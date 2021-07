Doctor Strange 2: están regrabando algunas escenas, ¿se pospondrá su estreno por ello?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura necesita regrabar algunas escenas, y en ello están ahora mismo, tal y como ha afirmado uno de los actores.

Esta película de la Fase 4 de Marvel está programada para ser estrenada en marzo de 2022, y en una entrevista reciente con Collider, Benedict Wong ha afirmado que la película de superhéroes dirigida por Sam Raimi necesita trabajo adicional antes de poder ser estrenada.

En la entrevista, que abarcaba muchas cosas sobre el UCM, le preguntaron a Wong, que interpreta al hechicero aliado de Doctor Strange en las películas, cómo era trabajar con Raimi en la producción de la película.

Después de explicar que Raimi permite a los actores improvisar durante la grabación, Wong reveló que actualmente se encuentran regrabando algunas escenas de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

"A mi me gusta soltar frases alternativas, y a él le gustan, por lo que nos divertimos", dijo Wong. "Yo lanzo frases, y a veces cuajan y otras no. El proceso creativo es increíble. Mientras que no tengas miedo a probar, puede que lo que digas esté bien o mal, pero todos estamos intentando hacer algo grande".

"Nos estamos divirtiendo mucho. Terminaremos las nuevas grabaciones en septiembre, por lo que ya queda poco".

Análisis: ¿se retrasará Doctor Strange 2 otra vez?

Puede que algunos fans de Marvel se preocupen a raíz de los comentarios de Wong por si se vuelve a retrasar la fecha de estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

La película ya se ha pospuesto dos veces debido al Covid-19. En un principio, se iba a estrenar el 7 de mayo de 2021, y después se retrasó al 5 de noviembre de 2021.

Poco después volvieron a cambiar la fecha, esta vez al 25 de marzo de 2022, ya que Sony y Marvel decidieron estrenar Spider-Man: No Way Home en noviembre de 2021, aunque esta después también se retrasó al 17 de diciembre de 2021.

Incluso con el proceso de regrabación que ha desvelado Wong, no creemos que vuelvan a echar para atrás la fecha de estreno de Doctor Strange 2 una tercera vez.

Como el actor ha dicho que las regrabaciones terminarán en septiembre, esto sigue dando al equipo creativo y al director Raimi seis meses para terminar la película antes de que sea estrenada en marzo de 2022.

Por supuesto, el montaje final debe estar listo antes para que los ejecutivos de Marvel le puedan dar el visto bueno. Esto significa que Raimi y compañía tienen hasta finales de enero o principios de febrero para terminar la película.

Aunque la versión final tenga que ser editada, y haya que añadir los efectos visuales, estamos bastante seguros de que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenará en marzo de 2022.