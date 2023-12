El DLC gratuito de God of War Ragnarök saldrá la semana que viene - Aquí está el tráiler

¡Sorpresa! Durante The Game Awards se ha anunciado un DLC gratuito para God of War Ragnarök. Titudlao simplemente Valhalla, estará disponible para descargar en las consolas PlayStation 5 y PlayStation 4 a partir de la semana que viene.

En concreto, estará disponible a partir del 12 de diciembre, a las 18:00 (hora de Madrid). El tráiler muestra a Kratos machacando a un montón de enemigos, pero también se dice que la historia es "profundamente personal y reflexiva". Puedes ver el tráiler a continuación.

"Embárcate con Kratos hacia el Valhalla en un viaje profundamente personal y reflexivo hacia un futuro que nunca creyó posible", reza la descripción del tráiler en YouTube. "Domina los desafíos de mente y cuerpo en una aventura desenfrenada que mezcla el entrañable combate de God of War Ragnarök con elementos totalmente nuevos inspirados en el género roguelite".

El Blog de PlayStation ofrece más información, afirmando que una derrota en el Valhalla hará que Kratos se despierte ante las puertas del Valhalla dispuesto a intentarlo de nuevo.

"Durante cada intento, aprenderás y te adaptarás a los retos que Valhalla te ofrece. Cuanto más superes, más recursos obtendrás que podrás invertir en mejoras permanentes que afectarán tanto a Kratos como al propio Valhalla", dice el blog.

No es el único exclusivo de PlayStation que tendrá un modo roguelike: The Last of Us 2 Remastered también incluirá su propio modo inspirado en el roguelike.

God of War Ragnarök fue el gran triunfador de la edición de 2022 de The Game Awards, con los premios a la mejor narrativa, mejor banda sonora y música, mejor diseño de audio, mejor interpretación (para Christopher Judge), mejor acción/aventura e innovación en accesibilidad. Pero en realidad, lo mejor para los fans fue el discurso de Christopher Judge.