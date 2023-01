El almacenamiento del Samsung Galaxy S23 Ultra probablemente aumentará - Y son malas noticias para tu bolsillo

Se espera el gran lanzamiento de los Galaxy S23 (opens in new tab), los nuevos buques insignia de Samsung para el 2023, dentro de tan solo unas semanas, y es posible que cuando lleguen los nuevos móviles, los modelos superiores vengan con un almacenamiento de partida superior al año pasado, lo que probablemente se traduzca en un aumento de su precio.

Las variantes básicas del Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), Galaxy S22+ (opens in new tab) y Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) tienen 128GB de almacenamiento. Sin embargo, varios filtradores han sugerido que los modelos Samsung Galaxy S23+ y S23 Ultra de 2023 se comercializarán con un mínimo de 256GB, eliminando la opción de almacenamiento más pequeña.

El fiable filtrador Ahmed Qwalder (opens in new tab) filtró este cambio a principios de enero (opens in new tab), y ahora otro filtrador que por lo general es fiable, SnoopyTech (opens in new tab), ha dicho que los modelos Plus y Ultra ya no estarán disponibles en una versión de 128GB.

En concreto, los filtradores afirman que veremos las siguientes variantes en la gama Samsung Galaxy S23:

Samsung Galaxy S23 128GB almacenamiento / 8GB RAM 256GB almacenamiento / 8GB RAM

Samsung Galaxy S23+ 256GB almacenamiento / 8GB RAM 512GB almacenamiento / 8GB RAM

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB almacenamiento / 8GB RAM 512GB almacenamiento / 12GB RAM 1TB almacenamiento / 12GB RAM



En el caso de la variante superior de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM del S23 Ultra, SnoopyTech dice que podría ser exclusiva de la tienda de Samsung, pero no lo sabremos con seguridad hasta que se anuncie oficialmente.

Más allá de los detalles de almacenamiento, el mismo filtrador también parece haber revelado las opciones de color (opens in new tab): Botanic Green (verde), Misty Lilac (rosa claro), Phantom Black (negro), Cotton Flower (un tono crema o beige) y "algunos otros que sólo estarán disponibles a través de la web oficial de Samsung". No está claro qué otros colores podría hacer Samsung exclusivos para su tienda, pero podríamos ver el regreso de tonalidades como Rose Pink (rosa) y Phantom Red (rojo), que estaban disponibles para los Galaxy S22 y Galaxy S21 (opens in new tab).

El precio que tendrán los móviles todavía no está muy claro, pero como todo apunta a que el lanzamiento de los Galaxy S23 será el 1 de febrero (opens in new tab), ya no falta mucho para que averigüemos más detalles sobre los teléfonos. Ahora bien, sospechamos que si los S23+ y S23 Ultra a partir de ahora partirán de 256GB, entonces costarán más que las variantes básicas de 128GB del año pasado.

Dicho de otra forma, es posible que el precio de partida de los Galaxy S23+ y S23 Ultra sea mayor que en 2022, pero al menos obtendremos más almacenamiento por nuestro dinero. Ahora bien, eso significa que la experiencia del smartphone actualizado de Samsung podría resultar menos asequible.

Sea como sea, es posible que nos equivoquemos y que Samsung nos sorprenda para bien.

Si no puedes esperar al lanzamiento del S23 y necesitas un teléfono ahora mismo, ¿por qué no echas un vistazo a nuestra selección de los mejores móviles que puedes comprar hoy mismo (opens in new tab)?