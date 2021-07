Dónde ver la final de la Euro 2020 Italia - Inglaterra

Una de las mejores Eurocopas que se recuerdan llega a su fin. Después de un mes de geniales encuentros entre selecciones que lo han dado todo, finalmente toca disputarse la corona de rey de Europa para los próximos 3 años (normalmente las Euro son cada 4 temporadas, pero ya sabéis, pandemia...) y despedirnos de lo que ha sido una fiesta del fútbol en toda regla.

En la memoria van a quedar partidos como el de Croacia contra España, en el que se anotaron 8 goles en un encuentro emocionante como pocos, o el Francia contra Suiza de aquella misma tarde, que tras un empate a 3 se tuvo que decidir en los penaltis. Recordaremos a la gran Dinamarca, que empezó el torneo con el susto de Christian Eriksen, que nos dejó el corazón en un puño, y a la que un error arbitral dejó sin su soñada final. También tendremos un ojo puesto en el futuro de la selección ucraniana, que pasó la fase grupos por los pelos y llegaron muy dignamente a cuartos de final. Y, sobre todo, recordaremos lo sorprendente que puede ser el fútbol, pensando en lo pronto que se fueron a casa equipos como Alemania, Francia, Portugal (hasta hoy, la vigente campeona) o Países Bajos.

Esperamos que la final de hoy sea la guinda del pastel, deje preciosos recuerdos, y nos haga emocionarnos como se merece un partido de este calibre.

Italia - Inglaterra Euro2020 Fecha: domingo, 11 de julio Hora: 21:00 hora española Estadio: Wembley, Londres Emisión en directo: Tele5, Mitele Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

La final de la Euro 2020 será disputada entre Italia e Inglaterra. El pasado martes, Italia venció a España en los penaltis tras un emocionante partido en el que los españoles quizás merecieron más, pero ya se sabe, si el balón no entra no hay nada que hacer. Por otro lado, Inglaterra consiguió vencer a Dinamarca tras algunos hechos que deslucieron el partido, como el gol en propia puerta de Mikkel Damsgaard y el más que dudoso penalti pitado a favor de Inglaterra, que transformó Harry Kane tras el rechace del portero al primer lanzamiento.

No sabemos quién será el campeón de Europa en la final de la Eurocopa 2020, que se disputará hoy, domingo 11 de julio, a las 21:00 horas, pues ambas selecciones tienen potencia y mucha calidad. La buena noticia es que será posible ver el Italia-Inglaterra en streaming y de forma gratuita, desde cualquier lugar del mundo.

Los inventores del fútbol contra una tetracampeona del mundo

(Image credit: N/A)

Así que por fin ha llegado, la esperada final de la Eurocopa 2020, la decimosexta edición del Campeonato de Europa de Fútbol se jugará esta noche en el mítico estadio de Wembley.

Tanto Italia como Inglaterra son dos equipos extremadamente decididos a ganar. Será un partido especial, que se verá hoy, retransmitido en TV por Tele5 y en streaming de forma gratuita por Mitele.

En el torneo, Inglaterra ha destacado por su estilo de juego rápido y agresivo, que le ha servido para encajar un solo gol (de Dinamarca), y tiene la etiqueta de favorita avalada por muchos expertos.

Italia ha jugado muy bien en los últimos partidos, pero no siempre ha sido eficaz a la hora de enviar el balón en la red, a pesar del compromiso y la entrega de la mayoría de sus jugadores y de las excepcionales acciones individuales que han convertido a los 'azzurri' en el equipo al que casi todo el mundo animará hoy.

Sin duda será un partido emocionante, ya que Inglaterra (con un valor aproximado de 1.300 millones de euros) literalmente hará cualquier cosa para que el título se quede en casa y una derrota sería un gran puñetazo en la nariz de su ego. Pero tienen que lidiar con los italianos, que querrán demostrar que están a la altura de sus grandes actuaciones, aunque estas estén cada vez más lejos en la memoria, como el Mundial del 2006.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de Italia contra Inglaterra gratis esta noche.

(Image credit: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

Italia - Inglaterra: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto en televisión por el grupo Mediaset, y las emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, la final de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 21:00h.

Cómo ver el Italia - Inglaterra en streaming

¿Cómo? ¿Que se va a jugar la final de la Euro 2020 y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En toda España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver el Italia - Inglaterra desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.