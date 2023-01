MacBook Pro 16 pulgadas (2023) vs MacBook Pro 16 pulgadas (2021): comparativa - ¿Cuál deberías comprar?

Apple sorprendió a todos el 17 de enero, lanzando de repente sus nuevos chips M2 Pro y M2 Max, que además llegaron acompañados de los nuevos MacBook Pro de 16 (opens in new tab) y 14 pulgadas (opens in new tab), y el nuevo Mac Mini M2 (opens in new tab).

Gracias a estos nuevos y potentes chips, el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) probablemente formará parte de nuestra lista de los mejores MacBooks (opens in new tab) una vez que tengamos la oportunidad de analizarlo, en cualquiera de sus dos variantes: Pero... ¿cómo se compara este nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con el modelo anterior de MacBook Pro de 16" que salió en 2021 (opens in new tab)? Y si ya tienes el MacBook Pro anterior, ¿merece actualizarlo y comprarte el nuevo, o es mejor que te esperes a que en un futuro salga otro modelo mejor?

Responder a estas preguntas puede ser complicado, sobre todo porque Apple todavía no ha dado todos los detalles sobre el nuevo modelo de 2023. Y si tenemos en cuenta que hay una diferencia de precio notable entre las dos versiones, la elección es aún más difícil. Para que te resulte más fácil saber cuál es el más adecuado para ti, hemos puesto cara a cara ambos modelos para resaltar las diferencias y que puedas elegir en función de tus necesidades y presupuesto.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 pulgadas (2023) vs MacBook Pro 16 pulgadas (2021): Precio y disponibilidad

Los MacBook Pro de 16 pulgadas anteriores se pusieron a la venta el 26 de octubre de 2021, mientras que el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas ya se puede reservar, y se pondrá a la venta el 24 de enero de 2023.

El precio de partida del modelo MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) con chip M1 Pro fue de 2.749€, mientras que el modelo más potente, con chip M1 Max, parte de 3.849€.

Por otro lado, el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas parte de 3.049€ con el chip M2 Pro, mientras que si optas por el modelo superior con chip M2 Max parte de 4.199€.

Eso quiere decir que los nuevos MacBook Pro han subido de precio: 300€ si nos fijamos en las versiones básicas de los modelos que equipan los chips Pro, y 350€ en el caso de los que llevan los chips Max.

Por supuesto, igual que en su día podías hacer con los portátiles de 2021, puedes mejorar los portátiles de 2023 aumentando tanto la RAM como el almacenamiento, además de añadir otros extras, y como imaginarás, esos cambios irán subiendo el precio hasta alcanzar niveles desorbitados.

Cabe señalar que Apple ha sustituido en su web (opens in new tab) los portátiles anteriores por los nuevos, pero en otros vendedores puedes seguir comprando la versión de 2021.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 pulgadas (2023) vs MacBook Pro 16 pulgadas (2021): Especificaciones

El MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) equipado con el chip M1 Pro incluía una CPU de 10 núcleos, una GPU de 16 núcleos, 16GB de memoria unificada y 512GB de almacenamiento SSD en su variante básica. Por otro lado, la variante básica de la versión más potente con chip M1 Max contaba con una CPU de 10 núcleos, una GPU de 32 núcleos, 32GB de memoria y 1TB de almacenamiento SSD.

Pasando a hablar de la configuración básica del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M2 Pro, viene con una CPU de 10 núcleos (ampliable a 12 núcleos), una GPU de 16 núcleos (ampliable a 19 núcleos), 16GB de memoria y 512GB de almacenamiento SSD, mientras que el modelo con M2 Max del MacBook Pro de 16 pulgadas (2023) parte de una CPU de 12 núcleos, una GPU de 30 núcleos (ampliable a 38 núcleos), 32GB de memoria y una unidad de 1TB.

Las especificaciones del modelo M2 Pro pueden ampliarse hasta 32GB de memoria y las del modelo M2 Max hasta unos increíbles 96GB. Ambas versiones pueden ampliarse hasta la friolera de 8TB de espacio de almacenamiento.

Y la selección de puertos es bastante sólida, y básicamente la misma que en el portátil de 2021. Concretamente, cuenta con tres puertos Thunderbolt 4, un puerto HDMI compatible con salida de vídeo 8K, una ranura para tarjetas SDXC, una conexión de auriculares y un puerto MagSafe 3. Pero no hay ninguna mejora real entre los modelos 2021 y 2023. Y al igual que la generación actual, la nueva sigue sin puerto Ethernet, lo que es decepcionante para los que prefieren una conexión por cable.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 pulgadas (2023) vs MacBook Pro 16 pulgadas (2021): Rendimiento

En este momento, no podremos comparar el rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) con el MacBook Pro de 16 pulgadas (2023), ya que queremos probar los portátiles por nosotros mismos para realizar las pruebas comparativas adecuadas.

Por lo que podemos deducir de la información revelada por Apple, los portátiles de 2023 tiene pinta de que serán notablemente más rápidos y que ofrecerán un rendimiento muy mejorado. Esto es especialmente bienvenido para quienes se dedican a la edición de vídeo, por lo que el modelo M2 Max sería el portátil ideal para esos profesionales.

El modelo con chip M2 Pro tiene una autonomía de 18 horas, mientras que la versión con chip M2 Max alcanza las 22 horas. La duración de la batería del M2 Pro es algo inferior a la del modelo del 2021 que analizamos, que alcanzaba casi 19 horas, por lo que 18 horas es sin dudas una expectativa razonable.

MacBook Pro 16 pulgadas (2023) vs MacBook Pro 16 pulgadas (2021): ¿Cuál debería comprar?

Los precios de los MacBook Pro de 16 pulgadas de 2023 han subido notablemente en comparación con sus predecesores, aunque si estás dispuesto a comprarte cualquiera de los portátiles de Apple significa que ya estás preparado para un buen desembolso. Así que si necesitas una máquina nueva y no tienes la edición 2021, el nuevo modelo 2023 podría ser una mejor apuesta gracias a la mejora que se espera en su rendimiento. Sin embargo, si ya tienes un portátil de la generación del 2021, incluso con las mejoras en las especificaciones y el rendimiento, es difícil recomendarte que te compres el nuevo.

Los chips M1 de los portátiles de 2021 ya son bastante potentes y el M1 Max, en particular, es capaz de realizar tareas de productividad y edición profesional sin esfuerzo alguno.

Por ahora, puede que merezca la pena esperar al menos hasta que se publiquen los análisis oficiales de los nuevos portátiles, para poder juzgar mejor si las mejoras merecen la pena, especialmente si ya tienes un MacBook Pro de 16 pulgadas (2021), o si prefieres no gastar tanto dinero.