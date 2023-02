Tienes que verlo: el impresionante corto de Ridley Scott hecho con el Samsung Galaxy S23 Ultra

Sir Ridley Scott no es ajeno al cine experimental, y el director de Blade Runner ha vuelto a demostrar su voluntad de ir a contracorriente con un nuevo cortometraje rodado íntegramente con el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).

La producción de tres minutos pretende mostrar las impresionantes capacidades de la cámara del S23 Ultra. Además de contar con funciones de "Nightography" mejoradas con respecto al Galaxy S22 Ultra, el último buque insignia de Samsung incorpora un enorme sensor de 200MP y disparo RAW Experto integrado que admite secuencias de hasta 50MP.

Titulado Behold y escrito por Luke Scott, el cortometraje sigue a "un joven, enfrentado a la hostilidad y la agresión, perseguido en un mundo donde se ve obligado a encontrar su escape y su propia versión de la paz." Puedes verlo en 4K a continuación:

Debido a su duración (o a la falta de ella), Behold es claramente un corto más de meditar que otras de la filmografía de Ridley. Según un comunicado de prensa enviado a TechRadar: "Behold hace referencia a una máxima: la belleza está en el ojo del que mira, invitando al público a encontrar el destello de la belleza en el marco de un entorno desafiante, buscando el valor de las cosas que han sido desechadas".

En cuanto a cómo le pareció a Scott la experiencia de rodar con el Galaxy S23 Ultra, el director explicó en el 'cómo se hizo' (que hemos incrustado a continuación): "Pensé que era un gran reto. Un reto muy interesante. Porque lo aterrador es que este pequeño objeto va a ocupar el lugar de todas las grandes cámaras, lo cual es genial. Y rodando con un teléfono, pudimos acceder a entornos reales y espacios más pequeños".

El director de fotografía de Scott en el proyecto, Flavio Labiano, añadió que aunque "temía" que el Galaxy S23 Ultra no le diera el "abanico de opciones que normalmente tiene disponibles a la hora de trabajar", quedó "gratamente sorprendido" por lo versátil que era, alabando la "calidad de imagen y el rango dinámico del sensor."

Por supuesto, Behold se realizó utilizando un conjunto de soportes de cámara y equipos de iluminación profesionales, pero el hecho es que el Galaxy S23 Ultra es casi con toda seguridad uno de los mejores teléfonos con cámara que el dinero puede comprar (opens in new tab) (su predecesor ocupa actualmente el primer lugar de nuestra lista, pero es probable que sea destronado una vez que hayamos terminado de probar el S23 Ultra).

Las tomas amplias, en particular, tienen una calidad cinematográfica real en el cortometraje de Scott, y las capacidades superiores de 'Nightography' del S23 Ultra sobre el S22 Ultra son evidentes en todo momento. Echa un vistazo a algunas imágenes de Behold a continuación:

No es la primera vez que Samsung se asocia con un cineasta de renombre para mostrar su último terminal. En el 2021, el director de Anna Karenina, Joe Wright, estrenó un premiado cortometraje de marionetas, Princess and Peppernose, que rodó íntegramente con el Samsung Galaxy S21 Ultra. También está en camino otra película rodada con el S23, del director surcoreano Na Hong-jin.

¿Quizá el año que viene veamos a Scorsese hacer alguna cosa con el Samsung Galaxy S24?