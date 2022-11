¿Cuándo llega Black Panther: Wakanda Forever a Disney+?

¿Cuándo se estrenará Black Panther: Wakanda Forever en Disney+? La respuesta corta es: de momento no lo sabemos, pero sospechamos que será en enero del 2023.

Tras su estreno en cines, es posible que te preguntes cuándo la trigésima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se unirá a sus hermanas en el servicio de streaming de Disney. A continuación, averiguaremos cuándo es probable que Black Panther: Wakanda Forever es probable que se lance en Disney+, utilizando los otros lanzamientos de películas de Marvel de la plataforma para calibrar cuándo podría dar el salto de la gran a la pequeña pantalla.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Black Panther 2 en Disney Plus?

Okoye y Shuri (Image credit: Marvel Studios)

Pantera Negra: Wakanda Forever no tiene fecha de estreno oficial de Disney Plus. La película de la Fase 4 del UCM (opens in new tab) acaba de aterrizar en los cines, pero creemos que llegará a la tele en enero del 2023.

Eso se basa en lo que sabemos sobre los estrenos de otras películas de Marvel en Disney+, por lo que podemos proponer esa ventana de lanzamiento como el momento en que la película de superhéroes podría estar disponible para streaming en casa.

En primer lugar, las películas de Marvel no se lanzan en la plataforma de streaming de Disney inmediatamente después de su estreno en cines. Cada película del UCM tiene un periodo de exclusividad mundial de 45 días en los cines, lo que significa que no se lanzará en Disney+ hasta dentro de seis semanas, al menos.

Si Black Panther 2 llegara a nuestras pantallas de televisión exactamente 45 días después del 11 de noviembre, se lanzaría el lunes 26 de diciembre, un día después de Navidad.

Namor (Image credit: Marvel Studios)

Sin embargo, ese lanzamiento del 26 de diciembre es muy improbable. Para empezar, Marvel no ha lanzado ninguna de sus películas posteriores a Avengers: Endgame en Disney+ tan pronto después de su estreno en cines. El único caso atípico es el de Viuda Negra, que recibió un lanzamiento con fecha y día en los cines y en Disney+ en julio de 2021 debido a la pandemia del Covid-19.

Además, Disney tradicionalmente estrena nuevas películas y programas de televisión los miércoles. Ese formato se cambió temporalmente para She-Hulk, la última serie de televisión del UCM, que en realidad se estrenó un jueves (18 de agosto). Esto se debió al estreno entre semana de los nuevos episodios de Andor, es decir, la última serie de televisión de Star Wars. Está claro que Marvel y Lucasfilm no querían que sus franquicias estrella compitieran por los espectadores el mismo día.

Así que, si Black Panther 2 sigue el tradicional lanzamiento de los miércoles de Marvel para los estrenos de Disney+, saldrá el miércoles 28 de diciembre, ¿no? Es posiblee, pero no muy probable, y Eternals tiene la clave del por qué.

La 26ª película de Marvel Studios se estrenó en los cines el 5 de noviembre del 2021, pero no empezó a emitirse en Disney Plus hasta el 12 de enero del 2022. Marvel estrenó Spider-Man: No Way Home (junto a Sony Pictures) en diciembre del 2021. Es evidente, por tanto, que Marvel no quería estrenar Eternals en Disney+ durante el periodo de exhibición en cines de No Way Home, ya que podría haber distraído a los fans de ir a ver Spider-man en la pantalla grande.

Eternals (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Aun así, incluso si ese fuera el caso, no esperamos que Marvel lleve Wakanda Forever a Disney Plus hasta después del día de Año Nuevo del 2023. La filial de Disney estrenará su especial navideño de Guardianes de la Galaxia (opens in new tab) en el servicio de streaming de Disney el 25 de noviembre, por lo que no querrá que Black Panther 2 coincida con su segunda presentación especial para televisión.

Además, es seguro que Wakanda Forever hará maravillas en la taquilla mundial. Por lo tanto, a Marvel no le conviene terminar con su estreno en los cines y lanzarla gratuitamente en Disney+ hasta después de las fiestas navideñas.

¿Cuál es la duración de Black Panther: Wakanda Forever?

M'Baku (Image credit: Marvel Studios)

Black Panther: Wakanda Forever dura 2 horas y 41 minutos. Eso incluye su escena post-créditos y sus dos tandas de créditos.

Curiosamente, esto convierte a Black Panther 2 en la segunda película del UCM más larga de todos los tiempos. Solo es superada por Vengadores: Endgame de tres horas de duración, mientras que es cuatro minutos más larga que la película de los Eternos.