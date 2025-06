Hace 15 años, Apple reinventó el Mac mini con uno de los mejores diseños de su historia

A menudo se tiene la sensación de que el Mac mini ha sido el miembro más infravalorado de la gama Mac de Apple, ya que dispositivos tan populares como el MacBook Air y el MacBook Pro acaparan mucho más protagonismo.

Sin embargo, a pesar de su discreta humildad, el ordenador más pequeño de Apple es uno de los mejores Mac que se pueden comprar, ya que ofrece una potencia excelente y una excelente relación calidad-precio en un formato en miniatura que ninguna otra alternativa puede igualar. Realmente es uno de los mejores mini PC del mercado.

El Mac mini M4 resume este hecho a la perfección, con su capacidad para empaquetar una asombrosa cantidad de potencia en su diminuto tamaño. Si quieres un ordenador de sobremesa que no agobie tu espacio de trabajo, el Mac mini es la elección obvia.

Sin embargo, no estaría donde está hoy si no fuera por el primer Mac mini de aluminio, que se lanzó hace 15 años. Ese dispositivo marcó la pauta para los PC de formato pequeño y definió el modelo que Apple sigue utilizando hoy en día.

Anunciado justo después de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio de 2010, este Mac mini contaba con un diseño unibody de aluminio que relanzó el Mac mini como un dispositivo elegante y potente que no hacía concesiones ni por dentro ni por fuera. Echando la vista atrás, está claro hasta qué punto su influencia se ha extendido a la era moderna, y sigue influyendo en los últimos modelos de Mac de Apple.

Un nuevo diseño de altas prestaciones

(Image credit: Future)

Antes de 2010, todos los ordenadores Mac mini de Apple se fabricaban con una combinación de aluminio en los laterales y policarbonato en la parte superior. Esto creaba un aspecto bicolor blanco y plateado que encajaba con el estilo del iMac de Apple. Sin embargo, era un diseño que se había establecido con el iMac G4 en 2002, y en 2010 estaba empezando a cansar un poco. Era necesario un cambio.

Ese cambio llegó con el Mac mini de tercera generación, que presentaba un cuerpo de aluminio fabricado a partir de una única pieza de metal. Este diseño unibody seguía la tendencia establecida por los otros Mac de Apple y ayudó a señalar que el Mac mini había entrado en una nueva era, expresada a través de la clase, la artesanía y la solidez del metal. Atrás quedaba el plástico barato: Ahora Apple iba en serio.

Y había un elemento más práctico en este nuevo diseño: la longevidad. Un ordenador tan pequeño como el Mac mini podía trasladarse fácilmente y meterse en una mochila cuando fuera necesario, y una carcasa de aluminio aguantaría mucho más que una con la superficie de plástico. En ese pequeño aspecto, reflejaba la antigua creencia de Apple de que el diseño debía ser tanto funcional como estético.

Mirando al futuro

(Image credit: Apple)

Sin embargo, el Mac mini de 2010 no era solo una cara nueva, sino que también aportaba ventajas tangibles a sus usuarios.

De entrada, era mucho más delgado que el modelo al que sustituía. En lugar de los 51 mm de altura que los fans del Mac mini habían visto de 2006 a 2009, la edición de 2010 se redujo a tan solo 36 mm, una cifra que duró 14 años hasta 2024, cuando la edición M4 reconfiguró el aspecto una vez más, demostrando lo bien considerado que estaba el diseño de 2010.

Cuando analizamos la edición de servidor del Mac mini de 2010, dijimos lo siguiente sobre su diseño reducido: "El nuevo Mac mini con Snow Leopard Server seguramente ha seguido los consejos de la TARDIS de Doctor Who: a pesar de estar cortado a partir de un único bloque de aluminio, debe de ser más grande por dentro; ¿cómo si no se podría meter con calzador tal cantidad de hardware en un formato tan pequeño?

A pesar de los elogios, hubo que hacer concesiones en el diseño, sobre todo en el espacio ocupado. En lugar del marco de 170x170 mm del modelo anterior, la versión de 2010 amplió sus medidas hasta 196x196 mm. Sin embargo, teniendo en cuenta la forma más estilizada que ofrecía su menor altura, el nuevo modelo seguía presentando una bonita forma compacta.

(Image credit: Future)

Apple también ha conseguido incorporar la fuente de alimentación en el interior del Mac mini, lo que significa que hay menos volumen que transportar y esconder en la oficina. De hecho, Apple afirma que esto ha reducido el volumen total de la máquina en un 20%.

Por dentro, tiene un procesador Core 2 Duo de Intel a 2,4 GHz, gráficos integrados Nvidia GeForce 320M que, según Apple, ofrecen «el doble de rendimiento gráfico» que su predecesor, 2 GB de memoria (con un panel extraíble para ampliar la memoria) y una capacidad básica de almacenamiento de 320 GB. Por primera vez, el Mac mini también incluía una ranura para tarjetas SD y un puerto HDMI, lo que contribuía a ofrecer opciones de conectividad más actualizadas a sus exigentes usuarios.

Curiosamente, mientras que el modelo básico tenía una SuperDrive de carga por ranura de 8x para la reproducción de CD y DVD, todos los demás modelos carecían de esta característica. Eso se formalizó cuando el Mac mini se actualizó en 2011, con todos los modelos viendo la SuperDrive eliminada. En su lugar, Apple apostó por la conectividad inalámbrica, con Gigabit Ethernet y Wi-Fi 802.11n para que los usuarios obtuvieran sus archivos multimedia a través de Internet.

Y eso resumía el espíritu del Mac mini en aquel momento: diseño y funcionalidad con visión de futuro, aunque ello supusiera algunos sacrificios. Apple siempre ha sido una apasionada de la adopción de las últimas tecnologías y del abandono de aquellas que creía que pronto quedarían obsoletas -la ausencia de disquetera en el iMac G3 es otro ejemplo-, y eso ayudó al Mac mini a adoptar puertos modernos y a prescindir de los CD en un momento en el que el streaming por Internet se estaba imponiendo. En lugar de quedarse anclado en el pasado, tanto su diseño como sus prestaciones miraban hacia el futuro.

Informática a tu medida

(Image credit: Future / Philip Berne)

El Mac mini M1 se lanzó en 2020. Siempre me ha gustado usar el ordenador a mi manera, es decir, combinando el PC con el monitor, el teclado y el ratón que yo elija. Como el iMac viene con todo esto incluido, para mí quedó descartado.

Pero no me decidí por el Mac mini simplemente porque fuera la única opción que me quedaba: había muchos factores que me llamaron la atención. El primero de ellos era su forma compacta, que me permitía llevarlo conmigo en mis viajes y combinarlo con una pantalla portátil y periféricos para trabajar sobre la marcha.

Además, así evitaba depender en exceso de un portátil que, varios años antes, me había provocado fuertes dolores de espalda tras demasiadas noches encorvado sobre su armazón de ángulo bajo. No, si quería tener un Mac, tenía que ser personalizable y cómodo. Es un nicho que el Mac mini siempre ha llenado con aplomo.

Hoy en día, el chasis bajo y ancho del modelo de 2010 parece un poco anticuado, al menos en comparación con el Mac mini M4, aún más pequeño. Sin embargo, el hecho de que el modelo M4 haya mantenido muchas de las características de la versión de 2010, desde su tamaño en miniatura hasta su construcción totalmente metálica, demuestra la deuda de gratitud que tiene con el Mac mini de 2010. Realmente fue un Mac que resistió la prueba del tiempo.

Ah, y una cosa más: el Mac mini de 2010 tenía un precio de lanzamiento de 699 euros. Esto demuestra la tremenda ganga que es el Mac mini M4: 15 años de inflación después es más barato, desde 599 euros. El Mac mini ha sido durante mucho tiempo la forma más asequible de entrar en el ecosistema Mac, y esa es una antorcha que la edición de 2010 ayudó a llevar. Es un legado que la encarnación moderna del Mac mini está ayudando a mantener vivo.