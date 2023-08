Un nuevo dispositivo de fitness de Garmin podría lanzarse pronto junto al Venu 3

Garmin parece estar preparándose para varios lanzamientos, todavía secretos: persisten los rumores de que el esperado Garmin Venu 3 se lanzará en septiembre de 2023, y ahora se ha visto otro dispositivo sorpresa de Garmin en un listado reglamentario.

Este último dispositivo no es una secuela de uno de los mejores relojes de Garmin, sino un nuevo pulsómetro. El medio de comunicación Gadgets & Wearables fue el primero en ver el pulsómetro en la base de datos SIRIM de Malasia, un listado de equipos de telecomunicaciones y radio diseñado para garantizar que los nuevos productos de telecomunicaciones cumplen las normas de consumo del país.

Se trata de un sensor de frecuencia cardiaca denominado HRM-FIT, nombre que, probablemente estilizado como HRM-Fit, sigue la misma nomenclatura que la línea actual de los mejores pulsómetros de Garmin, incluidos el HRM-Pro y el HRM-Dual. Se ha especulado en Internet con la posibilidad de que el nombre "Fit" implique que será el primer pulsómetro de Garmin que pueda colocarse alrededor del brazo, como algunos de sus competidores, y no sólo alrededor del pecho; sin embargo, esto es pura especulación.

Los pulsómetros de Garmin ofrecen algunas de las mismas métricas de carrera que sus mejores relojes, así que si no quieres pagar por un smartwatch caro, puedes seguir obteniendo información de tu entrenamiento.

Se pueden emparejar con un reloj Garmin para aumentar la precisión y generar métricas adicionales como la potencia de carrera. Además, los pulsómetros Garmin son sumergibles 5ATM, por lo que son ideales para entrenamientos de triatlón.

Una correa flexible

A algunas personas no les gusta tener que llevar una correa en el pecho durante el entrenamiento, y si no confías únicamente en el sensor de FC de tu reloj para correr, puede que prefieras la opción más sencilla de ponerte un brazalete, como te permiten competidores como el Polar Verity Sense. Aunque los HRM no son tan populares como sus relojes, es francamente desconcertante que Garmin no haya explorado todavía este factor de forma. Los HRM de pecho son más precisos, pero si Garmin puede poner sensores en tu muñeca, puede ceder a la presión y ponerte uno en el brazo.

Por supuesto, todo esto no son más que especulaciones, y el hecho de que Garmin esté trabajando en un nuevo HRM es la única noticia concreta de la que disponemos. No sabemos qué aspecto tendrá ni cuándo se lanzará, pero Garmin está preparando algo para finales de este año (y todos los indicios apuntan hasta ahora al Venu 3), por lo que tendría sentido que lanzara otros dispositivos nuevos al mismo tiempo.