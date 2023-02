Arnold Schwarzenegger aparece en un evento de World of Tanks: "¿Cómo podría decir que no?"

Arnold Schwarzenegger, culturista, actor de Hollywood y político. La carrera de Schwarzenegger ha dado más vueltas que la trama de Desafío Total.

A lo largo de los años hemos visto a muchos de los personajes icónicos de Schwarzenegger cobrar vida en los juegos: Terminator, Conan el Bárbaro, incluso Dutch, de Depredador. Pero el evento Holiday Ops 2023 de World of Tanks no se centró en ninguno de estos icónicos papeles, sino que rindió homenaje al propio Schwarzenegger.

La estrella de acción apareció en un extraño País de las Maravillas Invernal, repartiendo objetivos a los jugadores, que podían truncar para competir en una guerra infinita de batallas de tanques online.

"Se lo debo todo a mis fans, así que cuando me piden que haga algo así, ¿cómo podría decir que no?". Arnold Schwarzenegger

A primera vista, parece un extraño crossover, pero los fans se lo suplicaron a la estrella de acción. En el 2021, el equipo de la superestrella austriaca vio una petición en Reddit (opens in new tab) que pedía su aparición en el juego. Un fan había rescatado una vieja foto de Schwarzenegger conduciendo un tanque mientras entrenaba en el ejército, y efectivamente, Arnold posee hoy una de estas armas de guerra.

"Estuve en el ejército austriaco como conductor de tanques. De ahí me vino el amor. Si quieres saber más, cuando era muy joven, justo después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos ocuparon mi pueblo. Los veía pasar con sus tanques y jeeps y, de vez en cuando, me daban chicles".

Arnold Schwarzenegger y Milla Jovovich en World of Tanks (Image credit: Wargaming)

La estrella de acción sigue siendo mundialmente famosa, y la gente sigue acercándose a él hoy en día. "Me encanta que los fans se me acerquen y repitan mis frases con mi acento", dice Schwarzenegger. "Cuando intentaba conseguir mis primeros trabajos en Hollywood, me decían que mi acento nunca funcionaría. Así que, ¿escuchar a todo el mundo hacer su propia versión de mi acento 40 años después? Es el paraíso. He demostrado que los detractores estaban equivocados".

El atractivo de Schwarzenegger parece crecer con el tiempo, gracias a sus divertidas películas que nunca envejecen. "A la gente le encanta la acción, los músculos, las explosiones", explica Schwarzenegger. "En los 80 era todo muy exagerado. Hoy es difícil hacer eso porque todo el mundo quiere que le tomen en serio".

Una forma en que el cine ha avanzado es con un nuevo aprecio por las adaptaciones de videojuegos. Actualmente, una de las series más vistas es The Last of Us, de HBO, y, a pesar de las dudas sobre el acento de Chris Pratt, la próxima película de Mario parece que puede ser bastante buena. Cuando Schwarzenegger estaba en su apogeo, las películas de videojuegos no estaban tan bien consideradas. Mira Street Fighter, por ejemplo. No está tan mal, ¿verdad? Sí, es terrible.

Aunque no se ha anunciado que Schwarzenegger vaya a aparecer en más juegos, sí ha dicho que le "encantaría" protagonizar una película de videojuegos: "Sólo tienen que pedírmelo".

Quizá hayamos encontrado a nuestro Marcus Fenix, si es que alguna vez vemos una película de Gears of War.