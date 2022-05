Dyson está construyendo robots supersecretos, incluido un "cerebro robot"

No es ningún secreto que al innovador de las aspiradoras Dyson le gusta la robótica.

Hace seis años, la empresa presentó su aspiradora robótica Dyson 360 Eye, que consiguió ser una mezcla perfecta de automatización orientada al futuro y características clásicas (carecía del último canal de conectividad Wi-Fi, y Dyson tenía la cámara como sistema de navegación casi una década antes de entregar el primer producto).

Hoy en día es difícil encontrar una Dyson 360 Eye, pero eso no significa que las ambiciones robóticas de la empresa hayan terminado. Ni mucho menos.

Esta semana, y sin hacer mucho ruido, Dyson ha publicado un vídeo (opens in new tab) en el que ofrece un vistazo al trabajo de robótica "ultra secreto" de la empresa. Presentado por Jake Dyson, el hijo del fundador y director general James Dyson, el vídeo ofrece una visión cercana de los esfuerzos que está realizando Dyson para descifrar el secreto de la robótica doméstica.

De pie ante un par de grandes hangares en el aeródromo de Hullavington, en Wiltshire (Londres), Dyson afirmó que la empresa tiene un "gran futuro en la robótica" y que ha estado trabajando con investigadores del Imperial College en el desarrollo de todo tipo de autómatas que puedan ahorrar tiempo a las personas y mejorar sus vidas.

(Image credit: Dyson)

Los robots, al menos los que se pueden ver con claridad (algunas de las cosas supersecretas aparecían borrosas en el vídeo), estaban ocupados cogiendo con cuidado los juguetes de los niños del suelo con manos robóticas articuladas, sacando platos de un desagüe y utilizando la visión robótica para guiar un brazo robótico equipado con una diminuta Dyson Vaccum para limpiar un sillón del salón.

"Esto significa que nunca más me encontraré restos de patatas en el respaldo de mi silla", bromeó Dyson con un investigador.

La mayoría de los robots mostrados representan los actuales avances de Dyson en materia de robots destinados a entornos domésticos, incluidos los más difíciles, como las escaleras. En el vídeo, vemos un conjunto de escaleras, pero ningún robot intenta subirlas.

La robótica doméstica es un mercado notoriamente difícil. iRobot, posiblemente la empresa de robótica de consumo de mayor éxito en el mundo, lo ha hecho bien pero ciñéndose a sus raíces de robot aspirador. Ha trabajado en la instalación de sistemas robóticos para el cuidado de la salud en los hospitales (opens in new tab), pero está claro que ese no es el objetivo de la empresa.

(Image credit: Dyson)

Las ambiciones de Dyson, por el momento, parecen mucho más grandes, aunque no dejó de lanzar una sutil pulla a iRobot cuando Dyson mencionó su robot aspirador 360 y añadió: "y los nuestros aspiran de verdad, por cierto". En realidad, las Roombas también lo hacen, aunque con la mitad de potencia de succión que una Dyson 360 Eye (y con mucha menos potencia de succión que una aspiradora vertical Dyson estándar).

Aunque Dyson dijo que los robots (y los wearables) son "el futuro de Dyson", y que los proyectos de investigación están ya maduros, la realidad es que no se sabe si alguno de estos robots de Dyson aparecerá en nuestros hogares, ni cuándo. Sin embargo, Dyson afirma que lo que aprenden de esta investigación sobre robots se retroalimenta en los productos actuales para mejorar su funcionalidad y rendimiento para los consumidores.

Lo cierto es que no se trata de un anuncio de lanzamiento de un producto, sino de un vídeo de reclutamiento de Dyson. Dyson dice que, entre otras cosas, quiere contratar a 700 ingenieros para trabajar en un cerebro robótico. Sin embargo, no está claro dónde podría ir ese "cerebro". La mayoría de los robots que vemos en el vídeo son partes de robots: brazos, manos y sistemas de visión. En ningún momento Dyson gira en una esquina y se topa con un robot humanoide de Dyson.

Pero para ser justos, no vimos todo el centro de investigación. Ese enorme robot podría haber estado al acecho en cualquier otro lugar.

