Jugué a The Mortuary Assistant y tuve que dormir con la luz encendida

Probablemente debería haber adivinado desde el principio que un juego que implica embalsamar cadáveres en un lugar infestado de demonios sería terrorífico. Dicho esto, no soy nuevo con este tipo de juegos y disfruto bastante con la emoción de intentar ocultar fuerzas malignas y estudiar sellos. Pero hay algo en The Mortuary Assistant que haría perder el valor incluso a los gamers más valientes y que ha consumido mis pensamientos desde que lo 'disfruté' en casa de un amigo para una noche de juegos que "nos ayudara a entrar en el espíritu de la temporada de miedo", hasta el punto de que tuve que dejar encendida una luz nocturna para sentirme cómodo después de jugar.

¿Sabes cuando eres niño y un amigo te enseña ese vídeo inocente que en realidad es un pedazo de susto y acabas llorando y tratando como un loco de apagar la pantalla? The Mortuary Assistant, de Darkstone Digital, reproduce esta sensación, pero no es tan fácil apagarlo y salir corriendo. En lugar de eso, tienes que enfrentarte a todo de frente y, una vez dentro, parece que no puedes salir.

Poniéndote en la piel de un embalsamador de una funeraria (por si no era obvio) aceptas un nuevo trabajo y, convenientemente, te llaman de la morgue para un turno de noche. Durante este turno, aprendes rápidamente que tu horario nocturno en solitario no es exactamente tan solitario como pensabas y, de repente, además de embalsamar una gran variedad de cuerpos, tienes que defenderte de un montón de demonios que están ahí para hacer de tu trabajo un infierno.

Hay que dejar bien guapos esos cadáveres

Algo que diferencia a The Mortuary Assistant de la mayoría de juegos de terror que recurren a los sustos es que nunca sabes cuándo van a aparecer ni qué esperar de ellos. Constantemente verás ojos que te observan desde las sombras o figuras que se mueven lentamente en la distancia, pero cuando mires atrás no verás nada. Es esta tensión constante la que hace que The Mortuary Assistant sea aún más aterrador y, cuando menos te lo esperes, te mostrará la horrenda cara de un demonio. Todo en el juego, incluso la narración, se ha creado con la intención de mantenerte en tensión, y lo consigue con creces.

Constantemente verás ojos que te observan desde las sombras o figuras que se mueven lentamente en la distancia, pero cuando mires atrás no verás nada. Es esta tensión constante la que hace que The Mortuary Assistant sea aún más aterrador y, cuando menos te lo esperes, te mostrará la horrenda cara de un demonio.

Pero incluso sin los demonios, The Mortuary Assistant sería una experiencia traumática. Aunque no conozco los entresijos del embalsamamiento de cadáveres, da la sensación de que el minucioso proceso de hacerlo se ha reflejado en el contenido central. Hay mucho que aprender, probar y recordar, además de la fatalidad y el terror inminentes. Un portapapeles te guía a través de cada proceso, lo que lo hace un poco más fácil... hasta que te arrastran y te tiran por ahí, te obligan a caminar entre sangre y trozos de cadáver o te transportan a un lugar diferente para que revivas sucesos traumáticos de tu vida, claro.

Como se explica al principio del juego, la protagonista, Rachel, empieza a experimentar alucinaciones cada vez que el demonio del depósito de cadáveres se hace más fuerte y la atraviesa. Durante estas alucinaciones, tendrás que pasear por el tanatorio, pero cambiando por completo su aspecto para que coincida con lo que a Rachel le produce pánico, ya sea la casa de su familia o un lugar como su primer apartamento. Te tomarás tu tiempo para explorar cada sección y mirar cada objeto que pueda darte la más mínima pista sobre cómo hacer descansar a un demonio, pero hay una sensación constante de "no dejes de moverte". Si lo haces, quién sabe lo que puede surgir de las sombras, lo que no hace más que absorberte aún más en la ambientación del juego.

Dicho esto, una cosa que podría haber hecho para que mi experiencia fuera más envolvente y, a su vez, más aterradora, era usar unos auriculares. El juego utiliza el audio para ambientar la escena, ya sean susurros espeluznantes o golpes, dos señales silenciosas del paradero del demonio que podrías perderte si te apiñaras alrededor de la pantalla con tus amigos y dependieras de los altavoces. No usar auriculares, sin embargo, fue probablemente una bendición, ya que no habría dormido en una semana.

Pero a pesar de compartir esta experiencia con algunos amigos, lo que normalmente amortigua el factor miedo, había algo en The Mortuary Assistant que era suficiente para mantenernos a los tres completamente en silencio.

The Mortuary Assistant es una experiencia inolvidable. Si lo que buscas es una auténtica dosis de terror que te atrape y se niegue a soltarte hasta que termines el trabajo, o estés demasiado asustado para continuar, aquí la encontrarás. Es terror suficiente para que yo, un adulto hecho y derecho (aunque un poco nervioso), duerma un par de noches con una luz encendida.

