El director creativo de Horizon Forbidden West habla sobre la próxima entrega de Aloy

Parece que Guerrilla Games ya está trabajando en una posible secuela de Horizon Forbidden West.

En una entrevista con VG247, el director creativo del videojuego, Mathijs de Jonge, dio unas pinceladas sobre el final del juego y lo que significaría para futuras entregas.

'El juego acaba con otro momento culminante donde podemos seguir trabajando en algo para el próximo videojuego.'

Como es de esperar, de Jonge no estaba muy por la labor de dar más información, diciéndole a VG247 que la serie va 'sobre misterio', con historias que van más allá de 'descubrir secretos en el antiguo mundo y el mundo presente, donde se basa el videojuego'.

Con eso en mente, dice de Jonge, 'hay mucho contenido para desarrollar nuevas historias y misterios de lo que ya hemos presentado anteriormente'.

En Horizon Forbidden West, por ejemplo, de Jonge dice que el hecho de que el sistema de la terraforma se necesitara arreglar era un buen punto de partida para la historia. Eso, combinado con 'historias del pasado, del Antiguo Mundo' y el deseo de ver evolucionar el arco de la historia de Aloy, les dio al equipo mucho con lo que trabajar.

Hay mucho sobre lo que construir

Sin entrar en mucho spoiler, la forma en la que Horizon Forbidden West deja abierta la idea de una secuela no nos sorprende. Esta información de de Jonge también sigue los recientes rumores en Twitter de OopsLeaks, que dijeron en abril que 'Horizon será una trilogía', aunque ese tipo de afirmaciones hay que cogerlas con pinzas de sal.

Apartándonos de la narrativa o las motivaciones creativas, el juego se ha convertido en todo un éxito comercial y de la crítica desde que salió en febrero, y ha sido el segundo gran lanzamiento para PS5 hasta la fecha. Lo podríamos catalogar como 'el retorno triunfante de Aloy'.

Ese tipo de cosas son difíciles de pasar por alto para Sony, y nos encantaría que Horizon Forbidden West no fuer la última de su protagonista, por mucho que el juego lo haya dejado todo bien atado en un arco narrativo.

Aunque se está pensando ya en una secuela, suponemos que va a pasar bastante tiempo hasta que veamos cualquier información oficial del videojuego, si es que la hay.

Después de todo, no ha pasado mucho tiempo desde que se lanzara Horizon Forbidden West y todavía está recibiendo parches post-lanzamiento. La puntuación oficial del juego sugiere que un DLC podría estar en desarrollo, y se hace mención a una especie de 'escaparate' donde los jugadores puedan comprar todas estas expansiones.

Luego está el spin-off en VR, Call of the Mountain, que se está desarrollando para PSVR por Guerrilla Games y Firesprite Games, y estará basado en una nueva historia de una nueva protagonista. Además, el PSVR 2 como tal no tiene todavía fecha de lanzamiento, aunque se rumorea que llegará a finales de 2022 o en 2023. Guerrilla Games tiene muchas cosas entre manos, pero esperamos ver más conforme pase el tiempo.