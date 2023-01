6 cosas que te habrás perdido en el nuevo tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Posibles spoilers de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

El tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (opens in new tab) se ha estrenado en Internet, y parece que podría ser la película de Marvel más sorprendente del 2023.

La película de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab) llega a los cines de todo el mundo el 17 de febrero, por lo que su último teaser ha aterrizado justo a tiempo. Si aún no lo has visto, échale un vistazo a continuación:

Tiene una pinta excelente, ¿verdad? Nosotros pensamos que sí. Y, dado que el último tráiler de Ant-Man 3 está lleno de momentos para no perderse, es probable que hayas pasado por alto una serie de aspectos interesantes de este adelanto.

No te preocupes, querido lector, porque estamos aquí para señalarte seis de las mejores e intrigantes cosas que te has perdido en este teaser. Posibles spoilers a continuación, así que si quieres entrar en la película sin saber de qué va, da marcha atrás.

1. La máscara

Los primeros 30 segundos del tráiler muestran varias escenas junto a un monólogo del Kang the Conqueror de Jonathan Majors (más información sobre la importancia de esto en la siguiente sección). La mayor parte del metraje está compuesto por tomas del primer teaser de la película, que llegó en octubre del 2022.

No es hasta el minuto 0:37 cuando vemos algo nuevo, pero bastante significativo en lo que respecta a Kang: ¡es su máscara! A diferencia de la versión de Kang en los cómics, que lo muestra como un individuo de piel azul, la versión de Kang en el Universo Cinematográfico Marvel tiene una cubierta facial azul retráctil, que presumiblemente le permite respirar en ambientes con poco oxígeno y protege su cara de cualquier daño.

La inclusión de una máscara azul translúcida es un guiño sutil y divertido al color de su homólogo de los cómics.

2. El hombre del plan

Volvemos al monólogo de Kang. Escuchamos al nuevo antagonista principal del UCM apelando a la posición de Scott Lang como padre y a cómo se ha perdido la oportunidad de pasar tanto tiempo con su hija Cassie. Ya sabéis, por esas penas de cárcel y los cinco años que pasó atrapado en el Reino Cuántico entre Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Por desgracia para Scott, Kang no va a darle sin más lo que ansía, es decir, más tiempo con Cassie, sin recibir algo a cambio. Por ello, parece que Scott tendrá que poner a prueba sus habilidades de pre-superhéroe: allanamiento de morada, robar un objeto y salir con vida.

Entonces, ¿qué tiene que localizar y/o robar Scott? El tráiler no lo desvela, pero tenemos una pista basada en el cómic de Kang. En el material original de Marvel, Kang tiene un dispositivo conocido como Silla del Tiempo, un asiento flotante que le permite atravesar el multiverso Marvel. No hemos visto a Kang usar este dispositivo en ninguna de las secuencias hasta ahora, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿dónde está?

En nuestra opinión, la Silla del Tiempo de Kang ha sido robada o escondida por alguien. Para poder conquistar finalmente el Multiverso Cinematográfico Marvel (ahora que una de sus variantes, El Que Permanece, ya no está para detenerle, tras su muerte en el episodio 6 de Loki) necesita su Silla del Tiempo para viajar a través del tiempo y el espacio. Un paso adelante para Scott Lang, el único hombre que puede atravesar el Reino Cuántico (con su traje de Ant-Man) y recuperar la Silla del Tiempo de Kang poniendo en práctica sus habilidades de ladrón.

Ah, y parece que Kang usará a Cassie como garantía para que Scott cumpla. Parece que nuestro diminuto héroe no tendrá más remedio que colaborar...

3. Referencias a Shang-Chi

Una vez que desaparece el logotipo de Marvel Studios, se nos muestran algunas imágenes espectaculares del Reino Cuántico y los dominios de Kang.

Lo más interesante de lo que vemos es una aparente referencia a Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Vemos múltiples pilares circulares flotando alrededor del cuartel general de Kang, cuyo diseño recuerda a una pirámide. Dato curioso: si esto no es una referencia directa a Rama-Tut, la variante egipcia de Kang en los cómics Marvel, no sabemos qué lo es.

Pero estamos divagando. Esas estructuras cilíndricas no son lo único que sugiere un vínculo con el debut de Shang-Chi en el UCM. En el minuto 0:47, vemos que varios anillos gigantes se alzan junto a la fortaleza de Kang, y se parecen mucho a los Diez Anillos que el padre de Shang-Chi (y, más tarde, el propio Shang-Chi) empuña en la película de Marvel.

Una de las escenas post-créditos de Shang-Chi insinúa la posibilidad de que los Diez Anillos sean artefactos alienígenas altamente avanzados y tecnológicos. ¿Podría ser que Kang, en el Reino Cuántico, robara los anillos al padre de Shang-Chi y los utilizara para sus propios fines? Dada la interconectividad que caracteriza al UCM, no nos sorprendería.

4. M.O.D.O.K modificado

Este sí que es un momento que si parpadeas te lo pierdes. En el minuto 0:56, Scott y Cassie son conducidos a una plataforma por Kang (y algunos de sus soldados de infantería) para contemplar lo que parece ser una especie de desgarro en el multiverso.

Mira detrás de ellos antes de que cambie el ángulo de la cámara y verás por primera vez a otro villano de Quantumania: ¡es M.O.D.O.K! En el UCM, la historia de los orígenes de este supervillano ha cambiado. En los cómics, M.O.D.O.K se crea cuando un científico llamado George Tarleton se convierte en él cuando (oh, sorpresa) un experimento sale mal.

Sin embargo, en el UCM, M.O.D.O.K es interpretado por Corey Stoll, quien interpretó a Darren Cross/Yellowjacket en Ant-Man del 2015. En esa película, todos pensaron que Cross murió cuando Scott destruyó su traje Yellowjacket. Sin embargo, Cross claramente sobrevivió, y creemos que Kang es la persona responsable de a) salvarle la vida y b) convertirlo en M.O.D.O.K. Eso explicaría por qué Cross está trabajando con Kang para vengarse de Scott y compañía.

En cualquier caso, más adelante en el tráiler (en el minuto 1:45), vemos a M.O.D.O.K prepararse para luchar contra alguien. Tiene algunas mejoras importantes con respecto a su homólogo de los cómics, sobre todo esos cañones de energía bajo sus pequeños brazos, así que es de esperar que este M.O.D.O.K. sea más letal que en las viñetas.

5. Un combo de Ant-Man

Sea cual sea la misión que Kang quiere que Scott lleve a cabo, nuestro héroe necesitará toda la ayuda posible.

Por suerte para Scott, parece que las reglas que rompen la física del Reino Cuántico son su mejor oportunidad para tener éxito. En el minuto 0:51, vemos a Scott dividido en dos versiones de sí mismo. Inicialmente, esto parece jugar con la línea de "romper líneas de tiempo" que dice Janet van Dyne.

Sin embargo, creemos que es un error. Creemos que esta escena de Scott desdoblándose tiene lugar después de que se sumerja en, bueno, lo que sea ese pozo tormentoso que vemos en las marcas 0:58 y 1:04. Más tarde, vemos a Scott siendo sostenido hacia una estructura infundida de rayos por millones de otros Ant-Men (los mismos que son destruidos en el 1:37) de una manera que recuerda a cómo las hormigas hacen cadenas y balsas en el mundo real.

Parece, pues, que el Reino Cuántico dividirá a Scott en muchas, muchas variantes de sí mismo para completar la tarea de Kang, sólo para que esas otras versiones mueran cuando él intente escapar.

6. Más que un genio que viaja en el tiempo

Como era de esperar, parece que Kang no cumple lo prometido una vez que Scott recupera con éxito el objeto que Kang quiere recuperar.

En los últimos 30 segundos del tráiler, vemos cómo el ejército de Kang (con naves de guerra similares a las de Black Panther) lanza ráfagas de energía sobre nuestros héroes. Mientras tanto, oímos a Scott decirle a Kang "teníamos un trato", lo que implica claramente que Kang se retracta de su palabra de a) devolver a Cassie y b) dejar que Scott y los demás salgan ilesos.

Lo que queda claro en los últimos fragmentos de metraje es que Kang no es un manso intelectual que viaja en el tiempo. No lo decimos sólo sus explosiones conmocionadoras y sus potentes rayos láser, sino que también es un luchador físicamente imponente y brutal. No hay más que ver la fuerza bruta que despliega cuando golpea y estampa a Scott en lo que seguramente sea su enfrentamiento final. Prepárate para que Kang traiga el dolor a lo largo de las Fases 5 y 6 de la Saga del Multiverso de Marvel.

Para más contenido sobre el UCM, descubre cómo ver las películas de Marvel en orden. Además, infórmate de todo lo que merece la pena saber sobre otros proyectos de la Fase 5 del MCU, como la temporada 2 de Loki, que llegarán a Disney+ a finales de este año.