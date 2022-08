¡Anunciada la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy definitiva! - Pero te va a decepcionar...

Lo último que nos habían dicho era que Hogwarts Legacy, (opens in new tab) el esperado videojuego RPG de Harry Potter ambientado en una versión de la época victoriana de la escuela de magos, iba a salir durante estas Navidades de 2022. Sin embargo, Warner Bros ha anunciado hoy la fecha definitiva de lanzamiento de Hogwarts Legacy, y son malas noticias.

Lo habrás imaginado: el juego de Harry Potter se ha vuelto a retrasar, y al final no saldrá en 2022. En vez de eso, tendremos que esperar al 10 de febrero del 2023, que es cuando se lanzará por fin Hogwarts Legacy. Bueno, y eso es si quieres jugar con Xbox Series X (opens in new tab), PS5 (opens in new tab)o PC (opens in new tab). Las noticias son peores todavía para los que tengan una Nintendo Switch.

Aunque Warner Bros ha afirmado que por supuesto que lanzará la versión de Hogwarts Legacy para la Nintendo Switch (opens in new tab), no sabe todavía cuándo estará lista. Teniendo en cuenta lo que el desarrollador reveló en el State of Play de Sony, no es de extrañar que conseguir que el RPG de mundo abierto funcione sin problemas en la consola de Nintendo esté siendo todo un reto.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7August 12, 2022 See more

Está claro que el retraso hasta 2023 es algo decepcionante para muchos. Aun así, personalmente, con todos los juegos que van a lanzar en los próximos meses, en cierta manera es un alivio ver que un juego tan importante como Hogwarts Legacy se vaya a retrasar un poco. Cuando salga este juego, quiero poder sumergirme de verdad en la vida del colegio y no sentirme presionada por terminar la campaña rápido para poder empezar a jugar a God of War Ragnarok (opens in new tab)o Call of Duty: Modern Warfare 2 (opens in new tab). (Lo sé, son juegos muy distintos, pero seguro que no soy la única a la que le gusta dar tiros, pero además tiene un huequito en el corazón para Harry Potter).

Hogwarts Legacy nos ha impresionado cada vez que hemos visto el juego en acción (opens in new tab). Aunque los antiguos juegos de PlayStation eran geniales, se quedan cortos en comparación con el enorme alcance de Hogwarts Legacy. Además de toda una serie de habilidades en las que podrás entrenar a tu joven mago, el combate parece ser mucho más completo de lo que esperas, permitiéndote crear complicados combos superponiendo diferentes estilos de hechizos, como hacer levitar a los enemigos para inutilizarlos antes de golpearlos con bolas de fuego, por ejemplo.

Si bien todavía tendremos que esperar unos meses más de lo que esperábamos, seguramente 2023 comenzará con un nuevo videojuego que será un fuerte candidato para convertirse en el juego del año.