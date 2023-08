Apple y Samsung consideran por fin la posibilidad de los anillos inteligentes al estilo Oura

En la conferencia tecnológica CES de este año, nuestro redactor jefe en Estados Unidos paseaba por la sala y se encontró con un montón de smartwatches sin pantalla. Algunos llevaban sensores integrados en pulseras analógicas, mientras que otro ofrecía suaves esferas de piedras preciosas en lugar de una pantalla tradicional.

Los pulsómetros sin pantalla no son nada nuevo: al fin y al cabo, así se concibió el pulsómetro original de Fitbit, el Fitbit Flex, y Whoop 4.0 ha mantenido esta tendencia hasta hoy. Otros rastreadores que han ganado popularidad recientemente son los relojes híbridos, como el Garmin Instinct Crossover, que minimizan las pantallas en favor de dar prioridad a las manecillas analógicas. Pero el espacio de los anillos inteligentes se está expandiendo rápidamente, llevando la idea del rastreador de salud discreto definitivo a nuevas cotas.

El Oura Ring lidera el mercado con su modelo Oura Generation 3, pero otros competidores, como el Ultrahuman Ring Air, también están cosechando elogios. El Oura Ring se encuentra actualmente en nuestra lista de mejores dispositivos de seguimiento del sueño gracias a sus sofisticados algoritmos de recuperación y a su perfil delgado y discreto, que resulta menos molesto de llevar que un reloj voluminoso. Algunos de nuestros mejores relojes para correr tienen excelentes algoritmos de seguimiento del sueño, pero su estética robusta implica el riesgo de que te golpees en la cara con sus pesadas carcasas metálicas mientras duermes.

(Image credit: Oura)

Me gustó mucho el anillo Oura. Lo utilicé durante más de un mes y me encantó obtener todos mis datos de seguimiento en un formato extremadamente minimalista, con el anillo incluso notificándome cuando estaba sometiendo a mi cuerpo a demasiado estrés y corría el riesgo de enfermar. Me impresionó la cantidad de tecnología que contenía una unidad tan pequeña.

Los dos factores que me impidieron utilizarlo como mi rastreador principal se basaban en la actividad: Quería muchos más datos de carrera por GPS de los que era capaz de proporcionar, y no podía llevarlo en el gimnasio sin arañarlo con una barra. Por lo demás, lo llevaba durante el día, por la noche, en clases de yoga, en carreras ligeras... prácticamente todo el tiempo cuando no estaba en el gimnasio. Si no te gusta levantar pesas y no te importan las estadísticas de carrera como la cadencia o el tiempo de contacto con el suelo, es el dispositivo perfecto para una salud silenciosa.

Ahora que Oura ha perfeccionado más o menos el formato y ha demostrado que puede tener éxito, es natural que los grandes nombres de la tecnología entren en el juego de los anillos inteligentes. Apple sigue trabajando en un sistema de anillo inteligente y ha estado jugando con él desde 2020, cuando aparecieron las primeras noticias sobre patentes. El último chisme revela que Apple está planeando un anillo con una "joya electrónica" que sobresale de la corona diseñada para aprovechar la forma tradicional en que un anillo podría estar estructurado con el fin de colar inteligentemente alguna tecnología adicional.

(Image credit: Apple/US Patent and Trademark Office)

Según la reciente patente, Apple está incorporando algunos controles de movimiento, lo que le permitirá controlar a distancia su iPhone, Mac y, quizás algún día, su Apple Vision Pro, como si fuera un pequeño guante Nintendo Power Glove. Curiosamente, aún no hemos oído nada acerca de sus funciones de seguimiento de la salud, por lo que podría ser simplemente una interfaz de control de movimiento, si no se descarta por completo antes de que el desarrollo llegue mucho más lejos. Sin embargo, dado que casi todos los demás anillos inteligentes se presentan como un rastreador del sueño, la salud y el movimiento, esperamos que Apple siga su ejemplo si el anillo llega a salir del infierno del desarrollo.

Por otro lado, es probable que el próximo Galaxy Ring de Samsung llegue mucho antes. Los últimos rumores apuntan a que el Samsung Galaxy Ring estará listo para su lanzamiento en el 2024, y algunos medios predicen que podría entrar en producción el mes que viene. El Samsung Galaxy Watch 6 y el Watch 6 Classic pusieron un gran énfasis en el seguimiento del sueño en sus materiales promocionales, haciendo mucho hincapié en su entrenamiento del sueño en el reloj y sofisticados algoritmos impulsados por la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su sensor de temperatura de la piel. Los cronotipos o "perfiles de sueño" pueden analizar tu sueño y ofrecerte recomendaciones personalizadas. La infraestructura está ahí para un excelente rastreador del sueño que podría batir a Oura, si es que sólo puede haber un anillo que los gobierne a todos.

Está casi confirmado que el Samsung Galaxy Ring llegará a las estanterías en un futuro no muy lejano, y Apple está experimentando claramente con el formato. Son tiempos emocionantes para los usuarios de anillos inteligentes, que han tenido muy poco que celebrar por parte de las grandes empresas tecnológicas. Oura es claramente el líder del grupo formado por Ultrahuman, Circular Ring y algunos otros. Sin embargo, una versión de Apple o Samsung impulsaría el formato hacia la corriente principal, y significaría que mucha más gente empezaría a llevar algunos de los mejores anillos inteligentes.