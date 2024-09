La línea iPhone 16 Pro no es ni de lejos tan popular como la 15 Pro, pero no nos sorprende

The iPhone 16 Pro

En los últimos años, los modelos Pro del iPhone de Apple han sido normalmente los más vendidos, pero aunque parece que este año sigue siendo así, la demanda inicial del iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max es, según los informes, mucho menor que la de sus predecesores.

Ming-Chi Kuo (un analista con un gran historial de información sobre Apple) ha llevado a cabo un estudio de la cadena de suministro para estimar las cifras de pedidos anticipados de cada modelo de iPhone 16, y ha descubierto que el iPhone 16 Pro ha bajado un 27% con respecto a su predecesor, con 9,8 millones de unidades pedidas, y el iPhone 16 Pro Max ha bajado un 16%, con 17,1 millones de unidades pedidas.

Esto parece haber sido una sorpresa para Apple, sobre todo en el caso del iPhone 16 Pro Max, ya que la compañía habría producido alrededor de 6 millones de unidades del teléfono antes de los pedidos anticipados, lo que supone un 106% más de lo que produjo del iPhone 15 Pro Max.

Sin embargo, no todo son malas noticias para Apple, ya que, aunque la demanda inicial de los modelos Pro parece haber disminuido, el iPhone 16 estándar y el iPhone 16 Plus están siendo más populares que sus predecesores, ya que los pedidos anticipados del iPhone 16 han aumentado un 10 %, con 7,3 millones de unidades reservadas, y los del iPhone 16 Plus han aumentado un 48 %, aunque siguen teniendo la menor demanda total, con 2,6 millones de unidades reservadas.

Pero según Kuo, eso no ha compensado el menor interés por los modelos Pro, y se calcula que la línea iPhone 16 en su conjunto ha vendido hasta ahora unos 37 millones de unidades, un 12,7% menos que la serie iPhone 15 en su primer fin de semana.

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Apple)

Falta una función estrella

¿A qué se debe esto? Kuo destaca la falta de Inteligencia de Apple en el lanzamiento como un factor importante. Este conjunto de funciones de inteligencia artificial es uno de los principales argumentos de venta de la línea iPhone 16, pero las funciones de Inteligencia de Apple no estarán disponibles hasta octubre, e incluso entonces no dispondremos inicialmente de todas las funciones que Apple ha revelado.

Kuo también sugiere que la intensa competencia de las marcas chinas de teléfonos ha afectado a las cifras de pedidos anticipados.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Más allá de eso, suponemos que los modelos estándar y Plus podrían estar siendo más populares que sus predecesores porque tienen más en común con los teléfonos Pro. Por ejemplo, tienen el nuevo botón de control de la cámara, que Apple podría haber hecho exclusivo de los Pro.

También han ganado el botón Action de los modelos Pro del año pasado, y tienen un nuevo chipset A18 en lugar de heredar el A17 Pro de la línea iPhone 15 Pro. Todo esto podría hacer que los modelos Pro parecieran menos esenciales, por lo que no es ninguna sorpresa que los pedidos anticipados de estos modelos sean más bajos que los de los modelos del año pasado.

Aun así, Kuo predice que la demanda de la línea iPhone 16 en su conjunto podría aumentar a finales de año, una vez que la Inteligencia de Apple comience a desplegarse y cuando entremos en la temporada de vacaciones de fin de año.