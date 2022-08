Cómo restablecer un teléfono Samsung bloqueado

Hay varias maneras de desbloquear los teléfonos Samsung (opens in new tab), por lo que debes probar primero los métodos habituales antes de llegar a las medidas drásticas. Pero si has agotado tus opciones y el dispositivo sigue bloqueado (o estabas planeando restablecer tu teléfono de todos modos) entonces es posible que puedas resetearlo de fábrica sin desbloquearlo.

Al hacerlo, se eliminarán todos los datos, por lo que, de nuevo, es mejor desbloquear el teléfono primero de forma normal si es posible, para asegurarse de que todo queda guardado. Pero si restableces el teléfono, al menos podrás usarlo o venderlo.

A continuación, te explicaremos cómo hacerlo en varios pasos sencillos. Sin embargo, ten en cuenta que en la mayoría de los casos necesitarás acceder a tu cuenta de Google para restablecer el teléfono sin desbloquearlo primero.

Pasos rápidos

Apaga el teléfono

Abre el menú de recuperación (a menudo pulsando el botón de subir el volumen y el botón lateral)

Introduce los datos de tu cuenta de Google si te los pide

Selecciona "Borrar datos/restauración de fábrica" o "Borrar todos los datos del usuario".

Cómo restablecer de fábrica un teléfono Samsung bloqueado - explicado en profundidad

Hemos cubierto los pasos para restablecer un móvil Samsung bloqueado más arriba de forma breve, pero si tienes dificultades, sigue leyendo para ver un proceso detallado paso a paso.

1. Apaga tu teléfono

El primer paso es apagar tu teléfono Samsung, pero si está bloqueado, puede ser más fácil decirlo que hacerlo, ya que te pedirá que introduzcas tu PIN, contraseña o patrón. Si no recuerdas tu información de seguridad, tendrás que esperar a que el teléfono se quede sin batería y se apague automáticamente.

2. Abre el menú de recuperación

Las tres combinaciones más probables de botones para acceder al menú de recuperación (Image credit: Samsung)

Con el teléfono apagado, ahora tienes que arrancarlo en el menú de recuperación, lo que significa encenderlo con una combinación de botones específica.

La combinación exacta dependerá del teléfono Samsung que tengas, pero con la mayoría de los teléfonos más recientes de Samsung (y en concreto con cualquier teléfono Samsung que sólo tenga botones de volumen y un botón lateral) deberás pulsar el botón de subir el volumen y el botón lateral hasta que sientas una vibración y veas el logo de Samsung, y luego soltarlos.

Este método funciona en los Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 y Galaxy Z Fold 3.

Si tu teléfono tiene tanto un botón de encendido como un botón de Bixby (como el Samsung Galaxy S10) entonces debes presionar los botones de subir el volumen, de encendido y de Bixby al mismo tiempo, y mantenerlos hasta que sientas una vibración, entonces suéltalos.

Por último, si tu teléfono Samsung tiene un botón físico de inicio separado debajo de la pantalla, entonces debes pulsar volumen arriba, inicio y encendido al mismo tiempo hasta que sientas una vibración. Una vez que lo hagas, suelta el botón de encendido pero mantén los otros botones pulsados, entonces cuando sientas una segunda vibración puedes soltar los botones restantes.

En la gran mayoría de los casos, uno de estos métodos funcionará, sin embargo, algunos teléfonos, por la razón que sea, utilizan el botón de bajar el volumen en lugar de subirlo, así que si no funciona, prueba con ese botón en su lugar.

Además, algunos dispositivos Samsung requieren que conectes el teléfono a un ordenador a través del puerto USB o que conectes unos auriculares USB para que estas combinaciones de botones funcionen.

3. Introduce los datos de tu cuenta de Google

Una vez que tu teléfono se haya reiniciado, debería llevarte al menú de recuperación, pero antes de acceder a él probablemente se te pedirá que introduzcas la información de tu cuenta de Google, es decir, el correo electrónico y la contraseña registrados. Esto es para evitar que se restablezcan los teléfonos robados.

Si conoces tu correo electrónico pero no tu contraseña, puedes restablecer o recuperar esta última mediante la página de recuperación de cuentas de Google. Si no conoces tu correo electrónico o tu contraseña, tendrás que enviar tu teléfono junto con la prueba de compra a un centro de servicio autorizado de Samsung, donde podrán restablecerlo por ti.

4. Resetea tu móvil

En el menú de recuperación, debería ver una opción que dice "Borrar datos/restaurar de fábrica" o "Borrar todos los datos del usuario". Desplázate hasta esta opción con los botones de volumen y pulsa el botón de encendido para seleccionarla.

Se te pedirá que confirmes esto un par de veces, así que usando los mismos botones selecciona 'sí' hasta que comience el proceso.

Este proceso puede durar unos minutos, pero una vez terminado, aparecerán en tu teléfono las palabras 'Data wipe complete', y entonces podrás pulsar el botón de encendido para seleccionar 'Reboot device'.

Cuando el dispositivo se reinicie, es posible que se te pida que introduzcas tu contraseña de Google. Si has llegado hasta aquí es probable que la conozcas, pero si no la conoces, prueba las sugerencias que se ofrecen en el paso 3.

Después de eso, se te presentarán las pantallas de configuración del dispositivo que verías la primera vez que enciendes un teléfono nuevo. Así que lleva a cabo esa configuración si quieres seguir usando tu teléfono Samsung o apágalo para venderlo o reciclarlo.