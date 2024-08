El Samsung Galaxy Watch Ultra es genial, pero me quedo con mi Apple Watch SE

No soy un novato en lo que se refiere a salud y fitness, y estoy completamente al tanto de lo último en wearables que monitorean la actividad. Hago ejercicio regularmente, me encanta levantar pesas e intento superar los 10.000 pasos al día. También he tenido un reloj inteligente o un rastreador de actividad en mi muñeca casi todos los días durante los últimos cinco años. Empecé probando varios modelos de Fitbit, incluidos el Charge 4 y Charge 5, así como el Fitbit Ionic.

Pero desde que cambié a mi actual Apple Watch SE 2, no he sentido la necesidad de quitármelo. A pesar de mi experiencia con los relojes de fitness, todavía no he sentido la necesidad de probar un reloj deportivo dedicado, como uno de los mejores relojes Garmin, o aprovechar la moda más reciente de un wearable "ultra". Para mis necesidades, son excesivos. Luego me ofrecieron la oportunidad de probar el Samsung Galaxy Watch Ultra durante unos días. No estaba muy seguro de qué sacaría de la experiencia, pero, al menos, pensé que podría ser justo lo que necesitaba para cambiar mi estado mental y darme el impulso para sacar más provecho de mis entrenamientos. ¡Quizás podría convertirme en un verdadero atleta!

Y el Samsung Galaxy Watch Ultra intenta hacer eso desde el principio. ¿Cómo? Para empezar, su gran botón de acción naranja brillante no te envía automáticamente a la página de caminatas, sino que te lleva directamente a "Multideporte", donde puedes comenzar un triatlón, un duatlón y un acuatlón. Esto me hizo saber de inmediato que el Galaxy Watch Ultra estaba por encima de mi nivel salarial, ya que no tengo intención de hacer ningún tipo de atletismo en un futuro próximo.

Pero todavía tenía esperanzas de que el Galaxy Watch Ultra pudiera al menos motivarme más que mi Apple Watch actual y realmente mejorar mi salud y actividad. Logró ese objetivo, en gran parte gracias a su puntaje de energía diaria.

Tomando las mejores decisiones

En este punto, siento que necesito presentaros un tipo de rastreador de actividad física muy diferente. Se llama Whoop, no tiene pantalla ni visualización, y utiliza el sueño, la recuperación, el análisis del rendimiento y las puntuaciones para ayudarte a aprovechar al máximo sus entrenamientos. La perspectiva de estos datos casi me ha absorbido muchas veces, ya que es algo que no obtengo de la aplicación Fitness de Apple, aunque ciertamente no necesito saber cuál es mi puntuación de "esfuerzo". Tal vez sean todos los juegos de rol a los que he jugado, pero hay algo muy agradable en un número que me dice qué tan bien me sentiré y me desempeñaré ese día.

El Galaxy Watch Ultra sigue una filosofía similar al ofrecerme una puntuación de sueño y una puntuación de energía diaria. La primera es una calificación del sueño de la noche anterior basada en cinco factores: tiempo de sueño promedio, recuperación física, descanso, recuperación mental y número de ciclos de sueño. Como referencia, Samsung dice que una puntuación de 85 a 100 es un sueño saludable, mientras que mi puntuación de 84 es 11 puntos mejor que el promedio de mi edad, y una puntuación por debajo de 75 es motivo de mayor atención en mejorar la calidad del sueño.

Ahora bien, la puntuación de energía diaria utiliza este análisis del sueño, tus niveles de actividad y tu frecuencia cardíaca para proporcionar una puntuación diaria de tu energía física y mental, y de tu estado de preparación general. Y esta era la función más útil del Galaxy Watch Ultra que me hubiera gustado tener en mi Apple Watch: descubrí que me ayudaba a estar al tanto de cómo se sentía mi cuerpo y a tomar mejores decisiones en función de ello.

En cuanto a su precisión... bueno, tuve días en los que pensé que era del todo preciso y otros días en los que me pareció que la puntuación no reflejaba cómo me sentía. No obstante, sin duda estaba considerando mi sueño, mis niveles de energía y mi posible actividad más de lo habitual. Y, aunque puedo ver a un atleta siguiéndola a la perfección, maximizando su sueño, facilitando su entrenamiento cuando no se ha recuperado bien y realmente alcanzando sus objetivos... yo, por supuesto, rara vez le hice caso.

Un entrenador personal en mi muñeca

Cuando me desperté por la mañana después de haberme quedado viendo la última temporada de Cobra Kai hasta las tantas y mis dos puntuaciones estaban por debajo de 70, no me sorprendió. No necesitaba que mi reloj me dijera que me sentía cansado o que no había dormido lo suficiente; me atraía el café como la sangre a un zombi. No dista mucho de llevar en la muñeca a tu madre riñéndote.

Sin embargo, logré encontrar útil el Galaxy Watch Ultra en otros aspectos. Cuando fui al gimnasio, fue como tener un entrenador personal. La información que proporciona es clara, útil y fácil de leer en su pantalla grande y vibrante. Pero lo que me encantó de este reloj fue la capacidad de ingresar mis propios entrenamientos personalizados, lo cual es una gran característica, ya que la biblioteca predeterminada de ejercicios no es tan extensa como me hubiera gustado. Desde un calentamiento cronometrado hasta objetivos de repeticiones, pesas, series, temporizadores de descanso y descansos entre cada ejercicio, el Galaxy Watch Ultra me hizo entrenar el pecho como ningún otro reloj de fitness antes. Mejor aún, el entrenamiento personalizado se puede agregar al botón de acción.

También me gustó el hecho de que me mantuvo en forma mucho mejor que otros dispositivos de fitness que he usado, con pequeñas indicaciones y recordatorios que fueron útiles sin ser molestos. Una vez que entiendes lo que hace cada movimiento de tu dedo, es increíblemente fácil navegar y la información proporcionada, como las zonas de frecuencia cardíaca, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca máxima y los objetivos que hayas agregado, se encuentran fácilmente sin que el dispositivo esté sonando constantemente.

De vuelta a lo básico

Quería que el Galaxy Watch Ultra elevara y mejorara mi rendimiento deportivo y, en el poco tiempo que pasé con él, logré exactamente eso. Pero no soy un atleta que necesite analizar minuciosamente sus entrenamientos. Si quiero mejorar mi peso muerto, ¿realmente necesito un dispositivo portátil de 700€?

Si soy sincero, mi Apple Watch SE es más que suficiente para mis necesidades personales. Claro, no entiendo todas las funciones, pero hay información de salud y estado físico más que suficiente disponible para mantener al usuario promedio en el buen camino.

Hay algo más que aprendí durante el tiempo que usé el Galaxy Watch Ultra (algo que no sabía que significaría mucho para mí): la precisión de las lecturas que proporciona cada uno de estos wearables. Ahora bien, como deportista (profesional o no), quieres datos lo más precisos posible, pero descubrí que realmente no me importaba. Todo el crédito para Samsung por crear un wearable que, para mí, parecía ser más preciso que el Apple Watch SE, ¡pero demándenme por no importarme tanto! No tengo ningún problema con que mi recuento de pasos esté unos pocos pasos por debajo o con pensar que quemé 200 calorías cuando en realidad solo gasté 180; para una persona promedio como yo, eso no supone una gran diferencia.

Si bien me quedaré con el Apple Watch SE, este no es un debate Apple vs Samsung. Se trata de comprar un producto que sea perfecto para mí: el Apple Watch SE tenía un precio que se ajustaba a mi presupuesto y rastrea lo que necesito. También ayuda el hecho de que soy usuario de iPhone. Si necesitas un reloj inteligente con durabilidad, potencia y batería de larga duración para tus carreras de 10 horas, caminatas de varios días, buceo, escalada en roca o cualquier otro evento ultra en condiciones extremas, el Galaxy Watch Ultra se amortizará por sí solo.

Si eres un usuario de Samsung que quiere un reloj inteligente que haga un seguimiento de tu actividad diaria, proporcione un análisis del sueño y te dé una puntuación diaria tentadora, el Galaxy Watch 7 es probablemente la mejor opción, ya que ofrece funciones más que suficientes para una persona promedio a un precio que no se saldrá de tu presupuesto. Me encantó el tiempo que pasé con el Galaxy Watch Ultra y me hizo desear poder aprovechar al máximo lo que ofrecía, pero tenerlo en mi muñeca es como mantener un Ferrari por debajo de los 40 km/h, así que mi Apple Watch SE está de vuelta en mi muñeca para quedarse.