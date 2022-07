Dale el primer vistazo a Sauron en Los Anillos de Poder en el tráiler de la Comic Con 2022

El panel de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder en la Comic-Con 2022 de San Diego tuvo una agenda apretada, con el reparto y el equipo creativo clave ofreciendo muchas revelaciones sobre la nueva serie antes de su lanzamiento a principios de septiembre.

Los miembros del reparto (Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafindin, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxin Baldry, Ema Horvath, Lloyd Owen, Leon Wadham, Markella Kavenagh, Megan Richards, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Sophia Nomvete, y Owain Arthur) y los showrunners (J. D. Payne y Patrick McKay) se encargaron de ofrecer a los fans un extenso avance de la nueva serie, cuya realización ha costado 465 millones de dólares.

A pesar de que hace algo más de una semana se estrenó un nuevo tráiler (opens in new tab) como parte del Prime Day 2022 (opens in new tab), los fans pudieron disfrutar de un segundo tráiler completo, y esta vez, Sauron, el villano que domina gran parte del universo narrativo de J.R.R. Tolkien, por fin apareció. Haz clic abajo para verlo:

A diferencia del anterior teaser, que no desvelaba mucho de la trama, el nuevo tráiler ofrece mucho de Sauron así como los orígenes de Galadriel, el papel interpretado por Cate Blanchett en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Anson Boon, visto recientemente en Pistol, aparece como una de las manifestaciones físicas del Señor Oscuro Sauron, sembrando la maldad y el terror por toda la Tierra Media.

En el panel, moderado por el presentador Stephen Colbert, se estrenaron cinco escenas exclusivas de la serie, incluido un primer vistazo al prólogo, mientras que el compositor Bear McCreary, recién confirmado como compositor de la serie, actuó en directo acompañado de una orquesta y un coro ante una multitud de 6.000 personas en el famoso pabellón H de la Comic-Con.

Payne y McKay se sinceraron (según USA Today (opens in new tab)) sobre el reparto de la serie, revelando el extenso proceso de audición por el que pasó cada personaje.

"Vimos a cientos de personas para cada papel. Miles en total", dijo Payne. "Teníamos dos criterios: tenían que ser excelentes intérpretes y, en segundo lugar, teníamos que mirarles a los ojos y decir: "¿tienen la Tierra Media dentro?".

Payne también se explayó sobre el esquema de la serie y cómo se diferencia de la exitosa trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Añadió: "Es una historia humana: hasta dónde estás dispuesto a llegar en la oscuridad para alcanzar el bien. El mundo está en un estado diferente, la Segunda Edad. Se trata de reintroducir este mundo y hay un nuevo mal. No queríamos hacer un spin-off: queríamos encontrar una gran epopeya tolkieniana".

McKay añadió que la serie tendrá un amplio atractivo, pero no escatimará en sustos, diciendo: "Queríamos hacer una serie para todo el mundo, para niños de 11, 12 y 13 años, aunque a veces tengan que taparse los ojos con la manta si da demasiado miedo. Hablamos del tono de los libros de Tolkien. Se trata de un material que a veces da miedo -y a veces es muy intenso, a veces es bastante político, a veces es bastante sofisticado-, pero también es reconfortante, afirmativo y optimista. Trata de la amistad y de la hermandad y de los desvalidos que superan la gran oscuridad".