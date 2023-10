Pesadilla en Street View: los 5 lugares más espeluznantes que puedes visitar en Google Maps

Si ves las películas de miedo tapándote con la manta y prefieres ver de lejos los rincones oscuros antes de pisarlos, tengo una recomendación de Halloween para ti. Puedes visitar virtualmente algunos de los lugares más espeluznantes del mundo, y hacerlo todo a través de Google Maps Street View.

Resulta que nuestros amigos de Google no se limitan a enviar a sus equipos de Street View y a sus coches de captura de imágenes por las autopistas y carreteras del mundo. Este intrépido equipo está visitando mausoleos, extraños hoteles y otras rarezas mundiales, y a menudo las captura con cámaras de 360 grados.

Esto significa que tendremos el facot rmiedo sin preocuparnos de que haya algo lo suficientemente cerca como para tocarnos. Podemos sentir el escalofrío de ver un cementerio sin preocuparnos de que sus fantasmas estén cerca (o incluso en el mismo país).

He recopilado algunos de mis favoritos, que puedes ver en algunas de las capturas de pantalla que aparecen a continuación. Para visitar virtualmente cualquiera de ellos, sólo tienes que hacer clic en el enlace y para recorrerlos, puedes hacer clic en la flecha grande que aparece en pantalla. Para empezar con la vista de Maps y adentrarte tú mismo, coges el pequeño icono amarillo de una persona en Google Maps y lo arrastras hasta el destino anclado. Normalmente, apareces en una vista de 360 grados, a menudo viendo cosas realmente extrañas y terroríficas.

¡Feliz Halloween!

Espantapájaros

(Image credit: Future)

Imagina un espantapájaros. Ahora imagina una ciudad llena de espantapájaros de tamaño natural. Ahora intenta imaginártelos en las paradas de autobús, en los porches, con pequeños espantapájaros de tamaño infantil.

Sí, lo sé, aterrador, pero una ciudad así existe en Nagoro, Japón. Tiene una población bastante numerosa de muñecos de tamaño natural (así que no son "oficialmente" espantapájaros), todos creados por un artista que quería conmemorar a vecinos que se mudaron o murieron.

Si leer esta descripción te pone la piel de gallina, probablemente no querrás viajar a Japón para ver la "Aldea de los espantapájaros" en persona, pero desde la seguridad de la pantalla de tu ordenador no tendrás ningún problema, ¿verdad?

Google Maps Street View ha documentado muy bien la extraña escena y, como algunos de los espantapájaros parecen demasiado reales, Google Maps incluso ha difuminado algunas de sus caras.

Muñecas

(Image credit: Future)

¿Sabes qué da más miedo que las personas-espantapájaro cosidas a mano? Las muñecas. Cientos de ellas cuelgan de los árboles en Xochimilco, México.

La apropiadamente llamada Isla de las Muñecas es un pequeño trozo de tierra lleno de muñecas decrépitas que cuelgan de los árboles como si fueran fruta sin recolectar.

Lo único peor que verlas es conocer la historia de la isla. La enorme efigie fue construida por el lugareño don Julián Santana Barrera, quien, tras descubrir el cadáver de un niño caído en la orilla de la isla, empezó a colgar las muñecas para, según cuentan, ahuyentar a los malos espíritus.

Personalmente, nunca querría visitar un lugar tan maldito, pero me alegra verlo de cerca a través de Google Maps Street View. Es extraño cómo ni siquiera una pantalla puede protegerte del horror que produce mirar estas muñecas desfiguradas y sucias.

Ataúdes

(Image credit: Future)

Tengo un mensaje para mi familia: cuando muera, no colguéis mi ataúd de la cima de una colina. Lo sé, a quién se le ocurriría, ¿no?

Oh, cierto, había algunas personas en Sagada, Provincia de la Montaña, Filipinas, que pensaron que era una buena idea colgar varios ataúdes en la ladera de una montaña.

Si visitas los Ataúdes Colgantes de Sagada a través de Google Maps Street View, podrás ver media docena más o menos de los cientos que existen allí. "¿Por qué?", te preguntarás.

Los ataúdes se colgaban de lo alto porque los lugareños creían que cuanto más alto estuviera tu ataúd, más posibilidades había de que tu espíritu llegara al cielo. Colgar estos lugares de descanso final no es lo único interesante de los Ataúdes Colgantes de Sagada. Resulta que uno tenía que construir su propio ataúd antes de morir. Como resultado, estos ataúdes no se parecen en nada a los modelos que te dan en una funeraria local y eso los hace aún más fascinantes y, obviamente, espeluznantes.

Criptas

(Image credit: Future)

Según algunos estudios, es posible que con el tiempo nos quedemos sin lugares donde enterrar a nuestros muertos. Pero ese problema no es nuevo.

Hace cientos de años, los monjes del monasterio capuchino de Italia se quedaron sin espacio en su pequeño cementerio. Así que excavaron las catacumbas de abajo y empezaron a ponerlos en fila como maniquíes sin usar.

No entiendo del todo por qué no cavaron tumbas bajo tierra, pero prácticamente todos los 8.000 cadáveres están a la vista y puedes ver una perturbadora muestra en Google Maps Street View. Pasa un rato en estas macabras páginas y puede que empieces a imaginar que puedes oler el moho y la podredumbre.

Extrañas esculturas

(Image credit: Future)

Conócete a ti mismo. Ese es probablemente el consejo más valioso que alguien puede darte, y un artista finlandés trató de encontrarse a sí mismo a través de la escultura, una y otra vez. El resultado, el Jardín Escultórico Veijo Rönkkönen, en Finlandia, probablemente no sea tan esclarecedor como Veijo Rönkkönen esperaba.

Las 200 esculturas de este artista solitario salpican esta propiedad y te reto a que encuentres una que parezca humana. Lo que sí consiguió Rönkkönen es echar un vistazo a una mente un tanto oscura y quizá un poco retorcida. Cuanto más miras esto a través de Google Maps Street View, más raro te parece. Además, el hecho de que Google lo captara al anochecer hace que dé más miedito.

Un susto de regalo... ¿Pasarías la noche aquí?

(Image credit: Future)

Tengo una sorpresa final para ti porque, en mi humilde opinión, no hay nada más aterrador que un payaso. Google Maps Street View consiguió captar una imagen extrañamente sombría del Clown Motel de Nevada, un lugar en el que nunca jamás me alojaré. Se puede ver, pero no puedes acercarte demasiado, como a mí me gusta.