Lista de juegos de PS5 Pro: todos los títulos mejorados de la PS5 Pro confirmados hasta ahora

Sony ya ha desvelado la lista de juegos de PS5 Pro, al menos en parte. En una reciente presentación técnica, se desveló PlayStation 5 Pro, junto con algunos atisbos de juegos potenciados por PS5 Pro. No tenemos la lista completa de todos los juegos que mejorará la nueva consola, pero sí conocemos un puñado de títulos principales que Sony ha decidido mostrar antes del lanzamiento.

Cuando Sony desveló la PS5 Pro, dejó claro que muchos de los juegos de PS5 disponibles actualmente recibirán actualizaciones que coincidirán con el lanzamiento de la PS5 Pro el 7 de noviembre de 2024. A juzgar por las especificaciones de PS5 Pro, es probable que juegos como Marvel's Spider-Man 2 se vean y se sientan mejor que nunca, gracias al aumento de escala controlado por IA y al raytracing mejorado.

Sin embargo, antes de reservar una PS5, querrás saber qué juegos recibirán mejoras, y aquí es donde entramos nosotros. En este artículo hablaremos de todos los juegos de PS5 Pro confirmados hasta la fecha, así como de los cambios que se producirán en cada uno de ellos. A medida que se confirmen más juegos, actualizaremos la lista.

Lista de juegos para PS5 Pro: títulos confirmados para PS5 Pro

Sony ha confirmado una pequeña lista de juegos de PS5 Pro que recibirán mejoras gracias a las nuevas y mejoradas especificaciones de la próxima consola. Esta lista no incluye todos los juegos que se beneficiarán del nuevo hardware, pero por ahora es lo único que tenemos.

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy 7 Rebirth

F1 24

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Los juegos mencionados recibirán versiones dedicadas de PS5 Pro, e incluso se etiquetarán por separado para indicarlo. Habrá toda una serie de juegos de PS4 y PS5 que se beneficiarán de lo que Sony denomina PS5 Pro Game Boost (según el blog de PS):

«Con la versión PS5 Pro de la función Game Boost, podrás disfrutar de velocidades de fotogramas más rápidas y fluidas en algunos de los mejores juegos de las consolas PS4 y PS5.»

Se dice que esto se aplica a al menos 8.500 títulos de PS4 y PS5, así que hay un montón de cambios y mejoras en camino para los juegos que ya tienes si decides hacerte con una PS5 Pro. Además, según Mark Cerny, PS5 Pro mejorará significativamente los juegos de PSVR 2.

Juegos mejorados para PS5 Pro: ¿cuál es la diferencia?

Como parte de la reciente presentación técnica de PS5 Pro, pudimos ver algunos juegos funcionando con el nuevo hardware. Cada juego se beneficiará de las nuevas especificaciones de formas distintas, pero todos se beneficiarán de las siguientes mejoras:

GPU mejorada con un 67% más de unidades de cálculo y un 28% más de memoria, lo que se traduce en un renderizado un 45% más rápido

Trazado de rayos avanzado

Aumento de escala basado en IA conocido como Superresolución espectral de PlayStation (PSSR)

SSD DE 2 TB

PS5 Pro Game Boost

Unidad de disco opcional

Compatible con VRR y juegos 8K

En la mencionada presentación, se mostraron The Last of Us Part 2 y Marvel's Spider-Man 2 corriendo en PS5 Pro. El objetivo de ambos títulos es conseguir «efectos visuales similares a los del modo Fidelity, a 60 imágenes por segundo (FPS)». Al compararlas con la versión básica de PS5, las versiones de PS5 Pro se ejecutan con mucha más fluidez y conservan una calidad visual comparable. El salto en algunos casos es de 30FPS a 60FPS, con sólo una pequeña caída en el detalle gráfico.

El mayor tamaño de la GPU en el núcleo de PS5 Pro parece tener efectos especialmente sorprendentes en Horizon Forbidden West, que mejora la iluminación y las texturas del pelo y la piel. Las mejoras en Raytracing se dejarán notar sobre todo en juegos como Gran Turismo 7, que ahora soportará reflejos entre los coches, manteniendo los 60FPS en todos los modos.

Por lo que hemos visto hasta ahora de los juegos de PS5 Pro, está claro que cada uno de ellos hará uso de las nuevas funciones de formas únicas. Dependiendo de la envergadura del juego y de su diseño actual, se emplearán las «tres grandes» características: GPU más grande, escalado basado en IA y raytracing mejorado. No obstante, es de esperar que los juegos sean más fluidos y detallados en general, sobre todo en las primeras entregas.

PS5 Pro: preguntas frecuentes

¿Tendrán los nuevos juegos mejoras para PS5 Pro?

Aunque tendremos que esperar a ver qué hacen los próximos juegos de PS5, como Death Stranding 2, con la nueva tecnología de PS5 Pro, es muy probable que los juegos first-party ofrezcan algún tipo de versión de PS5 Pro. Así funcionó con PS4 Pro, así que es de esperar que haya mejoras en juegos como Marvel's Wolverine y Ghost of Yotei (Ghost of Tsishima 2). En cuanto a los juegos de terceros, las mejoras de PS5 Pro se harán caso por caso. Algunos juegos se centrarán en las características de PS5 Pro, e incluso ofrecerán versiones separadas etiquetadas como PS5 Pro, mientras que otros se centrarán en una oferta más general de PS5.

¿Cuánto cuesta la PS5 Pro?

La PS5 Pro saldrá a la venta el 7 de noviembre de 2024 a un precio de 799,99€. Se trata de un aumento significativo de precio con respecto a la consola básica, sobre todo si tenemos en cuenta que no incluye unidad de disco ni (lo que es más dramático) soporte vertical.

¿Qué títulos tenemos ganas de jugar en PS5 Pro?

Aunque será interesante revisar nuestra biblioteca actual de PS5 y ver qué se ha mejorado el día del lanzamiento de PS5 Pro, estamos especialmente ansiosos por ver cómo se ve Alan Wake 2 en la nueva consola. Los efectos de terror atmosférico, así como la dirección artística particularmente única del juego, sin duda se beneficiarán enormemente del nuevo hardware. Del mismo modo, Horizon Forbidden West será un auténtico portento en cuanto a detalles visuales.