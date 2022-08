El Galaxy Z Fold 4 de Samsung tiene muy buena pinta, pero sus nuevas fundas nos encantan

A pesar de su aspecto similar al modelo del año pasado, el Samsung Galaxy Z Fold 4 trae una serie de actualizaciones significativas.

Tiene un conjunto de cámaras muy superior liderado por un objetivo gran angular de 50MP, está impulsado por el nuevo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, tiene pantallas exteriores e interiores ligeramente más cortas y anchas, una cámara selfie menos perceptible bajo la pantalla y un pliegue más sutil.

Todo esto está muy bien, pero hay que admitir que la actualización que esperamos por encima de todo no en el Z Fold 4 en sí, sino de sus fundas oficiales.

Es probable que Samsung haya recibido una buena cantidad de comentarios de los clientes en torno a las opciones de fundas menos que estelares del Galaxy Z Fold 3, porque el fabricante parece haber vuelto a la mesa de diseño con el nuevo Z Fold 4.

En resumen, los accesorios oficiales de Samsung para la funda del Galaxy Z Fold 4 son un gran avance respecto a las opciones que estaban disponibles junto al modelo del año pasado, y seguramente resultarán muy valiosos para los usuarios del principal dispositivo plegable de la compañía. A continuación te explicamos por qué.

La nueva funda del S Pen es una gran mejora

Aunque me entusiasmó ver que el S Pen llegaba al Z Fold 3 el año pasado, no puedo decir que me entusiasmara tanto la solución de Samsung para llevar dicho lápiz.

Se trataba de una ranura exterior para el S Pen, que no sólo alteraba la simetría visual del teléfono y lo hacía más ancho, sino que también incluía una cubierta de la pantalla que se extendía unos centímetros más allá del borde del dispositivo cuando se desplegaba, haciéndolo realmente incómodo de sostener.

No me andaré con rodeos: la funda Flip Cover con lápiz del Galaxy Z Fold 3 era una funda fea y poco elegante que no debería haber pasado de ser una mala idea descartada. La única cosa que podría haberla empeorado sería un clip que permitiera colgarla del cinturón.

Por suerte, parece que no fui el único que pensó así, porque Samsung ha ideado una funda infinitamente superior para el S Pen esta vez, y no podría estar más contento.

Tal vez inspirada en las docenas de fundas de terceros para el Z Fold 3 que inundaron eBay como alternativa a la terrible Flip Cover de Samsung, la nueva funda centrada en el lápiz óptico del Z Fold 4 tiene una funda para el S Pen montada en la parte trasera que me recuerda a una espada que llevaría en la espalda un ninja.

Lo mejor de todo es que la sección de la funda es magnética, lo que significa que puedes separar la parte del S Pen fácilmente y colocar una pieza más plana que también se despliega y sirve de soporte.

¿Y hemos mencionado que la molesta cubierta de la pantalla ha desaparecido? Sí, esa cosa ya es historia.

El Galaxy Z Fold 4 ya tiene su propia e ingeniosa funda con correa

Con la introducción de sus novedosas fundas de silicona con correa para el Galaxy Z Flip 3 del año pasado y la gama Galaxy S22 de este año, Samsung ha dado con una solución elegante para el escenario más temido de todo entusiasta de los smartphones: la caída de su flamante teléfono y su inevitable choque contra el duro suelo.

Con lo grande y cara que es la serie Z Fold de Samsung, es un poco sorprendente que los modelos anteriores no tuvieran sus propias opciones de funda con correa, pero todo cambia con el Galaxy Z Fold 4.

Llevando este enfoque de diseño aún más lejos que antes, la funda con correa del Galaxy Z Fold 4 de Samsung tiene una correa retráctil que está cubierta por una especie de protección de silicona.

Como se puede ver en la imagen de arriba, la funda con correa que conseguimos probar era blanca con una correa naranja, lo que da a la caja un bonito acento de color sin sacrificar su aspecto elegante.

El protector en sí es del mismo color que el resto de la funda, lo que le permite llamar menos la atención que las implementaciones anteriores de la correa, y tiene la palabra Fold sutilmente en relieve a través de ella en letras grandes.

En nuestra breve experiencia con la nueva funda con correa del Galaxy Z Fold 4, nos pareció que proporcionaba aún más comodidad, apoyo y seguridad porque permite sujetar el dispositivo con toda la mano, en lugar de con unos pocos dedos.

Con las nuevas fundas S Pen y de correa del Galaxy Z Fold 4, Samsung ha demostrado que ha escuchado las preocupaciones de los consumidores con respecto a las fundas anteriores, y es bueno ver que ha dado un paso adelante con algunas mejoras muy necesarias. Ahora la única pregunta para los futuros usuarios del Z Fold 4 es "¿qué funda me compro?".