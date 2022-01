Dwayne Johnson está haciendo una película basada en un videojuego pero... ¿cuál?

Dwayne Johnson ha revelado que se está haciendo una película basada en uno de los videojuegos más grandes de todos los tiempos y... bueno... esperamos que no sea Doom II, la verdad.

En una conversación con Men's Journal sobre Black Adam (la próxima película del Universo Extendido de DC en la que aparecerá a finales de año) Johnson respondía sobre si tenía otra película entre manos que estuviera basada en un videojuego.

Sorprendentemente, Johnson reveló que así era, y explicó un poco su gusto por la serie Madden antes de decir que pronto se haría una nueva película basada en un videojuego.

'No te puedo decir de qué juego se trata en concreto, pero tendréis noticias este año', dijo Dwayne. 'Vamos a llevar uno de los videojuegos más grandes a la gran pantalla, uno que he jugado durante años. Estoy muy emocionado de que los dans puedan verlo en todo el mundo. Claro que vamos a hacerlo bien por nuestros colegas gamers, pero es que la película en sí va a ser genial'.

No hay mención sobre si Johnson llevará la película al cine o se podrá ver en alguna plataforma de streaming. Hace poco, Dwayne apareció en 'Alerta Roja', que se estrenó en exclusiva en Netflix en noviembre de 2021. Johnson también se alió con Amazon Prime Video y la estrella del UCM Chris Evans para 'Red One', una comedia navideña que llegará a la plataforma de streaming a finales de año.

¿Qué videojuego podría ser?

Teniendo en cuenta el amplio número de franquicias de videojuegos es complicado, a priori, intentar descubrir a cuál se refiere Johnson. Pero aunque sea pura especulación por nuestra parte, hay un buen número de candidatos.

Vamos a empezar: Madden, el videojuego de fútbol americano. Sí, The Rock lo mencionó en la entrevista con Men's Journal y claramente le encanta, ya que en 2006 dijo que su juego favorito de toda la vida había sido Madden 93. A menos que la adaptación sea un biopic sobre John Madden y Johnson sea el protagonista (algo poco probable, teniendo en cuenta su actual popularidad), podríamos descartar este.

Doom es otra serie de videojuegos que no podemos imaginarnos con Johnson. Después de todo, La Roca protagonizó la muy difamada adaptación cinematográfica de 2006 de la icónica franquicia FPS de ID Software. A menos que sienta que tiene asuntos pendientes en ese universo, no creemos que vuelva a abrirse camino a través de tanto demonio.

Gears of War es otra opción y, dado su tremendo físico, Johnson encajaría perfectamente con los soldados gigantes de esa serie. Mete a Dave Bautista como Marcus Fenix, alguien a quien Bautista ha expresado varias veces su deseo de interpretar, y podríamos haber acertado.

¿Qué me dices de Quake? También de ID. Según We Got This Covered, el compañero de Dwayne en Alerta Roja, Ryan Reynolds, estaba buscando la posibilidad de hacer un live action de Quake. ¿Podrían hacer equipo de nuevo para el videojuego? Nunca digas nunca.

Pero hay dos opciones claras que a) le irían como anillo al dedo; y b) son sin duda uno de los videojuegos más grandes ahora mismo: Fortnite y Call of Duty.

El último tiene bastante potencial. De nuevo, The Rock tiene el físico para hacer cualquier número de riesgo en una posible película de Call of Duty. Y la franquicia se ha convertido en una de las mejores (desde una perspectiva de acción) que podría mantener el tipo como las ajetreadas películas protagonizadas por Dwayne Johnson.

Pero aun así no podemos dejar Fortnite de lado, ya que Johnson ha aparecido ya en el final de temporada del videojuego como La Fundación. además, el título multijugador de Epic Games sigue siendo de los más grandes del mundo.

Poner a The Rock en una adaptación de Fortnite donde interpreta a The Foundation sería un éxito seguro. Atraería a los fanáticos de Fortnite, los fanáticos de The Rock y los aficionados al cine intrigados por verlo. Y, si se estrenara en los cines, también generaría millones de dólares para cualquier estudio que lo financiara.

Vamos a esperar a ver qué anuncia Johnson a finales de este año.