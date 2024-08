Las filtraciones indican una importante mejora de la pantalla del Pixel Watch 3, pero sus otras especificaciones podrían ser prestadas del Watch 2

Las filtraciones no dejan de llegar sobre los próximos productos Pixel de Google, que se espera que se revelen el 13 de agosto en su evento Made by Google. La última se refiere al Google Pixel Watch 3. Ya hemos visto el reloj en un vídeo promocional oficial filtrado, y ahora tenemos una mejor idea de sus especificaciones, aunque no todo son buenas noticias.

Si la última filtración a través de Android Headlines es correcta, el reloj inteligente podría compartir muchas similitudes con su predecesor. Según el último rumor, el Pixel Watch 3 contará con el mismo chipset Qualcomm Snapdragon Wear 5100, 2 GB de SDRAM y 32 GB de almacenamiento flash eMMC que el Google Pixel Watch 2.

También se informa que el Pixel Watch 3 solo ofrecerá un pequeño aumento de capacidad de batería a 307mAh, en comparación con los 306mAh anteriores. Dicho esto, si opta por el rumoreado modelo de 45 mm, aparentemente obtendrá una batería con 420mAh. De cualquier manera, su Pixel Watch 3 debería ofrecer 24 horas de duración de batería mientras ejecuta su pantalla siempre encendida, según la filtración.

Google Pixel Watch 2 (Image credit: Future)

Hablando de la pantalla, esa es un área que podría recibir una actualización. Los modelos anteriores tenían un máximo de 30 Hz, pero se sugiere que su nueva pantalla funcionará a 60 Hz, una frecuencia de actualización significativamente más alta que debería hacer que el reloj inteligente se sienta más receptivo y como si estuviera funcionando con mayor fluidez, incluso si su chip no es más rápido.

Los modelos Pixel 3 también podrían alcanzar un brillo máximo de 2000 nits, el doble del máximo de 1000 nits del Pixel Watch 2. Entonces, si alguna vez tuvo problemas para leer su Pixel Watch en un clima soleado, eso podría convertirse en un problema del pasado.

Las filtraciones siempre deben tomarse con pinzas, pero estos detalles de la pantalla coinciden con un rumor que escuchamos en julio, por lo que pueden tener cierta credibilidad. Idealmente, el Pixel Watch 3 sería una mejora total, pero tal vez haya otras características nuevas, tal vez en el lado de la salud y el fitness, que harán que el reloj se sienta como una actualización que valga la pena. Tendremos que esperar y ver qué revela Google. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo.