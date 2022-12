Amazon da luz verde a la serie de TV de God of War

La saga de videojuegos de acción y aventuras God of War tendrá una adaptación televisiva en Prime Video de la mano de los creadores de The Expanse y Uncharted.

Según The Hollywood Reporter (opens in new tab), la serie de acción real se basará en los acontecimientos del aclamado God of War (2018). Rafe Judkins (La rueda del tiempo, Uncharted) actúa como showrunner y estará acompañado por Mark Fergus y Hawk Ostby (The Expanse) en la escritura y producción del show junto a PlayStation Studios para Prime Video.

"God of War es una franquicia atractiva y basada en personajes que creemos que cautivará a nuestros clientes globales tanto por sus mundos expansivos e inmersivos como por su rica narrativa", dijo Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon Studios. "Nos sentimos honrados de compartir la aventura de explorar la mitología de God of War de una forma tan trascendental con Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio". Esperemos que sea una de las mejores series de Prime Video.

La era de las adaptaciones

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Poco más se sabe sobre la adaptación televisiva de God of War, pero sabemos que seguirá la premisa establecida en el exitazo del 2018, con Kratos y su hijo Atreus viajando para esparcir las cenizas de su difunta esposa desde el pico más alto de los Nueve Reinos.

El primer God of War se lanzó en el 2005, y la serie de videojuegos cuenta ya con cinco entregas en total (en su saga principal). God of War (2018) es el cuarto juego de la exitosa franquicia, pero su lanzamiento supuso un bombazo para la desarrolladora Sony Santa Monica. En concreto, la desarrolladora de videojuegos trasladó la franquicia de su tradicional ambientación en la Antigua Grecia a una centrada en la mitología nórdica. No está claro si God of War de Amazon también explorará la historia establecida en la secuela del juego, God of War Ragnarök, que tiene lugar tres años después de God of War del 2018 y se lanzó hace apenas dos meses.

La serie God of War de Amazon no es la única serie de televisión inspirada en PlayStation que se está preparando. The Last of Us, de Naughty Dog, tendrá una adaptación televisiva de acción real, que se estrenará en HBO Max el 15 de enero del 2023. También se ha dado luz verde a las adaptaciones de Ghost of Tsushima, Horizon y Gran Turismo. Amazon Studios también está desarrollando una serie de acción real de Fallout para su servicio de streaming, con Ella Purnell, estrella de Arcane y Yellowjackets.

Aún no hay fecha oficial para el God of War de Amazon, y mucho menos se ha anunciado el reparto. Sea cual sea la dirección que tome la serie, seguro que estará muy bien acompañada.