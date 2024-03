La CPU Core i9-14900KS de gama alta de Intel podría lanzarse este mismo marzo

Ha habido montones de filtraciones y rumores sobre el procesador Intel Core i9-14900KS circulando por el mundillo tecnológico; ahora esos mismos rumores podrían confirmar que tendremos una fecha de lanzamiento, una que llegará mucho antes de lo que te imaginas.

Según un rumor publicado por VideoCardz, el Intel Core i9-14900KS saldrá a la venta el 14 de marzo de 2024, después de muchas filtraciones sobre el envío de la CPU a distribuidores y overclockers. Se espera que la Core i9-14900KS sea una actualización menor de la Intel Core i9-14900K, con 24 núcleos y 32 subprocesos basados en configuraciones de 8 P-Core y 16 E-Core, así como una velocidad de reloj mejorada de 6,2 GHz en dos núcleos.

Las versiones anteriores de los procesadores, la plataforma LGA-1700, que incluye la serie 13th-Gen Core, se irán retirando poco a poco, ya que Intel cambiará al zócalo LGA-1851. Se puede deducir que esta tarjeta tendrá un precio de venta al público de 739 dólares, ya que los dos últimos lanzamientos de la tarjeta tenían el mismo precio.

Esta fecha de lanzamiento anticipada podría ser una mala noticia

Ya se ha hablado del coste de toda esta velocidad y rendimiento del Intel Core i9-14900KS, y hay que repetir que el coste será la potencia.

En una filtración anterior se afirmaba que el procesador consumirá 410 W de potencia, una cantidad enorme, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que alcance la velocidad de reloj aumentada de 6,2 GHz utilizando dos núcleos en lugar de los ocho.

Y, teniendo en cuenta lo potente que es este chip, es extraño que la supuesta reserva sea tan pronto. Hay muy poca acumulación para este procesador, que es doblemente importante porque la generación de bombo para los productos sólo tiene sentido para generar negocio y que esto se supone que es la serie de reemplazo para las tarjetas de 13th-Gen.

Para ser justos, por muy convincentes que sean todas estas conjeturas, no dejan de ser meras especulaciones fundamentadas. Así que hasta que Intel no haga declaraciones o anuncios oficiales, no podemos dar por sentado ninguno de estos rumores e informes. Esperemos que Intel tenga más sentido común y no lance el Core i9-14900KS tan pronto y sin la debida fanfarria; el tiempo lo dirá, por supuesto.