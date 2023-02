La imagen generada por IA que ha ganado un concurso es sólo el principio de lo que se avecina

Es la hora dorada en alguna playa y las olas bañadas por el Sol rompen alrededor de dos surfistas que se adentran en el océano. La escena está captada en una cautivadora foto aérea tomada con un dron manejado por Jane Eykes. La imagen, de la que puedes ver una versión recortada más arriba, ha ganado un concurso de fotografía organizado por el minorista australiano digiDirect.

Pero esta foto guardaba una sorpresa, ya que no todo es lo que parece. No fue Jane Eykes quien hizo la foto, ni siquiera se trata de una fotografía real: es una imagen generada totalmente por inteligencia artificial y creada por la empresa australiana Absolutely Ai (opens in new tab) (que usó ese seudónimo).

Utilizando Midjourney, un programa de generación de imágenes del estilo de Dall-E, al que se le dieron sencillas instrucciones como "dos surfistas, amanecer, bonita iluminación, toma de dron, ola rompiendo", Absolutely Ai presentó la imagen resultante al concurso como prueba de lo lejos que han llegado las imágenes generadas por IA... Y queda claro que mucho.

"Los surfistas de nuestra imagen nunca existieron. Tampoco esa playa o esa franja del océano", dice Absolutely Ai. "La imagen se compone de una cantidad infinita de píxeles cogidos de infinitas fotografías que han sido subidas a Internet a lo largo de los años por cualquiera y por todo el mundo, y lo que te queda es un nuevo ganador de un premio totalmente convincente".

Esta historia añade un nuevo hilo a la creciente conversación en torno a la IA en el arte. Hablamos con Jamie Sissons, fundador de Absolutely Ai y galardonado fotógrafo profesional (irónicamente, del género documental), sobre la repercusión de las imágenes generadas por IA para los organizadores y participantes de concursos fotográficos, así como para el mundo de la fotografía en general.

¿Cómo de buenas son las imágenes generadas por inteligencia artificial?

En las 24 horas posteriores a que digiDirect compartiera la imagen como ganadora de su concurso temático "Foto del verano" en Instagram, hubo multitud de comentarios que elogiaron la fotografía. En pocas palabras, a nadie le pareció una imagen sospechosa.

Entonces, Absolutely Ai confesó públicamente su experimento a digiDirect y renunció al dinero del premio, y la historia saltó a las noticias de toda Australia, expandiéndose después al mundo enetero. Ahora que está en el punto de mira, la imagen ganadora ha sido objeto de un intenso escrutinio, especialmente por parte de los fotógrafos. El escrutinio no se centra tanto en su calidad estética (es una bonita captura de dron) sino en si es convincente o no.

"Digo que es una imagen convincente porque nadie tenía motivos para pensar lo contrario", nos dijo Sissons. "Hay cosas que no me parecen bien. Diría que está demasiado saturada, que la ola no choca del todo bien, y que las líneas que atraviesan las olas no son del todo correctas. Pero incluso cuando la miras bien, es una imagen convincente".

(Image credit: Absolutely AI)

Y esa es la cuestión: el 95% de la gente no tiene el ojo crítico para los detalles de una imagen ni el tiempo o la disposición necesarios para analizarla en detalle. Por regla general, deslizamos el dedo por la pantalla, nos detenemos un momento cuando una imagen nos llama la atención, pulsamos dos veces para darle a "me gusta" y seguimos desplazándonos.

Pero esta historia tiene una implicación mucho más profunda, especialmente para los fotógrafos, porque la imagen debería haberse detectado como falsa o "fake". Después de todo, se trataba de un concurso de fotografía, juzgado por profesionales de la fotografía, que premia a los fotógrafos por sus esfuerzos creativos, y los profesionales fueron engañados por una imagen que lo único que requirió fue escribir unas pocas palabras para crearla (y un enorme grupo de fotos de fuentes casi totalmente desconocidas, que es un tema completamente diferente).

Y esto es sólo una muestra de lo que está por venir. "Son las primeras iteraciones de lo que veremos en la tecnología de IA", afirma Sissons. "Muchas de estas plataformas y aplicaciones aún están en fase de pruebas, así que dentro de un año, dos años, cinco años, ¿quién sabe cómo será?".

¿Deberían los fotógrafos preocuparse por las imágenes generadas por IA?

Las imágenes generadas por IA no son perfectas. Un punto flojo conocido son las manos: ¿cuántas personas conoces con seis dedos? Además, la IA puede tener dificultades para crear una imagen realista cuando las instrucciones son muy específicas. Jamie pone como ejemplo "la reina jugando al bádminton con un oso polar". Sin embargo, si las instrucciones son amplias, la IA se convierte en una herramienta terriblemente eficaz.

"Para mi imagen ganadora, las instrucciones eran generales y se podían representar de un millón de formas distintas", explica Sissons. "La IA también es genial para crear ideas. Si la instrucción es 'una persona solitaria', a la IA se le ocurrirá algo que encaje a la perfección. Pero si nos centramos en algo concreto, por ejemplo, 'un niño solo sentado en un banco, un día lluvioso, un autobús que llega tarde', la IA tendrá más dificultades. Cuanto más amplio sea, mejor será el resultado".

Una imagen generada por IA de unos abuelos con su nieta (Image credit: Absolutely AI)

Las ideas generales presentadas a través de imágenes son el pan de cada día en marketing y redes sociales para empresas con un apetito insaciable de nuevos contenidos. "Seguirá siendo necesario que los fotógrafos cubran ideas concretas, pero el trabajo en torno a temas más amplios en fotografía está amenazado", añade Sissons. "Yo estaría preocupado si fuera una de las grandes bibliotecas de imágenes".

De hecho, en lo que respecta a las bibliotecas de archivo, Getty Images (opens in new tab) ha contraatacado, demandando al generador de imágenes de IA Stable Diffusion por 1,8 billones de dólares (opens in new tab) por lo que considera un robo "descarado" de la propiedad intelectual a una "escala asombrosa" después de que su marca de agua empezara a aparecer en las imágenes generadas por la IA de Stability.

Humanos vs máquinas: el próximo capítulo

Los avances tecnológicos en fotografía (pensando en la fotografía digital, Adobe Photoshop y el iPhone) se han recibido históricamente con reacciones encontradas, y con la IA no es diferente. Nos pusimos en contacto con la Organización Mundial de la Fotografía para que nos comentara cómo las imágenes generadas por IA podrían afectar a los concursos de fotografía, y recibimos la siguiente declaración del fundador y director ejecutivo Scott Gray:

"Como medio, la fotografía siempre ha estado a la vanguardia: en constante adaptación y evolución, tiene una capacidad única para transformarse y superar los límites. Nos interesa la fotografía como forma de arte, y dentro de los Sony World Photography Awards tenemos nuestras categorías creativas en los concursos profesional y abierto, que dan la bienvenida a los fotógrafos para que experimenten y exploren el dinamismo del medio".

"Gracias a los avances tecnológicos, un público más amplio de creadores se interesa por el trabajo basado en el objetivo y estamos deseando ver cómo esto puede ampliar el alcance y el impacto de la fotografía".

Una imagen generada por IA de tres hombres musculosos (Image credit: Absolutely AI)

Después de que Absolutely Ai revelara la verdadera naturaleza de la imagen ganadora del concurso, digiDirect reconoció públicamente (opens in new tab)que había otorgado por error el premio a una imagen generada por IA y eligió a un nuevo ganador.

En futuros concursos de fotografía, el minorista pedirá a los ganadores que envíen la imagen en bruto de sus obras editadas (que incluye metadatos sobre la cámara utilizada) como garantía de autenticidad, práctica ya establecida en concursos de alto nivel como los Sony World Photography Awards de la Organización Mundial de Fotografía.

Para subir la apuesta, digiDirect ha anunciado un nuevo concurso que aceptará envíos de fotos o imágenes generadas. El premio en metálico se ha incrementado y un jurado de fotógrafos expertos juzgará las candidaturas sin saber si han sido creadas por humanos con una cámara o de forma artificial. La batalla de los humanos contra la máquina ha comenzado, ¿tú de parte de quién estás?