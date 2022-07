¡Vaya portátiles tiene MSI para este verano! Gaming y productividad al mejor precio

Ha llegado el verano y vas a necesitar un portátil nuevo. ¿Cómo que por qué? Pues porque te vas a ir de vacaciones un par de semanas a la playa o al campo, y no vas a dejar de echar tus partidas por la noche a tu shooter online favorito. O porque te vendría genial algo con lo que poner música o una peli en esa casa rural o habitación de hotel que estás mirando por internet. O porque, lamentablemente, no tienes vacaciones, pero puedes teletrabajar, y necesitas algo que dé la talla, soporte el calor, y pueda manejar un millón de programas y pestañas de navegación abiertas.

Tanto si eres uno de esos casos como si sencillamente quieres un nuevo portátil (porque te lo mereces), has llego justo donde debías. Este julio, MSI quiere ayudarte a que consigas el dispositivo perfecto para ti, y para eso han preparado una selección de portátiles gaming y de productividad de primer nivel, y les han colgado una etiquetas de precio irresistibles.

Si te haces con alguno de estos potentes ordenadores tendrás la herramienta perfecta para jugar al título que quieras en las más altas configuraciones, o para trabajar con audio, vídeo, programación o compilación, o simplemente para disfrutar de tu serie favorita en la más alta calidad en una de estas preciosas pantallas.

Así que pasa, ¡echa un vistazo! Seguro que vas a ver algo que te guste. Y no sufras tanto por el precio: ¡estos equipos tienen un descuento de hasta 500€! Si aprovechas la promoción de julio de MSI, seguro que estás comprando la mejor relación calidad-precio disponible en el mercado.

MSI Pulse GL66: gaming sin concesiones

El MSI Pulse GL66 (Image credit: MSI)

MSI Pulse GL66 Excelente para el gaming, sobrado para el trabajo Especificaciones Procesador: Intel® Core™ i7-12700H (45W) RAM: DDR IV 8GB*2 (3200MHz) Pantalla: 15.6 pulgadas Resolución: FHD (1920x1080) Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 / 3070 Almacenamiento: 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Peso: 2.3 kg Dimensiones: 359 x 259 x 23.95 mm specifications Processor Intel Core i7 Storage Size 1TB Screen Size 15.6-inch Read more ▼ Pros + Impresionante pantalla de hasta 240Hz + Innovador sistema de refrigeración Cooler Boost 5 exclusivo de MSI + Audio sin pérdidas + Potente procesador + Retroiluminación multicolor personalizable

Lo primero que vas a mirar de un portátil gaming, es su pantalla. Incluso si lo vas a utilizar para el trabajo, los colores, brillo y movimiento tienen que ser una gran experiencia. Pues bien, aquí tienes una pantalla que te costará dejar de mirar. En el panel Full HD de 15,6 pulgadas del Pulse GL66 encontrarás una excelente precisión de colores que vas a apreciar tanto si estás editando como disparando a enemigos virtuales. Evita cualquier tipo de desenfoque de movimiento, incluso en el fragor de la batalla más intensa. Los 240Hz de este modelo harán que las animaciones fluyan suaves como la seda, y no hablamos únicamente del gaming: también el movimiento de cursores y el scroll por las páginas web es digno de ver.

Su hardware no se queda atrás. El procesador Intel® Core™ i7-12700H te dará todo lo que necesites en cuanto a multitarea, programación y compilación, edición de vídeo, modelado 3d del más exigente, y obviamente, juegos. Tiene como compañera una NVIDIA® GeForce RTX™3070, que ha movido títulos como GTA V, The Witcher 3, Far Cry 5, o Hitman 3 a más de 100fps, algunos de hecho han llegado a casi 150fps.

Su diseño es clásico gaming, algo agresivo, pero su sobria monocromía en el chasis le da un punto elegante. Los biseles de la pantalla son bastante finos y en la parte superior tenemos una webcam de 720p. El teclado es sencillamente genial: es cómodo, tiene pad numérico (que siempre se agradece) y su preciosa retroiluminación personalizable lleva la experiencia a otro nivel.

El sistema de refrigeración también es un punto fuerte: el Cooler Boost 5 es exclusivo de MSI y no encontrarás esta tecnología de control térmico en ningún equipo de la competencia. Mentiríamos si te decimos que el portátil no se calienta cuando está a tope de procesos, pero no necesitarás ningún sistema adicional para prevenir problemas, basta con no dejarlo sobre el sofá o la cama, bloqueando las salidas de aire.

MSI Vector GP76: todo lo que puedes desear de la gama alta

Vector GP76 (Image credit: MSI)

MSI Vector GP76 Cuando no basta sólo con algo "bueno" Especificaciones Procesador: Intel® Core™ i7-12700H / Intel® Core™ i9-12900H RAM: 8 / 16 GB GDDR6 Pantalla: 17.3 pulgadas 360Hz Resolución: FHD 1920x1080 Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti / NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Almacenamiento: 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 Peso: 2.9 kg Pros + Rendimiento de primera + La pantalla se actualiza a 360 veces por segundo, sin palabras + Estupenda calidad de construcción + La GPU puede con todo

Mientras que muchos fabricantes de portátiles están implementando en sus dispositivos pantallas de resolución QHD o incluso 4K, MSI opina que aún no es el momento, y que van a romper el techo de la calidad FHD. El panel del Vector GP76 no tiene una tasa de refresco de 165Hz o 240Hz, sino que llega hasta las impresionantes 360 actualizaciones por segundo, con un tiempo de respuesta que puede bajar hasta los 4 milisegundos. Estos datos te pueden dar una pista de todo lo que te va a ofrecer esta maravilla de dispositivo.

La calidad de sus componentes te ofrece un rendimiento realmente rápido en cualquier tarea. Abrir un montón de pestañas, arrancar juegos o aplicaciones, navegar por tu ordenador... Todo responde como un tiro. Su GeForce RTX 3080 le sienta como anillo al dedo a esa veloz pantalla, y podrás disfrutar de todos los juegos en configuración Alta o Ultra, y a altísimos fps.

El diseño del Vector es inequívocamente gaming, con esos bordes afilados y unas grandes salidas de aire para la refrigeración, que también cuenta con el sistema Cooler Boost 5. La construcción es excelente y, aunque es un portátil bastante grande, da sensación de ser muy robusto y el chasis no cruje ni se dobla al levantarlo o manipularlo. La combinación de plástico y metal suave son todo un acierto, ya que el ordenador no pesa más de lo necesario, y aprovecha su tamaño para incluir un buen número de puertos, tanto USBs tipo A y tipo C, como Ethernet de alta velocidad, un HDMI 2.1, un Mini Display Port y una entrada de jack de 3,5mm, para que no te falte de nada. Otra ventaja que le dan sus propias dimensiones es ofrecer un teclado cómodo y completo, con teclas de pulsación suave, retroiluminadas en rojo, lo que es estupendo para trabajar o jugar.

Si estás buscando un dispositivo gaming de gama alta para jugar a 1080, difícilmente encontrarás algo mejor que el Vector GP76. Si juegas a shooters de alta velocidad, incluso a nivel profesional, este es sin duda el portátil que buscas.

MSI Katana GF66: un arma bien afilada para productividad, diseño y gaming

Katana GF66 (Image credit: MSI)

MSI Katana GF66 Multiplica tu capacidad de creación Especificaciones Procesador: Intel® Core™ i7-12700H RAM: DDR IV 8GB*2 Pantalla: 15.6" 144Hz nivel IPS Resolución: FHD (1920*1080) Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX 3080, 3070, 3060, 3050Ti Almacenamiento: 512GB / 1TB Peso: 2.25 kg Pros + Increíble calidad-precio + Diseño minimalista y elegante + Muchas entradas de aire + Potente procesador + Procesador y gráfica ideales para gaming y trabajo de diseño y edición de vídeo

El objetivo de MSI con el Katana GF66 está claro, que tengas la mejor experiencia posible con tu portátil, pero a un bajo coste. Esto quiere decir que se han debido hacer algunos ajustes y pequeños recortes para que se quede en una gama de precios muy atractiva, pero en vista de la calidad que ofrece, podemos decir que MSI ha logrado un equilibrio perfecto para aquellos que necesitan un equipo que destaque, pero no van sobrados de presupuesto. Si estás buscando un dispositivo para trabajo, diseño, creación de contenido o gaming, este podría ser el tuyo.

El chasis de este ordenador es de muy buena calidad y es agradable al tacto, a pesar de ser de plástico. El color negro le da un aire sobrio, y el detalle del logo en relieve sobre la tapa como único detalle, le da el toque de minimalismo elegante. Los bordes de las teclas y el fondo del teclado vienen en un retroiluminado rojo profundo, que dan una personalidad un poco más gamer, pero sin llegar a ser excesivo. Por abajo tenemos una serie de rejillas para la circulación del aire que, por su tamaño y número, parecen permitir una mejor refrigeración que muchos otros equipos de esta generación. También tiene dos salidas más de aire en un lateral y en la parte trasera. La pantalla se tumba hasta los 180º, algo que no se suele ver en muchos portátiles gaming, pero hay que recordar que también está pensado para distintos tipos de trabajo, y en todos vas a tener un ángulo de visión perfecto.

Su procesador multinúcleo Intel de gama alta rinde con muchísima potencia en programas de edición de fotos, edición de video, renderizado, streaming y, por supuesto, para jugar. Recordemos que hace pareja con una GPU Nvidia GeForce RTX 3050Ti en su versión más básica. La mayoría de los juegos populares corren alegremente a más de 100fps y en configuración alta o ultra. Incluso los triple A como Cyberpunk 2077 funcionan bien con los gráficos en alta, aunque a velocidades entre 60 y 70 fps, lo que sigue siendo genial.

Aunque sea de los más económicos que te presentamos hoy, créenos, si se ajusta a tu presupuesto, te va a hacer muy feliz.

MSI Modern 15: productividad y portabilidad en el mínimo espacio

MSI Modern 15 (Image credit: MSI)

MSI Modern 15 No creerás que algo tan bueno pese tan poco Especificaciones Procesador: AMD Ryzen™ 5 5500U / AMD Ryzen™ 7 5700U RAM: DDR IV 8GB (3200MHz) Pantalla: 15.6" FHD Resolución: 1920x1080 60Hz 45%NTSC IPS-Level Gráfica: AMD Radeon™ Graphics Almacenamiento: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Peso: 1.6 kg Pros + El más fino y ligero de nuestra selección + Diseño muy pulido + Gran duración de la batería + Teclado muy cómodo + Se calienta muy poco

Para los que estáis leyendo en busca de un equipo para productividad, con una buena autonomía que además sea asequible, ya habéis llegado donde queríais.

El Modern 15 de MSI va a ser tu más fiel aliado en tu trabajo diario en la oficina o en tu estudio, sacando adelante ese proyecto. Con un diseño sencillo y pulido en aluminio, huyendo de los histrionismos de las líneas gaming, es un equipo compacto que te pide a gritos que lo lleves contigo donde quiera que vayas, pues su peso (que apenas supera los 1,5 kgs) lo convierte en un dispositivo muy ligero y manejable. Incluso su cargador es más reducido que la media, lo que no añadirá mucho más peso a tu mochila.

El panel IPS de la pantalla hará que siempre la veas con claridad, sea cual sea el ángulo de inclinación o si estás más a un lado, y los finos biseles que la rodean le dan un aspecto premium y profesional. Pero lo que más nos ha gustado de la construcción de este portátil es su teclado. MSI ha pensado en quienes van a trabajar durante horas con este pequeñín, y por eso se ha esforzado en conseguir una sensación muy agradable al escribir, con unas teclas de buen tamaño, tacto agradable, un recorrido de presión ideal, y una bella retroiluminación blanca. Hablamos muy en serio si te decimos que este teclado no tiene nada que envidiar al de un MacBook de los nuevos.

Su procesador AMD Ryzen se pone por delante de la competencia en este segmento: mientras otros utilizan procesadores de 4 núcleos, en el Modern 15 de MSI tenemos 6, lo que te va a dar un extra de rendimiento y velocidad en multitarea y otros procesos. También podrás jugar a algunos títulos como Valorant, Counter-Strike: Global Offensive o Fortnite en unos buenos 80fps.

Estamos hablando además de un equipo muy silencioso, y bien ventilado: mientras estés en multitareas de productividad, es probable que los ventiladores ni siquiera se enciendan. Cuando le estés dando al gaming si puede que se oigan un poco y que el equipo se caliente unos grados, pero nunca a niveles molestos.

Como guinda, el Modern 15 tiene una batería con una duración sorprendente. Obviamente, el gaming la puede drenar un poco más rápido, pero si estás usando programas de productividad o consumiendo multimedia, puede llegar hasta las 8 horas si apagas el teclado y reduces un poco el brillo de la pantalla.

En definitiva, un portátil genial para el uso y el movimiento diario: ligero, discreto, cómodo y ahora a un precio de lo más atractivo.

MSI GF63 Thin: juega a lo que quieras, gastando muy poco

GF63 Thin (Image credit: MSI)

MSI GF63 Thin Mueve los triple A sin despeinarse Especificaciones Procesador: Intel® Core™ i5-11400H / i7-11800H RAM: 16GB DDR4 (3200 MHz) Pantalla: 15.6" FHD Resolución: 1920x1080 144 Hz IPS Gráfica: Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q 4GB GDDR6 Almacenamiento: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Peso: 1,86 kg specifications Processor Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 16GB RAM Storage Size 512GB - 1TB Read more ▼ Pros + Buena experiencia gaming sin restricciones + Excelente representación de colores + Más ligero que los portátiles gaming de la competencia + Diseño atractivo, un punto agresivo pero elegante + Gran calidad-precio

MSI nos trae otro de esos diseños de ensueño, a medio camino entre la fuerza gamer y el minimalismo elegante. El GF63 Thin tiene una tapa y base con una mezcla de plástico con aluminio cepillado que le da una gran resistencia a la vez que lo hace muy liviano y transportable: con sus 1,85kgs pesa unos 400 gramos menos que los de su segmento de la competencia.

La pantalla es una pasada. Tiene un panel IPS con el que no verás ni un reflejo, lo mires por donde lo mires. Tiene una excelente representación de colores del 73% NTSC, que va sobrado pasa diseño, creación de contenido digital y visualización del mismo, edición de fotos, vídeo, renderizaciones, y una deliciosa experiencia gaming.

Y ya que estamos con el gaming... Recordemos que el GF63 Thin cuenta con la última tecnología de Nvidia como el Deep Learning Super Sampling (o DLSS) que, al activarlo, hará que juegos como el Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077 u Horizon Zero Dawm funcionen a una media de 60fps, lo que es genial teniendo en cuenta lo exigentes que son esos títulos. Con juegos más ligeros conseguirás mejores cifras, además de poder ponerlo todo en configuración ultra.

El procesador sólo te dará alegrías. En el terreno de los juegos, todo funcionará como quieres, ligero y suave. Pero si además quieres trabajar con este equipo, MSI ha vuelto a incluir un chip con 6 núcleos en lugar de 4, por lo que la multitarea se convertirá en un placer y todo funcionará fluido.

Tiene puertos de sobra, un buen teclado con retroiluminación en rojo, una duración de batería de 6 horas en modo equilibrado y un precio que ya era bueno, pero que durante el mes de julio es para no pensárselo. ¡Pulsa el botón verde y compruébalo!

MSI Bravo 15: sencillamente, el mejor gaming con AMD

MSI Bravo 15 (Image credit: MSI)

MSI Bravo 15 Las tres 'P': potencia, pantalla y precio Especificaciones Procesador: Ryzen 5 5600H / Ryzen 5 5800H RAM: DDR IV 16GB (8GB*2) (3200MHz) Pantalla: 15.6" FHD Resolución: 1920x1080 144Hz IPS Gráfica: RX5500M Almacenamiento: 512GB / 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD Peso: 2.35 kg Pros + Los componentes AMD consumen menos batería + Buenos altavoces + Rendimiento multitarea sorprendente + El gaming competitivo va como un rayo

El MSI Bravo 15 es un portátil gaming para los que no necesitan que el exterior de su equipo hable por ellos. Se ha priorizado una buena potencia sobre los colores, adornos y luces que suelen tener este tipo de ordenadores, para que lo podamos tener a un precio sin competencia. Si estás buscando un dispositivo para competir online con una alta tasa de frames, trabajar en diseño, o productividad multitarea, esta es una maravillosa opción.

Como hemos dicho, la estética de este portátil no es la típica del mundo gaming. Aquí no vemos los típicos azules, rojos o verdes que suele haber en la tapa de esos equipos, sino que tenemos un estilo discreto y sencillo, que sólo revela su auténtica naturaleza a través de los motivos en relieve y el logotipo de Bravo que hay en la parte superior. La construcción es sólida y duradera, y resistirá ir de un lado a otro, arañazos y golpes.

El teclado del Bravo 15 no hace sino confirmar que todos los teclados que pone MSI en sus portátiles son sencillamente geniales. En este caso tenemos una vez más unas teclas de tamaño ideal, con buen recorrido y tacto, que permiten una escritura rápida y cómoda. Además, el retroiluminado en rojo te ayudará en tus partidas (o trabajos) nocturnas.

¿Y qué tal el rendimiento? Con programas y aplicaciones del día a día, este equipo va volando. También puedes hacer diseño 3d, renderizados, o edición de vídeo, sin problemas. Gracias a los 6 núcleos del Ryzen 5, hacer varias tareas a la vez no es un obstáculo. En el lado del gaming, el Bravo 15 nos dará 60fps estables en la mayoría de títulos triple A, y en juegos competitivos como Fortnite, Valorant o Counter Strike, puedes aprovechar el máximo que puede sacar su pantalla de 1080p, que se actualiza muy fluidamente a 144Hz. Esta tiene también un panel IPS que nos asegura una visión perfecta desde cualquier ángulo o altura.

Su batería, con 3 células de 52Whr, te dará un par de horas más que la mayoría con la misma capacidad, más de 6 en total con un uso equilibrado del brillo, viendo vídeos o navegando por internet. Esta es otra ventaja de los componentes AMD, que consumen menos energía que los Intel, aumentando la vida del dispositivo desenchufado.

Una de las muchas sorpresas agradables que te dará este portátil son sus altavoces. Estos te ofrecen un sonido claro, limpio y a buen volumen para escuchar música o ver cine, y no distorsionan ni al máximo de volumen.

El Bravo 15 de MSI puede ser el portátil que no sabías que querías y que, muy posiblemente, te acabes llevando a casa.