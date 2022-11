Amazon presenta su último robot de almacén

Amazon ha presentado "Sparrow", un nuevo sistema robótico inteligente cuyo objetivo es agilizar el proceso de distribución moviendo productos individuales antes de empaquetarlos.

A diferencia de los brazos robóticos utilizados anteriormente por el gigante de la venta al por menor, entre los que se encuentran "Cardinal" y "Robin", Amazon afirma que el brazo Sparrow puede identificar alrededor del 65% de su inventario de productos sin ayuda humana.

Sparrow utiliza la visión por ordenador y la inteligencia artificial (IA) para reconocer y manipular millones de artículos, agilizando el proceso y ahorrando energía humana, ya que, según la empresa, los empleados de Amazon de todo el mundo recogieron, guardaron o empaquetaron aproximadamente 5.000 millones de paquetes, es decir, más de 13 millones de paquetes al día.

(Image credit: Amazon)

¿Por qué apuesta Amazon por la robótica?

"La tecnología robótica nos permite trabajar de la forma más inteligente, y no la más dura, para operar de forma eficiente y segura", dijo un portavoz de Amazon en una entrada de blog (opens in new tab) anunciando la noticia.

"Trabajando con nuestros empleados, Sparrow se encargará de las tareas repetitivas, permitiendo a nuestros empleados centrar su tiempo y energía en otras cosas, al tiempo que avanza en la seguridad".

Algunas fuentes han indicado que el gigante minorista necesita urgentemente la intervención de la robótica.

Una investigación interna filtrada, originalmente reportada por Vox.com (opens in new tab) (medio de noticias - nada que ver con la formación política), afirmaba que Amazon podría quedarse sin personal dispuesto a trabajar en sus almacenes en el 2024 si no cambia sus prácticas de empleo.

"Si seguimos como hasta ahora, Amazon agotará la oferta de mano de obra disponible en la red de Estados Unidos en el 2024", rezaba la investigación.

Amazon lleva mucho tiempo apostando por la robótica, en 2012 hizo una gran inversión para mejorar la productividad en la cadena de suministro adquiriendo Kiva, una empresa de robótica cuya tecnología sigue siendo muy utilizada diez años después.

La robótica no está quitando puestos de trabajo a los humanos, sino que también los está creando, si nos atenemos a las afirmaciones de Amazon.

La empresa estima que hasta ahora se han creado más de 700 nuevas categorías de puestos de trabajo en todas sus operaciones gracias al despliegue de tecnología automatizada