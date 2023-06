Se filtran todos los precios y modelos de los Samsung Galaxy Watch 6 - Y hay uno que brilla por su ausencia

Las filtraciones sobre el Samsung Galaxy Watch 6 no dejan de ver la luz de cara al esperado lanzamiento de los dispositivos en julio, y la última filtración ofrece detalles de todos los próximos modelos Galaxy Watch 6 y 6 Classic, así como sus precios en euros.

Lamentablemente, se trata de otra filtración que no menciona un modelo Samsung Galaxy Watch 6 Pro, lo que hace cada vez más probable que Samsung no lance uno este año. El Watch 5 Pro sigue siendo uno de los mejores smartwatches del mercado, por lo que sería decepcionante que la línea Pro no recibiera una actualización. Sin embargo, se dice que habrá un modelo Watch 6 Classic con bisel giratorio, al estilo del Watch 4 Classic.

La filtración, de la que ha informado GSMArena a través del medio francés DeaLabs, revela los modelos, tamaños, precios en euros y colores de todos los relojes de la gama Galaxy Watch 6. Puedes ver todos los detalles a continuación. Eso sí, ten en cuenta que no está confirmado de forma oficial.

Samsung Galaxy Watch 6 , 40mm en color Graphite (grafito) y Cream (crema), versión sólo con Bluetooth: 319.99€

, en color Graphite (grafito) y Cream (crema), versión sólo con Bluetooth: Samsung Galaxy Watch 6, 40mm en Graphite y Cream, versión Bluetooth y 4G: 369.99€

en Graphite y Cream, versión Bluetooth y 4G: Samsung Galaxy Watch 6, 44mm en Graphite y Silver (plateado), versión sólo con Bluetooth: 349.99€

en Graphite y Silver (plateado), versión sólo con Bluetooth: Samsung Galaxy Watch 6, 44mm en Graphite y Silver, Bluetooth y 4G: 399.99€

en Graphite y Silver, Bluetooth y 4G: Samsung Galaxy Watch 6 Classic , 43mm en Black (negro) y Silver, versión sólo con Bluetooth: 419.99€

, en Black (negro) y Silver, versión sólo con Bluetooth: Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 43mm en Black y Silver, Bluetooth y 4G: 469.99€

en Black y Silver, Bluetooth y 4G: Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47mm en Black y Silver, versión sólo con Bluetooth: 449.99€

en Black y Silver, versión sólo con Bluetooth: Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47mm en Black y Silver, Bluetooth y 4G: 499.99€

¿Una buena relación calidad-precio?

(Image credit: Future)

La llegada del Samsung Galaxy Watch 4 Classic como modelo más caro, y en un tamaño mayor de 47mm, parece insinuar que ocupa el espacio que podría haber ocupado un modelo Pro en la gama Watch 6. Lo que probablemente obtendremos es un reloj más grande y robusto, con una mayor duración de la batería que los modelos Watch 6 estándar, más pequeños, y quizás algunas de las funciones GPS lanzadas en el Pro el año pasado, como la que permite encontrar el inicio de la ruta de carrera o caminata volviendo sobre los pasos, como se puede hacer en los mejores modelos de relojes Garmin.

El Galaxy Watch 5 se puso a la venta por un precio de partida de 299€ en su lanzamiento, aunque a día de hoy se puede encontrar rebajado. Esto es un buen indicio de que los precios que se han filtrado son correctos, con sólo un ligero aumento para los modelos básicos de la gama y precios incrementales a medida que se sube de tamaño y se añade la capacidad 4G.

No nos cabe duda de que hay más colores en camino, pero basándonos en los precios anteriores y las filtraciones que ha habido hasta ahora, diríamos que esta información es correcta. Sabremos más con seguridad en julio, ya que un comunicado de prensa filtrado (del que después se retractaron rápidamente) afirmaba que el evento Galaxy Unpacked de Samsung está previsto para el mes que viene.