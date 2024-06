Me encantan las nuevas herramientas de mapas sin conexión del Apple Watch, pero me quedo con mi Garmin

watchOS 11, la próxima actualización de software gratuita para los usuarios del Apple Watch, no saldrá oficialmente hasta septiembre. Sin embargo, hay un montón de novedades de las que hablar con más detalle, como los nuevos mapas sin conexión y las funciones de creación de rutas.

Por fin puedes crear rutas circulares personalizadas para paseos por la ciudad, caminatas, carreras y otras actividades con tu iPhone, Mac o iPad, y sincronizarlas con tu Apple Watch para utilizarlas. Ahora, incluso si tu reloj está desconectado o lejos de tu teléfono, el mapa sigue siendo muy útil, lo que es enorme para watchOS 11.

Anteriormente, los mapas tenían que ejecutarse a través de tu mejor iPhone, incluso si ese teléfono estaba desconectado, a menos que tuvieras un reloj con LTE o Internet como parte de tu plan de telefonía móvil. Sin embargo, ahora puedes crear una ruta de ida y vuelta y se sincronizará con tu reloj para que la utilices, incluso sin conexión.

Una de las únicas cosas que separan al Apple Watch Ultra 2 del resto de los mejores relojes para correr es su falta de funciones GPS, concretamente mapas offline e indicaciones giro a giro. Cuando utilizaba mi Garmin Epix Pro para entrenar largas distancias, creaba un recorrido en Garmin Connect (una ruta circular que cumpliera el objetivo de distancia que necesitaba alcanzar esa semana), lo sincronizaba con mi reloj como un archivo GPX y luego salía a la calle para empezar mi entrenamiento.

Garmin Connect hace que todo esto sea muy fácil de hacer, e incluso cuenta con una herramienta de creación de rutas basada en aprendizaje automático para crear rutas circulares de una distancia determinada. Solo tienes que elegir adónde quieres que te lleve tu bucle (norte, sur, este u oeste) y Garmin se encarga de todo el trabajo por ti.

Una vez que la ruta estaba sincronizada con mi reloj, seguía la flecha del reloj, que emitía un pitido cada vez que tenía que girar a la derecha o a la izquierda, y podía deslizar el dedo hacia arriba para ver mi velocidad y las métricas del entrenamiento con sólo pulsar un botón.

Por desgracia, las rutas circulares de Apple no están directamente vinculadas a la aplicación Workout, lo que hace que esta función no me guste nada. No creo que yo sea un caso extremo en el deseo de iniciar un entrenamiento en la aplicación de entrenamiento, como una carrera o una caminata, y ver a dónde voy con un solo deslizamiento o en un toque de un botón. Estos dos entrenamientos, especialmente Senderismo, deberían tener una función de mapas integrada.

Claro, puedes ver un desglose de tu ruta una vez que hayas terminado, pero para ver por dónde vas durante, tienes que salir de la aplicación Workout y abrir la aplicación Mapas, cambiando entre las dos cada vez que necesites métricas o direcciones. Como alguien que practica el senderismo y el running con frecuencia y que hace uso de funciones como Back to Start en los mejores relojes Garmin, tener una separación clara entre Mapas y Entrenamiento me parece una locura. ¿Por qué querrías seguir indicaciones giro a giro si no estás de excursión?

Si bien las características lanzadas en watchOS 11 están actualmente en beta, es poco probable que cambien de manera significativa a medida que nos acercamos al lanzamiento, solo estamos probando errores y fallos. Por lo tanto, esperamos que Apple haga un cambio para vincular más estrechamente Mapas y Entrenamientos en el Apple Watch 10 y más adelante el próximo año en watchOS 12. De lo contrario, va a ser difícil para mí justificar la sustitución de mi Garmin Epix Pro por un Apple Watch durante cualquier período de tiempo más allá de las pruebas.