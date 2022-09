Deadpool 3: Ryan Reynolds y Hugh Jackman nos explican cómo van a resucitar a Logan

A continuación, muchos spoilers de la película Logan de 2017.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman han respondido a las mayores preguntas de los fans de Marvel tras la noticia de que Lobezno coprotagonizará Deadpool 3.

El dúo de actores, que confirmaron el 27 de septiembre que el superhéroe con esqueleto de adamantium favorito de los fans aparecería en Deadpool 3, tomaron YouTube y las redes sociales para responder a las preguntas más acuciantes de los fans sobre el proyecto de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab).

Puedes ver el vídeo a continuación:

En el vídeo de 75 segundos de duración, Reynolds y Jackman explican principalmente cómo Lobezno dará el salto al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La respuesta llega después de que los fans se preguntaran cómo puede existir el superhéroe con garras en el gigante cinematográfico de Marvel, ya que murió en la película Logan del 2017. Esa película fue la supuesta aparición final de Jackman como Lobezno y una de las últimas películas de X-Men que produjo Fox.

"Estad seguros de que vamos a responder a todas vuestras preguntas", dice Jackman. "Por ejemplo, ¿cómo está vivo Lobezno después de Logan?".

Como explica rápidamente Reynolds, Logan tiene lugar en 2029 en una línea temporal distinta a la cada vez más enrevesada del UCM. "Logan murió en Logan, así que no vamos a tocar eso", añade Reynolds, antes de que la estrella de Free Guy comience a abrirse sobre la trama de Deadpool 3.

O eso parece. Mientras Reynolds y Jackman comienzan a esbozar la historia, la canción Wake Me Up Before You Go Go de Wham comienza a sonar por encima, lo que significa que no llegamos a escuchar lo que la pareja comenta. Es el típico vídeo de Reynolds y compañía. Cuando vuelve el audio, la pareja agradece al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, la oportunidad que les ha brindado antes de que un montaje de imágenes que muestran su amistad a lo largo de los años ponga fin a la grabación.

Dada la tecnología de la que disponen los expertos en audio en la actualidad, no nos sorprendería que alguien intentara (y con éxito) aislar la conversación de Reynolds y Jackman para escuchar lo que realmente dicen. Pero si somos sinceros, nos sorprendería que el dúo dijera realmente algo que suponga un spoiler o sea significativo sobre la narrativa de Deadpool 3.

Antes del anuncio de ayer (opens in new tab), sabíamos que Deadpool 3 estaba por llegar y que sería la primera película del UCM con calificación +18. Kevin Feige lo confirmó en enero del 2021. Pero, aparte de algunas breves actualizaciones de Reynolds y de los guionistas de la película (Rhett Rheese y Paul Wernick) ha habido muy poca información nueva sobre cómo progresa el desarrollo de Deadpool 3.

Los fans de Marvel estaban decepcionados por la ausencia de Deadpool 3 en la D23 Expo 2022. Ahora, sin embargo, hemos conocido la participación de Jackman y la fecha de estreno de la película de superhéroes. Llegará el 6 de septiembre del 2024, lo que significa que el debut de Deadpool en el UCM pondrá fin a la Fase 5 o dará comienzo a la Fase 6 en lugar del reboot cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos de Marvel.

La noticia de la participación de Jackman en Deadpool 3 se produjo apenas unas horas antes de que se supiera que otra película del UCM (Blade, la película del superhéroe vampiro) se había topado con varios contratiempos en su propio desarrollo (opens in new tab). No está claro si la película de la Fase 5 está en serio peligro o no, pero no parece que vaya a llegar a su fecha de lanzamiento en cines el 3 de noviembre del 2023 a este ritmo.

