ChatGPT bloqueado en Italia: aumentan las descargas de VPN

El gobierno italiano, en un esfuerzo por proteger la seguridad informática de sus ciudadanos, ha dispuesto el bloqueo temporal "con efecto inmediato" de ChatGPT por no respetar la ley de protección de datos. Quienes se conecten desde Italia y quieran seguir usando ChatGPT no tienen más remedio que recurrir a una de las mejores VPN (opens in new tab)para evitar el bloqueo del popular chatbot, resultante de la prohibición vigente desde el 1 de abril, después de que las autoridades competentes acusaran el recibo de la carta firmada por Elon Musk y un grupo de investigadores.

Italia se convierte así en la primera democracia occidental que bloquea el servicio, junto a conocidos gobiernos censores como Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, no nos equivoquemos: pronto le seguirán otros países.

Según datos de AtlasVPN, el tráfico VPN procedente de Italia ha aumentado un 400% desde que se impuso la prohibición. Google Trends registró un pico similar, con los italianos buscando la palabra "VPN" 600 veces más.

El sinsentido de restringir la libertad en Internet

Como declaró AtlasVPN en su blog (opens in new tab): "Tal aumento en el uso de VPN es un claro ejemplo de cómo los usuarios responden a las restricciones impuestas a su acceso a los servicios online y las medidas que toman para mantener el acceso".

La decisión de bloquear ChatGPT (opens in new tab) llega después de que las Autoridades responsabilizara a OpenAI de recopilar y almacenar datos de ciudadanos italianos y, en consecuencia, violar las normas GDPR. El organismo de protección de datos también advirtió de la falta de procedimientos eficaces de verificación de la edad, temiendo que esto pudiera exponer a los menores a contenidos inapropiados.

El organismo de control es independiente y uno de los primeros en plantear formalmente su preocupación por los posibles riesgos para la privacidad de TikTok, de propiedad china. La aplicación para compartir vídeos está siendo objeto de un creciente escrutinio en todo el mundo y corre el riesgo de ser prohibida.

Mientras OpenAI asegura su compromiso de proteger la privacidad de los usuarios entrenando sus sistemas de inteligencia artificial para reducir la recopilación de datos personales, según informa la BBC (opens in new tab), la empresa estadounidense tiene ahora 20 días para responder y evitar ser multada con hasta el 4% de sus ingresos anuales.

OpenAI, obligada a adaptarse

Más de 100 millones de usuarios de todo el mundo utilizan ChatGPT desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Aquí es precisamente donde entran en juego las VPN: conectándose a un servidor internacional con sede en un lugar donde ChatGPT no esté prohibido, los usuarios de cualquier lugar pueden seguir accediendo al chatbot en cuestión de segundos. Además, también existe la posibilidad de que las cuentas registradas en Italia dejen de estar disponibles. Esto significa que las personas en Italia tendrán que cambiar su dirección IP antes de crear un nuevo perfil.

Por otro lado, OpenAI anunció un reembolso para todos los usuarios italianos que ya se habían suscrito al plan premium y bloqueó la renovación de suscripciones en el país.

A pesar de las críticas a la prohibición de ChatGPT en Italia, incluido el viceprimer ministro Matteo Salvini (opens in new tab), que tuiteó su desaprobación al día siguiente de la entrada en vigor del bloqueo, Francia, Alemania e Irlanda también están investigando el asunto (opens in new tab).

Si otros países de la UE deciden seguir los pasos de Italia, las VPN serán cada vez más populares. Una tendencia que AtlasVPN afirma haber observado en otras naciones como reacción a prohibiciones u otras restricciones online.

"El bloqueo geográfico de ChatGPT en Italia y el consiguiente aumento del uso de VPN ponen de manifiesto que la gente busca acceso a los servicios online que necesita, a pesar de las restricciones. Esto demuestra lo importante que es preservar la libertad en la red y el papel que herramientas como las VPN pueden desempeñar para garantizar el acceso a la información y a diferentes formas de comunicación".