AMD promete que sus nuevos chips para portátiles aplastarán a los M2 de Apple

Bueno, amigos, por fin están aquí: tras una serie de retrasos, AMD ha presentado sus nuevos y relucientes procesadores para portátiles, la serie Ryzen 7040U. Diseñados para alimentar una nueva generación de dispositivos ultrafinos, estos chips podrían llevar el rendimiento de los portátiles a un nivel completamente nuevo, y AMD tiene mucha confianza al respecto.

¿Por qué lo digo? Bueno, esta compañía no se anda con chiquitas con su material promocional: tenemos comparaciones directas no sólo con las CPU de 13ª generación de la competencia de Intel, sino también con el potente chip M2 de Apple.

AMD no se anda con rodeos: la Ryzen 7 7840U, la APU insignia inicial de la nueva serie, aparentemente ofrece un 9% más de rendimiento en renderizado 3D, un 14% más de capacidad de respuesta y un enorme 72% más de rendimiento multiproceso que la M2 estándar. Es la que se puede encontrar en el último MacBook Air (opens in new tab); probablemente podemos esperar que los chips M2 Pro y M2 Max se encuentren en el MacBook Pro (opens in new tab) de este año.

Con hasta 8 núcleos Zen 4 y gráficos integrados Radeon 780M de AMD, así como arquitectura de IA XDNA, estos nuevos chips (antes llamados "Phoenix") están diseñados para los mejores ultrabooks (opens in new tab) del mercado. Con esto en mente, consumen cantidades de energía realmente bajas. Incluso el buque insignia 7840U utiliza sólo 15W de energía en la base, casi la mitad que el TDP base del competidor Intel Core i7-1360P.

Las iGPU RDNA 3 también han mejorado enormemente en este aspecto y, al parecer, han aplastado a los gráficos integrados Iris Xe de Intel, con un rendimiento hasta un 139% superior al de los gráficos del i7-1360P. Eso es a 1080p con ajustes bajos, ¡pero sigue siendo impresionante para un sistema sin GPU dedicada!

Habrá cuatro nuevos chips: el ya mencionado Ryzen 7 7840U, los Ryzen 5 7640U y 7540U de gama media, y el asequible Ryzen 3 7440U. Aún no hay chip Ryzen 9, no sabemos si no está previsto o si AMD lo está reservando para un lanzamiento posterior.

¿El futuro de los portátiles gaming?

Ya he señalado que los nuevos chips de AMD podrían suponer un duro golpe para Nvidia y el mercado de las tarjetas gráficas de nivel medio en su conjunto, y aunque las cifras de rendimiento que se muestran aquí no me dejan exactamente boquiabierto (mostrar comparaciones porcentuales en lugar de tasas de fotogramas reales es revelador), siguen siendo muy buenas.

AMD está apostando de verdad por sus gráficos integrados, y yo no podría estar más contento: hace tiempo que creo que las tarjetas gráficas de gama media deberían quedar en el pasado, y procesadores como éste son un paso en la dirección correcta.

Después de todo, AMD ya fabrica los chips que alimentan nuestras consolas modernas, desde la Nintendo Switch hasta la PS5. Más recientemente, la compañía ha dado a conocer sus nuevas APU de la serie Z1, que alimentarán el nuevo e intrigante PC portátil gaming de Asus: el ROG Ally.

Los procesadores de bajo consumo con impresionantes gráficos integrados podrían ser el futuro de los portátiles gaming (opens in new tab). Si alguna vez has utilizado un portátil para juegos, probablemente sabrás que la mayoría de ellos son máquinas grandes, voluminosas y pesadas. Esto se debe a que necesitan incorporar una tarjeta gráfica completa y no sólo eso, sino también un sistema de refrigeración y una batería de gran capacidad.

Si se elimina la GPU dedicada, se obtienen portátiles como el magnífico Dell XPS 13: elegantes, ligeros y sin el silbido del ventilador de un equipo gaming potente. Este es el futuro, amigos. Estoy harto de cargar con mi viejo Razer Blade. Quiero algo más fino y ligero, pero ya. ¡A por ello, AMD!

Encuentra el Asus ROG Zephyrus G15 al mejor precio: (opens in new tab) (opens in new tab) Sin información de precio (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab)