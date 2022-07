Microsoft sigue intentando que Windows 11 sea accesible para todo el mundo

A principios de este mes, Microsoft anunció una iniciativa en la que exponía una serie de atajos para activar fácilmente las características de Windows 11, como los widgets y los emojis.

Llamada campaña "Turn it up to 11 (opens in new tab)", era la forma que tenía la compañía de explicar lo fácil que es lanzar estas nuevas características, ya que algunas están desafortunadamente ocultas debido a que otras características tienen prioridad. Aunque es útil, hay otro aspecto que me pareció que no jugaba a favor de los puntos fuertes de Windows 11, que son sus características de Accesibilidad.

Durante años se ha hablado de la Accesibilidad como un tema incómodo sobre una "característica secreta que no conocías", ya que esta categoría ayuda a los usuarios con alguna dificultad a manejar un portátil, una tablet, un smartphone y más con la misma facilidad que cualquier otra persona.

Con esto en mente, TechRadar se puso en contacto con Héctor Minto, jefe de accesibilidad de Microsoft, para que nos hablara de sus atajos de accesibilidad favoritos y de lo que se avecina en el horizonte con Sun Valley 2, la primera gran actualización de Windows 11.

Algunos atajos de accesibilidad que puedes utilizar

(Image credit: TechRadar)

Aunque al pulsar Win+N en cualquier momento se abre la ventana de accesibilidad, en la que se pueden ver todas las opciones disponibles, hubo una ocasión en la que otro atajo de accesibilidad funcionó bien para un colega. "Recuerdo que alguien vino a la oficina y me dijo que no podía oír una llamada de Teams. Así que le mencioné el atajo Win+CTRL+N que lanza los subtítulos", explica Minto. "Es algo que todavía tenemos que comunicar, que las necesidades de accesibilidad están ahí en Windows, están a un par de atajos de teclado".

Otro que mencionó Minto fue la escritura por voz (opens in new tab) con el atajo Win+H, que permite a cualquier persona decir en voz alta lo que quiere escribir en un documento o en un email, por ejemplo, y Windows 11 también borrará lo que se haya escrito por comando.

Ya se ha confirmado que los subtítulos en vivo sin conexión y el control por voz de todo el programa llegarán a Sun Valley 2, lo que sólo beneficiará a más usuarios. "Estoy entusiasmado con lo que viene para la primera gran actualización de Windows 11 en lo que respecta a la accesibilidad", dice Minto. "La posibilidad de controlar todo el PC con la voz va a suponer un cambio de juego para los usuarios, pero en esta categoría, sabemos que nuestro trabajo nunca termina".

Windows 11 gana en accesibilidad

(Image credit: TechRadar)

La capacidad de descubrir funciones es lo que Minto me decía repetidamente en nuestra charla, en el sentido de que Microsoft quiere que Windows 11 sea útil para el mayor número de usuarios posible. La accesibilidad va de la mano de esto, especialmente con sus esfuerzos en periféricos como el Botón Adaptativo y el Hub.

Minto estuvo en el escenario de la Ability Summit (opens in new tab) este año para anunciar estos periféricos y las futuras características de accesibilidad en Windows 11, y nos repitió su entusiasmo sobre los subtítulos en directo y las voces más realistas de los narradores que llegarán a Sun Valley 2. Sin embargo, eso es solo rascar la superficie de lo anunciado, con otras características de accesibilidad que llegarán a Microsoft Edge y a la app de Xbox.

Hay que hablar más del tema. La accesibilidad en un sistema operativo no es un conjunto de características de "huevos de pascua", es una forma de ayudar a alguien que lo necesita para que pueda jugar a un título o participar en una llamada de Teams con la misma facilidad que cualquier otra persona.

Es cierto que Apple y Google también están haciendo grandes progresos en materia de accesibilidad, pero es sorprendente lo lejos que ha llegado la categoría de Microsoft en unos pocos años. Va a ser interesante cómo se expandirá en Windows y sus muchas aplicaciones, como Microsoft 365 y OneDrive, pero actualmente, el futuro es brillante para la accesibilidad si eres un usuario de Windows 11.