Ant-Man 3 podría traer una gran revelación sobre Kang en el UCM

Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantmania

Spoilers a continuación de la temporada 1 de Loki.

La estrella de Ant-Man y la Avispa: Quantumania (opens in new tab), Jonathan Majors, ha insinuado que "diferentes versiones" de Kang aparecerán en el Universo Cinematográfico Marvel.

En declaraciones al medio brasileño Somos Geeks (opens in new tab), Majors, que interpreta a Kang el Conquistador a lo largo de la saga Multiverso de Marvel, sugirió que podríamos ver otras versiones del icónico supervillano en las próximas películas y series de televisión.

Puede que no sea un gran spoiler. Los fans del UCM que hayan visto la primera temporada de Loki en Disney+ sabrán que Majors ya ha interpretado a una de las otras variantes de Kang en el UCM, alias El Que Permanece, que parece estar basado en Immortus, una de las variantes de Kang en los cómics.

En el episodio 6 de Loki, El Que Permanece también confirmó que otras variantes de Kang cruzarían al UCM si Loki y Sylvie lo mataban, ya que El Que Permanece es el único que ha conseguido evitar que otros universos (y Kangs) invadan la llamada línea temporal sagrada del UCM. Sylvie acabó asesinando a El Que Permanece, ayudando así a instigar la llegada del multiverso.

Lo interesante de los comentarios de Majors, sin embargo, es que él (o, más bien, Marvel) no usan la palabra "variante" cuando hablan de las numerosas versiones de Kang en el multiverso. En su lugar, se utiliza una descripción completamente diferente para el villano de la Fase 5 de Marvel, que sin duda despertará el interés de los fans de los cómics.

"Cuando en Marvel dijeron que habría diferentes 'versiones', esa es en realidad la palabra que usaron, no dijeron 'variantes'. Así que cuando dijeron que hay diferentes versiones de este personaje, pensé que me gustaría asumir el reto", dijo Majors.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania será la próxima película de Marvel en aterrizar en cines. La película de superhéroes dará el pistoletazo de salida a la Fase 5 del UCM (opens in new tab) y, tras una Fase 4 (opens in new tab) un tanto irregular, es de esperar que vuelva a encarrilar el gigante cinematográfico de Marvel.

Un importante matiz en el multiverso

El Que Permanece (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Spoilers de Doctor Strange 3 y Spider-Man: No Way Home.

El matiz entre "diferentes versiones" de Majors y Marvel es importante. Después de todo, el término "variante" (en el contexto del UCM, al menos) se ha usado para describir y/o mostrar varias encarnaciones de personajes populares de Marvel.

Pongamos Doctor Strange 2 como ejemplo. En esa película, vimos a Benedict Cumberbatch interpretar cuatro versiones del Maestro de las Artes Místicas. Podemos clasificar a las otras tres como variantes del Doctor Strange del UCM porque, aparte de las diferentes elecciones que hicieron en sus propios universos, parecen ser el mismo personaje (alguien con las mismas fortalezas, debilidades y personalidad) que la versión del UCM.

La palabra "versión" significa algo completamente distinto para Kang. Su uso implica que veremos otros Kangs en la Fase 5 y la Fase 6, pero que no serán el mismo personaje que vimos en la temporada 1 de Loki, o que veremos en Ant-Man 3.

En su charla con Somos Geeks, Majors reveló que cada versión de Kang es de un "mundo muy particular, y tiene que servir a ese mundo... son un subproducto de esos mundos. Se mueven y se comportan de forma diferente". En nuestra opinión, esta cita, unida a la respuesta anterior de Majors, sugiere que veremos algunas versiones realmente importantes de Kang cobrar vida en el UCM.

En los cómics de Marvel, Kang (un genio que viaja en el tiempo) tiene múltiples variantes. Entre ellas están el antiguo faraón egipcio Rama-Tut, un alcalde de principios de siglo llamado Victor Timely, el Centurión Escarlata inspirado en el Doctor Doom, el director de Qeng Enterprises, Mister Gryphon, y el Joven Vengador conocido como Iron Lad. Estas variantes de Kang existen en el universo de los cómics Marvel en diferentes épocas, son mayores o menores que el propio Kang y abarcan el espectro del bien y del mal.

Y eso es lo que hace tan significativo el uso que hacen Majors y Marvel de "diferentes versiones". Puede que no solo veamos la misma versión de Kang (alguien de la misma edad y con la misma personalidad/ambiciones que la versión de Ant-Man 3) aparecer en el UCM de aquí a Vengadores: Secret Wars, que está previsto que llegue a los cines en el 2026.

En su lugar, podríamos ver a Majors interpretando a cualquiera de los anteriores, o a todos ellos, lo que daría lugar a un montón de momentos emocionantes en la gran pantalla. Ya hemos visto a Marvel adoptar un enfoque similar con Spider-Man: No Way Home, en la que los Spider-Men de Tobey Maguire y Andrew Garfield, que son mayores y tienen más experiencia que el lanzarredes de Tom Holland, forman equipo con el Spider-Man del UCM de Holland con un efecto brillante. ¿Por qué no iba a hacer Marvel lo mismo aquí, y tener a Majors interpretando a diferentes versiones de Kang en varias etapas de sus vidas y planes de conquista del multiverso? Cruzamos los dedos (incluidos todos los de nuestras propias variantes del multiverso) para acertar con esta teoría.

Para más contenido sobre Marvel, lee cómo ver las películas de Marvel en orden (opens in new tab).