lanzarse a principios del 2024, según un analista de Apple

Apple está preparando un iPad plegable con un pie de apoyo de fibra de carbono y podría lanzarse a principios del 2024.

Esta información procede de un notable informador de Apple, Ming-Chi Kuo, a través de un hilo de Twitter (opens in new tab). Aunque no hay mucho que extraer del breve hilo, lo que revela pinta un panorama bastante interesante para el gigante tecnológico en el 2023. Según Kuo, el fabricante chino Anjie Technology suministrará el soporte de fibra de carbono para el nuevo dispositivo y se espera que se beneficie enormemente de esta "creciente tendencia de dispositivos plegables equipados con soportes". Y añade que el próximo iPad se lanzará junto con un iPad Mini renovado que "probablemente comience a fabricarse en serie" durante el mismo periodo de tiempo. En cuanto al futuro próximo, las cosas se van a poner difíciles para los consumidores. Kuo afirma que es posible que "no haya nuevos lanzamientos de iPad en los próximos nueve o doce meses" mientras Apple trabaja en sus próximos dispositivos. También predice que los envíos de iPad caerán entre un 10 y un 15 por ciento interanual en el 2023.

El NPD Group, una empresa de investigación de mercado (opens in new tab), informa de que "se espera que las ventas de tecnología en EE.UU. terminen el 2022 con un descenso interanual del ocho por ciento". Esta cifra se reducirá un 5% más este año. Con el gasto de los consumidores a la baja, parece que Apple se prepara para un 2023 difícil. A pesar de que el futuro cercano parece un poco sombrío, Kuo afirma que está seguro de que tanto el iPad plegable como el nuevo modelo de iPad Mini "impulsarán los envíos además de mejorar la mezcla de productos."

Los rumores más escuchados

Las noticias sobre dispositivos plegables de Apple llevan circulando por Internet desde hace un par de años. En el 2021, Kuo afirmó (opens in new tab) que un iPhone plegable con una pantalla de ocho pulgadas saldría a la venta este año. Sin embargo, teniendo en cuenta los "problemas de abastecimiento de tecnología y de producción en masa" que afectan al dispositivo, es probable que no se produzca todavía. Como pronto, este "iPhone Flip (opens in new tab)", como a veces se le denomina, se lanzará en algún momento de 2025 y será muy caro. Una filtración sugiere que su precio rondará los 2.500 dólares.

Entre un iPad plegable y un iPhone, la firma de análisis CCS Insights sostiene que es más probable que se lance primero el primero, debido a lo caro que será un smartphone plegable y a los inevitables problemas técnicos a los que tendrá que enfrentarse. Metafóricamente, algo tiene que ensangrentarse primero. Bien podría ser el iPad y nada de "tan alto perfil como un iPhone". Samsung da credibilidad a esta teoría, ya que predice que Apple también lanzará su primer plegable el año que viene. Al igual que CCS Insights, el gigante de Android también cree que será algún tipo de tablet.

Así que parece que un dispositivo plegable de Apple es algo inevitable en este momento. Eso sí, no esperes que ningún modelo de iPad o iPhone Flip haga acto de presencia en la WWDC23 de este año. De momento, la compañía no se juega nada.

Si estás interesado en conseguir un teléfono plegable, tendrás que comprar un Android para eso. No dejes de consultar la lista de TechRadar de los mejores teléfonos plegables para el 2023 (opens in new tab), recientemente actualizada, en la que aparecen modelos de la talla del Huawei Mate XS y el Galaxy Fold 4.