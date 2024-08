La Gamescom abre hoy sus puertas al público con una cifra récord de expositores de 64 países

La Gamescom 2024 ya está oficialmente abierta al público, y miles de visitantes de todo el mundo acuden a la ciudad alemana de Colonia para acceder a algunos de los juegos más grandes y emocionantes. La feria de este año es absolutamente masiva, ocupa 230.000 metros cuadrados y ha establecido un nuevo récord en cuanto a número de expositores.

Según las estadísticas oficiales, más de 1.400 expositores están presentes en la Gamescom de este año, lo que representa un aumento de aproximadamente el 15% en comparación con el año anterior. La edición de este año también cuenta con un número récord de pabellones nacionales, 48 procedentes de siete países. Estos pabellones son un escaparate del talento de cada región y ofrecen una excelente oportunidad para descubrir juegos únicos que, de otro modo, podrían haberse pasado por alto.

Muchos de los nombres más importantes tienen grandes stands dedicados, como 2K, Capcom, Xbox y Square Enix. Este año también hay nuevas secciones que descubrir, como una zona dedicada a las cartas y los tableros, que ofrece a los visitantes la oportunidad de probar algunos juegos de mesa y tablero. A esto se añade un nuevo escenario social situado en el pabellón 11.3, que alberga espectáculos en directo como podcasts, actuaciones musicales y mucho más.

Aunque hoy comienza la admisión general, la feria ya ha estado abierta para visitantes profesionales, miembros de la prensa, creadores y poseedores de las limitadas entradas Wildcard. La semana de Gamescom 2024 comenzó oficialmente el martes 20 de agosto con el espectáculo Opening Night Live. Conducido por el presentador Geoff Keighley, se pudo asistir al espectáculo en persona o verlo en casa a través de la retransmisión en directo.

En el espectáculo se hicieron muchos anuncios importantes y se revelaron algunas exclusivas, como el primer vistazo a una misión de campaña del próximo Call of Duty: Black Ops 6. Se anunció oficialmente Borderlands 4, además de Dying Light: The Beast y King of Meat. También vimos un nuevo tráiler de Kingdom Come Deliverance 2 y otro de Monster Hunter Wilds, entre muchos otros.

