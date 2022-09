Algunos bloqueadores de anuncios de Google Chrome podrían dejar de funcionar el año que viene

El desarrollador de una extensión del bloqueador de anuncios de Google Chrome ha reconocido que su última versión no tiene "mucho sentido", ya que se han tenido que eliminar varias funciones clave.

Raymond Hill, el cerebro detrás de la popular extensión de Chrome uBlock Origin, hizo el comentario en su confirmación de la nueva versión en GitHub, en referencia al próximo cambio de Google a su API Manifest v3 (MV3).

Hill citó el movimiento para retener "amplios permisos de lectura/modificación de datos" de los desarrolladores de Chrome bajo MV3 como el "factor limitante" en el desarrollo de la nueva versión de la extensión, recomendando que los usuarios continúen usando la extensión MV2 si quieren beneficiarse de la gama actual de características de uBlock Origin.

Nuevos cambios en la API de Google Chrome

En desarrollo desde 2018, se dice que la nueva API MV3 de Google protege la seguridad y la privacidad de los usuarios, además de ofrecer una mejora material del rendimiento.

La eliminación de los permisos clave de lectura y modificación de datos en los que se basan la mayoría de las herramientas de privacidad y bloqueo de anuncios basadas en Chromium puede parecer un paso positivo en esta dirección, pero los usuarios de Chrome pueden encontrar herramientas de privacidad más difíciles de encontrar y utilizar en el futuro.

En su lugar, es posible que busquen servicios VPN y los mejores routers VPN para estar seguros online, o simplemente otro navegador web.

Desde enero, Google ya ha prohibido la creación de nuevas extensiones MV2, pero para enero del 2023, los desarrolladores no podrán actualizar las extensiones en la antigua API, y dejarán de funcionar por completo en los navegadores de los consumidores.

A partir de entonces, los usuarios de las extensiones de bloqueo de anuncios de Google Chrome podrían encontrarse con más ventanas emergentes informativas en los sitios web que les pidan que acepten las cookies antes de poder seguir navegando, y ser redirigidos fuera de los sitios web sin preguntar con más frecuencia.

Como resultado, no se sabe si habrá mucho futuro para las versiones de Chrome de los bloqueadores de anuncios y las herramientas de privacidad en el nuevo año.

