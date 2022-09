La película 'Blade' de Marvel parece estar en serios problemas

La película de Blade de Marvel Studios está en serios problemas, con varios informes que sugieren que el desarrollo se ha estancado dos meses antes de que comience el rodaje.

El proyecto de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab), cuyo estreno en los cines está previsto para noviembre del 2023, iba a entrar en producción en breve. Sin embargo, Blade corre el riesgo de perder su fecha de lanzamiento por completo después de que el director Bassam Tariq dejara la película de superhéroes sólo dos meses antes de que comenzara el rodaje, según The Hollywood Reporter (opens in new tab) (THR).

En una declaración proporcionada a THR, Marvel dijo que "los continuos cambios en nuestro calendario de producción" fue una de las principales razones detrás de la salida de Tariq. Sin embargo, se espera que el director de Mogul Mowgli siga teniendo crédito como productor ejecutivo por el trabajo que ha llevado a cabo en la película del Universo Cinematográfico Marvel hasta ahora.

En declaraciones a THR, Tariq y Marvel se han agradecido mutuamente el esfuerzo realizado. Parece ser que el estudio y el director se han separado en buenos términos. BigScreenLeaks (opens in new tab) ha especulado con que Marvel tiene algunos nombres importantes para suceder a Tariq, pero no ha revelado quiénes podrían ser.

I’m told that the current BLADE script is roughly 90 pages and features exactly TWO (lackluster) action sequences. Mahershala said to be very frustrated with the process. Feige said to be spread too thin. But hey, that’s just what sources are telling me. Don’t shoot the messengerSeptember 28, 2022 See more

La salida de Tariq es un contratiempo en toda regla, pero no es el único dilema que le ha dado un gran dolor de cabeza al jefe de Marvel, Kevin Feige.

Según el informador de la industria Jeff Sneider, el guión de Blade no está en un buen momento. El reportero de Ankler ha afirmado que el guión de la película sólo tiene 90 páginas y contiene dos secuencias de acción inacabadas.

Según Murphy's Multiverse (opens in new tab), Beau DeMayo, cuyos trabajos anteriores incluyen la adaptación televisiva de Netflix de The Witcher, ha sido contratado para reescribir el guión. DeMayo también ha escrito guiones para Caballero Luna en Disney+, así como para la próxima serie animada de Marvel X-Men 97, por lo que la película debería estar en buenas manos si él está involucrado. No está claro si el antiguo guionista Stacey Osei-Kuffour sigue a bordo con DeMayo siendo reclutado para arreglar el guión.

Además, BigScreenLeaks (opens in new tab) y Lizzie Hill (opens in new tab), de The Cosmic Circus, han afirmado que Blade no entrará en fase de producción hasta enero del 2023, es decir, 10 meses antes de su estreno. Mientras tanto, una convocatoria de casting publicada por Angela Boehm Casting (gracias a Reddit por el hallazgo) afirma que el rodaje no comenzará hasta la primavera del 2023, lo que podría ocurrir en cualquier momento entre marzo y junio. No es la preparación ideal para una película de gran éxito.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que la estrella principal, Mahershala Ali, esté muy frustrada por los nuevos retrasos. La última ronda de contratiempos en la producción llega tres meses después de que informáramos de que la fecha de producción de Blade se había retrasado de julio del 2022 a octubre del 2022. Parece que a la película de Marvel le falta algo de preparación en muchas áreas.

Nos hemos puesto en contacto con Disney y Marvel para que comenten la participación de Osei-Kuffour en el futuro, así como la fecha prevista de inicio del rodaje de la película. Actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

Buenas y malas noticias

La fecha de estreno de Deadpool 3 ha sido adelantada. (Image credit: Fox)

Dada la especulación que rodea a los problemas de producción de Blade, no fue demasiado sorprendente ver algunas buenas noticias el mismo día en forma de nuevas noticias sobre Deadpool 3.

Ya sabíamos que el debut del mercenario bocazas en el UCM estaba en camino, ya que Kevin Feige confirmó que Deadpool se uniría al gigante cinematográfico de Marvel en enero del 2021. Desde entonces hemos recibido algunas actualizaciones importantes, con el actor principal Ryan Reynolds preparándose para el exigente papel, y los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick poniendo al día a los fans sobre el progreso del guión.

Sin embargo, la mayor actualización llegó a través de Reynolds el martes 27 de septiembre, con el actor canadiense revelando que Hugh Jackman retomará su papel de Lobezno en Deadpool 3 (opens in new tab). Ah, y que la película con calificación R llegaría a los cines en septiembre del 2024.

Vale, esa fecha de lanzamiento está a dos años vista, pero no sería de extrañar que la producción de Deadpool 3 comience antes de lo previsto, o que incluso se adelante su estreno en cines.

Tal y como se desprende de las declaraciones de Marvel a THR, el calendario de producción del estudio está en constante cambio. Si la fecha de estreno de Blade se retrasa para dar más tiempo a su finalización, el resto de la Fase 5 de Marvel (y su primera película de la Fase 6, si es que Deadpool 3 encaja en el proceso) podría verse alterada. Eso podría significar que el Capitán América: Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts y Deadpool 3 lleguen a los cines antes de lo que pensamos.

Marvel tiene antecedentes de este tipo de cosas, con el estudio cambiando Ant-Man y la Avispa: Quantumania y The Marvels al 2023. Ant-Man 3 estaba más avanzada en el proceso de producción que su hermana de la Fase 5, de ahí que el dúo intercambiara las fechas de lanzamiento. Por lo tanto, si Blade no se rueda hasta la próxima primavera, películas como Capi 4 y Deadpool 3 podrían empezar a rodarse antes. Si este es el caso, es de esperar que Marvel anuncie cambios en las fechas de estreno en un futuro próximo.

