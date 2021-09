Cómo reproducir online Voyage, el nuevo álbum de ABBA

Por primera vez en 40 años, ABBA están listos para enamorarnos de nuevo con los temas disco-pop de su nuevo álbum de estudio, Voyage. Aunque el álbum completo no se podrá reproducir hasta el 5 de noviembre de este año, puedes escuchar las dos primeras pistas online ahora mismo.

Junto con el lanzamiento de Don't Shut Me Down y I Still Have Faith In You, ABBA también ha anunciado un nuevo concierto. Llamado ABBA Voyage (un poco confuso, lo sabemos), las estrellas del pop cobrarán vida usando avatares virtuales junto a una banda en vivo de 10 integrantes en un estadio personalizado en el Queen Elizabeth Olympic Park, Londres.

Al igual que la música de su nuevo álbum, ABBA Voyage combinará lo antiguo y lo nuevo en una experiencia musical que no querrás perderte. Aunque si no puedes esperar hasta la primavera del 2022 para escuchar lo que ABBA nos trae, aquí te mostramos cómo puedes bailar con dos de sus nuevas canciones hoy mismo.

¿Cómo puedo escuchar lo nuevo de ABBA?

Afortunadamente, la nueva música de ABBA no es exclusiva de ningún servicio de streaming y acceder a ella no tiene ninguna complicación. Está disponible ahora mismo en todos los mejores servicios de streaming de música que existen, incluyendo los más populares como Spotify, Apple Music y Amazon Music, así como el resto de enlaces que puedes encontrar desde la página oficial de ABBA.

Incluso puedes encontrar videoclips de las nuevas pistas en YouTube junto con un tráiler del nuevo concierto de ABBA.

Si quieres conseguir entradas para ABBA Voyage, saldrán a la venta al público a las 11:00 a. m. del 7 de septiembre. También puedes conseguir más información y registrarte en la página de ABBA Voyage para ponerte en cola.