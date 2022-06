6 cosas fantásticas del Samsung Galaxy S22 que también puedes disfrutar en móviles más baratos de la compañía

Samsung le da mucho bombo a todas las fantásticas y útiles funciones con las que vienen sus móviles de gama alta, como el Galaxy S22 (opens in new tab). Debido a eso, es posible que si no quieres, o no puedes, gastar tanto dinero en tu nuevo teléfono Samsung (opens in new tab), puedas pensar que no podrás disfrutar de todas esas funciones. Pero no es así.

La mayoría de móviles asequibles de Samsung también cuentan con muchas de esas maravillosas características que tienen los Galaxy serie-S. Por lo tanto, si te compras un Galaxy serie-A, que son mucho más económicos, como el Samsung Galaxy A53 (opens in new tab) de gama media o incluso el Galaxy A13, que es barato, podrás disfrutar también de esas funciones.

Para que puedas hacerte una idea de todas esas cosas fantásticas del Galaxy S22 que también podrás aprovechar si compras un móvil Samsung más asequible, hemos reunido a continuación 6 de las mejores características que más útiles nos parecen.

1. Modo Captura Única

(Image credit: Future)

El modo Captura Única debutó con el Samsung Galaxy S20 (opens in new tab), y desde entonces, es una de las funciones más populares de los Galaxy serie-S. Su función es ayudarte a conseguir la mejor fotografía posible de forma realmente sencilla.

Para usar este modo, tendrás que grabar un pequeño vídeo de un sujeto, a la vez que mueves un poco el móvil para poder captarlo desde distintos ángulos. Después de esto, la IA elegirá automáticamente las mejores capturas y fotos captadas en el vídeo y las edita automáticamente para ti.

Esto te permite conseguir imágenes impresionantes, incluso aunque no se te dé muy bien hacer fotos con tu teléfono Samsung.

Pues bien, aunque esta función es uno de los grandes puntos de venta de los Samsung Galaxy serie-S, lo cierto es que también está disponible en los Galaxy serie-A más baratos. Por lo tanto, también podrás aprovecharla para conseguir fotos increíbles de forma súper fácil, aunque no te hayas gastado un pequeña fortuna en uno de los móviles de gama alta de la compañía.

Es verdad que la IA (inteligencia artificial) no es tan "lista" o tan potente en un móvil económico como en los más caros, por lo que los resultados que conseguirás no serán tan buenos como en los Samsung Galaxy serie-S, pero eso no quita que sigue siendo una función fantástica y realmente útil que podrás aprovechar sin tener que pagar demasiado por ello.

2. Mantenimiento del dispositivo

Cuanto más dinero te gastas en un móvil, más tiempo querrás que te dure, pero lo cierto es que dependiendo del uso que le des, eso no siempre es fácil de conseguir.

Por suerte, los teléfonos Samsung tienen una herramienta que te ayudará a alcanzar este objetivo. Si te vas a los ajustes del móvil y escoges la opción "mantenimiento del dispositivo", verás que hay una sección dedicada a la batería. Aquí puedes ver la salud de tu dispositivo, de hecho, te aparecerá incluso una puntuación para que puedas saber lo bien optimizado que está tu teléfono para que te dure el mayor tiempo posible, y podrás modificar cosas para subir la puntuación.

Verás que hay un botón que pone "optimizar ahora" con el que el dispositivo te ayudará a ajustar el almacenamiento, la memoria y la batería para que estén lo mejor optimizados posibles, y de esta manera podrás asegurarte de que tu móvil esté funcionando de la forma más "saludable" posible.

Lo mejor de todo, es que esta herramienta también está disponible en los teléfonos Samsung más económicos. Al fin y al cabo, ya hayas gastado 1.000€ o 300€ en tu nuevo móvil, querrás que te dure el máximo tiempo posible, por lo que este modo te resultará muy útil.

3. Pantalla de 120Hz

(Image credit: TechRadar)

Samsung fue una de las primeras compañías en ofrecer altas tasas de refresco en las pantallas de sus móviles, y algunos Galaxy serie-S vinieron con pantallas de 120Hz antes que la competencia.

Una alta tasa de refresco significa que la pantalla va mucho más fluida, ya sea a la hora de navegar por las redes sociales o para jugar a juegos, por lo que la experiencia de visualización es mucho mejor.

Esta característica, en un principio, era exclusiva de los Galaxy de gama alta, y el S20 fue el primero, pero a día de hoy, no es necesario que pagues mucho dinero para hacerte con un de los teléfonos premium de Samsung para poder disfrutar de una alta tasa de refresco.

Ahora que esta característica ya lleva un tiempo en el mercado, cada vez vemos más móviles asequibles o de gama media adoptando altas tasas de refresco. En el caso de Samsung, hay algunos modelos que ya vienen con pantallas de 120Hz.

Por ejemplo, el Samsung Galaxy A52 5G (opens in new tab) y el A73 cuentan con pantallas de 120Hz y no te costarán tanto dinero como los Galaxy serie-S. Por lo tanto, si quieres disfrutar de una experiencia realmente fluida con la pantalla de tu móvil Samsung, estos dos modelos son muy buenas alternativas que no te costarán demasiado dinero.

4. Carga adaptativa

Un gran ejemplo de una función que de primeras solo estaba presente en los teléfonos de gama alta de Samsung es la carga adaptativa: este modo protege la longevidad de la batería usando la IA para saber cuándo cargar rápidamente y cuándo hacerlo a menos potencia. Gracias a la carga adaptativa, podrás dejar enchufado al cargador tu móvil Samsung durante mucho más tiempo, sin que la batería sufra demasiado por ello.

Una vez más, esta es una función que al principio solo estaba disponible en los Samsung Galaxy serie-S y en los Galaxy Note, pero recientemente ha empezado a estar disponible también en móviles más asequibles de la compañía.

Cabe señalar que para poder aprovechar esta función hay que utilizar un cargador original de Samsung, y es posible que lo tengas que comparar por separado. Pero una vez que tengas uno, la función de carga adaptativa te resultará muy útil y a la larga te ayudará a aumentar la vida útil de tu batería.

5. Modo Comida

(Image credit: Future)

Si bien el modo Captura Única, del que hemos hablado antes, es del que más habla la compañía cuando promociona sus dispositivos, no es el único modo enfocado a la fotografía.

El modo Comida es también muy útil, y a diferencia de lo que parece sugerir su nombre, no sirve solo para hacer fotos de comida. Te permite elegir un área de enfoque, y el resto mostrará cierto desenfoque. De esta forma, podrás seleccionar un animal, un adorno o, por supuesto, comida, y con esta función hacer que destaque sobre todo lo demás que aparezca en la fotografía.

Además, este modo también edita la captura con una dosis de saturación para que destaque más todavía.

Este modo lo podrás aprovechar tanto en los Galaxy serie-S como en los serie-A. De hecho, como los móviles más asequibles no tienen cámaras tan buenas como las que tienen los de gama alta, esta función resulta más útil todavía, ya que podrás conseguir las mejores fotografías posibles.

6. Spot color

Una vez que has hecho una foto, puede ser divertido editarla para darle un toque especial para subirla a tus redes sociales, y los teléfonos de gama alta de Samsung te ofrecen la posibilidad de hacerlo.

Por ejemplo, la función Spot Color de la galería de Samsung te permite seleccionar un color e inmediatamente se convertirá a blanco y negro (monocromo). Esto te permite crear imágenes muy artísticas.

Esta es otra función que a día de hoy está disponible tanto en los dispositivos Galaxy serie-A como Galaxy serie-S. Nosotros la usamos bastante, por ejemplo en las fotos selfie, paa dejar el fondo en blanco y negro, dejándonos solo a nosotros en color.

Gracias a esta función, y a las demás que hemos visto a lo largo del artículo, verás que un móvil Samsung Galaxy serie-A es igual de bueno que un Galaxy serie-S cuando se trata de conseguir fotos perfectas para triunfar en las redes sociales.