El gama media con características del Galaxy S21 podría presentarse en el Unpacked de Samsung el 17 de marzo

Hay otro evento de Samsung Unpacked el 17 de marzo a las 15:00h (España), y no, no se espera un tope de gama. En vez de eso, los rumores sugieren que se desvelará el gama media Galaxy A72 en el evento digital, que será retransmitido en la sala de prensa de Samsung y en su página oficial de YouTube.

'Gama media' sería menospreciar el A72: los rumores apuntan a que heredará más características de los tope de gama que su predecesor, incluyendo el 'Space Zoom' de hasta 30x. Esto sería espectacular, teniendo en cuenta que el Galaxy A71 no tenía teleobjetivo.

Mejores teléfonos económicos: los más top para presupuestos no tan top

Samsung no ha desmentido que el A72 se vaya a presentar. De hecho, su invitación al Unpacked carece de detalles, pero hay pistas que ponen al A72 en el foco: el nombre del evento (Samsung's Galaxy Awesome Unpacked) y esa mayúscula sospechosa en el post para su anuncio: 'Join us on March 17 for the Galaxy Awesome Unpacked to hear how Samsung Electronics is bringing Awesome to everyone.'

Según los rumores, el hecho de que se presentara el A72 sería Asombroso.

El A72: un gama media con toques de buque insignia

A parte del Space Zoom, otras características que se rumorea que incluirá el A72 son una tasa de refresco de 90Hz para su pantalla AMOLED FullHD de 6.7 pulgadas con sensor de huellas, hasta 256GB de almacenamiento, una batería de 5.000mAh y un jack de auriculares de 3.5mm.

A eso se le añaden las heredadas del A71 para este año: una cámara selfie de 32MP y una cuádruple de 64MP (principal) + 12MP (gran angular de 123º) + 5MP (macro) + 8MP (teleobjetivo). Lo único que nos falta es el 5G, al menos no se ha confirmado todavía, pero seguramente lo veamos en algunas regiones. Tendremos que esperar hasta el Unpacked del 17 de marzo para conocer todos los detalles.