3 características que necesita el Samsung Galaxy Watch Ultra para superar al Apple Watch Ultra

El próximo Samsung Galaxy Unpacked tendrá lugar en París el 10 de julio, y aunque parece que los teléfonos plegables estarán presentes, esperamos que los wearables sean los que más llamen la atención este año. Dejando a un lado el esperado lanzamiento del Samsung Galaxy Ring, ya hemos tenido el debut de un Samsung Galaxy Watch FE, seguramente tendremos un Samsung Galaxy Watch 7, y si la fábrica de rumores es creíble, un Samsung Galaxy Watch Ultra.

El Samsung Galaxy Watch Ultra, como su nombre indica, sería la respuesta de Samsung al mejor smartwatch de Apple hasta la fecha: el Apple Watch Ultra 2. El Ultra 2 es la respuesta de Apple a la popularidad de los mejores relojes Garmin: un reloj resistente de titanio, capaz de durar un fin de semana de diversión al aire libre si es necesario, con un GPS más preciso y opciones de entrenamiento asignadas a un nuevo y práctico botón de acción.

Si podemos comparar los Apple Watch con los Batmóviles, el Apple Watch Series 9 es la versión elegante y brillante imaginada por Tim Burton, mientras que la serie Ultra es la versión robusta y resistente de Christopher Nolan. Esperamos que el reloj aventurero de Samsung, casi confirmado, comparta una filosofía de diseño similar.

Sin embargo, "similar" no significa "mejor". Puede que el Apple Watch Ultra 2 encabece nuestra lista de smartwatches, pero no es perfecto. Hay aspectos del reloj que Samsung podría tomar y mejorar, combinándolos con la ya excelente experiencia de usuario de Samsung y el sistema operativo One UI Watch 5, con el fin de crear una fantástica experiencia de smartwatch al aire libre para los usuarios de Samsung. ¿Quién sabe? Puede que incluso sea suficiente para convencer a algunos usuarios de que se pasen de Apple.

1. Mapas integrados y creación de rutas más fluida

Antes del Samsung Galaxy Watch Ultra, existió el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. El primer intento de Samsung de crear un reloj de aventura fue un impresionante paso adelante con respecto al Watch 5, con una función de "seguimiento" para evitar que te pierdas durante excursiones y carreras, y la posibilidad de seguir indicaciones giro a giro en rutas a partir de archivos GPX. GPX son las siglas de "GPS Exchange Format file" (archivo de formato de intercambio GPS), y contiene información como waypoints, rutas y otros datos geográficos.

En términos de usuario, esto significa que puedes crear una ruta en un servicio como Strava Premium, descargarla en tu reloj y seguirla con el GPS del reloj, para saber siempre por dónde vas. Esencial en excursiones y demás, cuando la transmisión de mapas desde el teléfono puede ser irregular.

El problema es que conseguir mapas GPX e importarlos a tu reloj Samsung es complicado. Apple no lo consigue: por fin puedes obtener mapas en línea y descargarlos en tu reloj a través de watchOS 11, pero no puedes sincronizarlos automáticamente con los entrenamientos. Tendrás que usar la aplicación Mapas, luego abrir e iniciar un entrenamiento, intercambiando entre los dos según sea necesario.

La mejor implementación que he visto es la de Garmin: crea un recorrido en Garmin Connect utilizando su excelente herramienta, sincronízalo con tu reloj en segundos, abre la aplicación de entrenamiento y, una vez que hayas elegido "Correr" (o "Ciclismo" o "Senderismo o lo que sea), se te presentará una opción para seguir una ruta que hayas creado. Para alternar entre los datos del entrenamiento, como la frecuencia cardiaca, y el mapa, basta con pulsar un botón.

Samsung debería aprovechar parte de esta simplicidad e integrar la creación de rutas en el corazón de su reloj, como ha hecho Garmin, en lugar de añadirla como algo accesorio. Es una forma de hacer las cosas de forma diferente a Apple, que (a pesar de sus credenciales como reloj de aventura) no puede hacer esto.

2. Mayor duración de la batería

Los smartwatches modernos, al menos los verdaderos smartwatches en lugar de los mejores relojes para correr o los mejores rastreadores de fitness, tienden a tener una duración de batería ridículamente corta. El Samsung Galaxy Watch 6 dura unas 40 horas, mientras que el Apple Watch Ultra 2 solo puede exprimir 36 horas.

Suena obvio, pero para que un aficionado a las actividades al aire libre se decante por el Watch Ultra de Samsung, tiene que hacer un cambio. Los relojes Garmin pueden durar semanas, incluso los modelos más nuevos con pantallas AMOLED, y el Coros Pace 3 (que hay que reconocer que consume poca energía y es poco inteligente) dura casi un mes.

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro tenía una autonomía máxima de 80 horas, y eso fue hace dos años. Si Samsung puede alcanzar ese nivel de batería con el Watch Ultra (mientras se embarca en múltiples entrenamientos con GPS, por favor, conservando algún atisbo de usabilidad -no la habitual advertencia del "modo de bajo consumo"-) podría llegar muy lejos y superar a Apple. ¿El doble de batería que los relojes Ultra de la competencia? Es lo que se dice un argumento de peso.

3. Más sobre la mejora de las métricas de recuperación de Samsung

Cuando en enero me senté con el Vicepresidente de Salud de Samsung, el Dr. Hon Pak, para una mesa redonda sobre el Samsung Galaxy Ring, casi toda la información que se ofreció fue sobre el sueño y la recuperación. Samsung lleva tiempo invirtiendo en métricas de seguimiento del sueño, el estrés y el bienestar, como resultado de la mejora de la duración de la batería de sus relojes, lo que significa que pueden llevarse puestos todo el día y toda la noche sin necesidad de cargarlos. Samsung añadirá una puntuación de vitalidad a la serie Galaxy Watch 6, así como al Galaxy Ring, y puedes apostar a que el Watch Ultra también hará hincapié en el sueño.

La puntuación de vitalidad será similar a la batería corporal de Garmin, la nueva aplicación Vitals de Apple y la puntuación de preparación diaria de Fitbit, ya que comparan lo bien que has dormido con el estrés al que está sometido tu cuerpo, utilizando sus propios algoritmos para crear una puntuación o calificación. Una puntuación alta puede animarte a salir y aprovechar el día, mientras que una puntuación baja puede significar que necesitas tomarte las cosas con calma.

Este es un aspecto clave para un reloj de actividad. Si está diseñado para llevarlo sin parar durante varios días muy activos, las métricas de seguimiento del sueño de Samsung (que sabemos que van a ser impulsadas por IA) tendrán que proporcionar información detallada y personalizada sobre tu salud para mantenerte seguro en los senderos.

Los perfiles de sueño de Samsung, que te asignan una recomendación sobre cómo dormir mejor según tu "tipo de sueño" representado por un simpático animal, son una forma en la que Samsung va un paso más allá que Apple para garantizar que sus usuarios se recuperan de los entrenamientos de forma eficaz, pero utilizar esa puntuación para recomendar entrenamientos basados en la intensidad del entrenamiento, como hace Garmin, sería otro paso en la dirección correcta.