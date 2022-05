Han pasado 10 años desde Prometheus, ¿qué ha aprendido la serie de Alien?

Hace ya cinco años que no hay nuevas películas de Alien, y precisamente 10 años desde que Prometheus intentó reiniciar la franquicia. Sin ser una precuela por su nombre, de ahí el título sin 'Alien' para animar a los novatos, era una película en la que el director Ridley Scott, que volvía a la franquicia por primera vez desde la original del 79, se proponía reivindicar la serie y adentrarse en los inicios de la criatura.

Durante un tiempo, parecía que podría ser el acto final de Scott en la serie, con el creador de Distrito 9, Neill Blomkamp, en el proyecto para hacer una nueva secuela, pero finalmente regresó a la franquicia e hizo Alien Covenant del 2017, que es donde la historia del xenomorfo se quedó colgada. Por el momento.

La compra de 20th Century Fox por parte de Disney planteó la cuestión de si habíamos visto lo último de la criatura con ácido por sangre. La respuesta llegó en forma de dos nuevas entregas de Alien en el horizonte. Un proyecto del director de No Respires, Fede Álvarez, ha comenzado a desarrollarse recientemente junto con una serie de televisión del director de Fargo, Noah Hawley.

Con los guiones de esta última actualmente en proceso de redacción, y la serie prevista para el año que viene en FX, ¿hacia dónde podría ir esta serie? Inspirándonos en el primer renacimiento de la épica saga de Scott, analizamos seis puntos en los que Prometheus puede inspirar la serie de televisión de Alien y lo que debe tener en cuenta.

Que forme parte de la franquicia, pero que sea capaz de mantenerse por sí misma

La ames o la odies, Prometheus es para los recién llegados un acceso a la franquicia. Al ser una precuela de Alien sin conexiones explícitas con la película original del 79, es lo suficientemente sencillo como para disfrutar de la historia sin tener que estudiarte la Wikipedia.

La serie podría modelar un poco su estructura en torno a este concepto, no para empantanarse en una mitología densa, sino para tomar prestados elementos visuales familiares de la franquicia. Crucemos los dedos para que esta sea la idea que hay detrás, tal y como la ha bautizado (opens in new tab) el jefe de FX, John Landgraf: "una extensión y reinvención de la franquicia".

(Image credit: 20th Century Fox)

Que tenga un nuevo elenco de personajes

Con Prometheus, Ridley Scott saltó a un tiempo anterior a la Ellen Ripley de Sigourney Weaver para contar una nueva historia. Un nuevo elenco de personajes que vivan en el mundo de Alien vendría muy bien, sobre todo porque la narración de episodios en serie requiere un tipo de estructura diferente. Si la serie hiciera esto, permitiría a Hawley crear una historia original en lugar de sentirse comprometido con los personajes existentes.

A juzgar por lo que se ha revelado hasta ahora, parece que este será el caso. Ya sabemos que no incluirá a Ripley ni a ninguno de sus contemporáneos, una decisión tomada al situar la serie "dentro de 70 años", aproximadamente en el año 2090. Es interesante observar el marco temporal aproximado que sugiere Landgraf, ya que se sitúa justo en la época en que tiene lugar Prometheus, en 2089 - 2093.

Esto indica que es probable que se nos presente un nuevo elenco principal con la posibilidad de nombrar a personajes de Prometheus, Covenant o Alien. Crucemos los dedos para que sea el gato Jonesy.

Que profundice en la corporación Weyland-Yutani

Prometheus nos ofrecía fugaces miradas al Peter Weyland de Guy Pearce (aún resulta incomprensible la decisión de caracterizar a Pearce en lugar de buscar un actor de edad más avanzada) y a sus relaciones con su androide David y su hija, interpretada por Charlize Theron. Solo conocemos de pasada del deseo de Weyland de enfrentarse a su creador. En su mayor parte, estamos con la tripulación de la Prometheus. Como en la mayoría de las películas de la franquicia, el reparto que llegamos a conocer es gente normal.

Pero la serie podría incluir más de los de arriba, las caras detrás de las decisiones que impactan directamente en la gente enviada a la primera línea y cómo la megacorporación llegó a hacer lo que hace. Aliens incluye una sala de juntas de personajes antipáticos trajeados y con poco interés en la historia de Ripley, y en Alien 3 conocemos a Michael Weyland.

Es probable que se explore esta disparidad entre los trabajadores de Weyland-Yutani y los dirigentes de la Corporación. "En mi serie, también vais a ver a la gente que los envía al espacio", dijo Hawley a Vanity Fair (opens in new tab). "Así que veréis lo que ocurre cuando no se resuelve la desigualdad con la que estamos luchando ahora. Si como sociedad no podemos averiguar cómo apuntalarnos unos a otros y repartir la riqueza, entonces ¿qué nos va a pasar?"

Teniendo en cuenta que la serie no se desarrollará en naves espaciales en los confines del universo, parece que los dirigentes podrían verse obligados a enfrentarse a las bestias que han deseado desesperadamente convertir en armas durante toda la franquicia.

(Image credit: 20th Century Fox)

Que lleven la acción a nuevas localizaciones

La idea de otra historia de Alien que ponga en peligro a la tripulación en los confines del espacio parece predecible, así que ¿por qué no trasladarla a otro lugar?

Un teaser de Alien 3 prometía prematuramente una película de Alien en la Tierra, pero no fue hasta Alien vs. Predator: Réquiem, que destrozó el concepto, la idea se materializó. Prometheus muestra breves momentos en la Tierra antes de que el grueso de la película se traslade a la luna LV-223. La serie debería apostar por un nuevo escenario como forma de refrescar la mitología.

Según Landgraf, la serie planea dar nueva vida a la idea: "Situarla en la Tierra es realmente interesante. Tenemos que pensar en el futuro del planeta en términos de medio ambiente, gobierno, tecnología y crear y diseñar una versión del planeta en el futuro".

(Image credit: 20th Century Fox)

Que amplíen la tecnología

Prometheus se adentró en la creación. La creación humana a manos de los Ingenieros y la creación del Xenomorfo a manos del androide corrupto de Michael Fassbender, David. Ambos casos confrontan conceptos de identidad a través de la tecnología. ¿Qué otros pasos podría dar la Corporación Weyland-Yutani?

Es fácil suponer que se están preparando planes que van a acabar mal. Además de su división de armamento, cuya búsqueda de la criatura alimentó toda la franquicia cinematográfica, su división de inteligencia artificial es otra área a tener en cuenta.

Hawley parece que está planeando incluir esto, pero de una manera diferente a la vista anteriormente: "En las películas, tenemos a la Corporación Weyland-Yutani, que claramente también está desarrollando inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si hay otras empresas que intentan buscar la inmortalidad de una manera diferente, con mejoras cibernéticas o descargas transhumanas? ¿Cuál de esas tecnologías va a ganar?".

Si se añade ese elemento competitivo, el mundo de Alien se amplía considerablemente. Los rivales de Weyland-Yutani podrían obligar a la serie a tomar una nueva dirección, y la carrera por diseñar una nueva tecnología y dominar la vida eterna incluirá casi con toda seguridad algunos escenarios horribles.

(Image credit: 20th Century Fox)

Que aparezcan más aliens

El plano de despedida de Prometheus revela el nacimiento de un ancestro xenomorfo, apodado el diácono. No es exactamente la misma criatura, pero comparte rasgos familiares con la bestia icónica, pero la vemos tan brevemente que dejó a los fans acérrimos de Alien desesperados por más.

Ridley Scott decidió deliberadamente no incluir al xenomorfo en Prometheus, pero inmediatamente dio marcha atrás cuando el público respondió de forma desfavorable. "Descubrimos con ello que los fans estaban realmente frustrados", dijo poco antes del estreno de Covenant. "Querían ver más del monstruo original y yo pensaba que estaba pasado de moda. Así que pensé: 'Vaya, vale, me he equivocado'".

Sabemos que la serie de televisión incluirá al alien (aparentemente es el único personaje reconocible que podemos esperar ver) pero, ¿en qué versión? Hasta la fecha, cada película ha llevado el diseño de las criaturas, añadiendo una nueva vuelta de tuerca al ciclo vital y a la mitología. Además del diácono, Prometheus también dio a luz al trilobite, el calamar con forma de pulpo que Shaw extrae de su cuerpo.

Con la ambientación en la Tierra, un punto de vista sobre las operaciones de la dirección de Weyland-Yutani, una nueva visión de la tecnología, todo apunta a una nueva era para la franquicia y (cruzamos los dedos) a una versión aún más terrorífica del alien.