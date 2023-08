5 cosas que espero ver en el evento de Apple de finales del 2023

Es imposible acercarse a Internet ahora mismo sin ser bombardeado con noticias, filtraciones y rumores sobre lo que Apple tiene preparado para sus anuncios de septiembre. Tanto es así que puede ser fácil olvidar que hay vida después del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. Con un evento en octubre o noviembre todavía probable, hay mucho que esperar.

Ni siquiera estoy hablando del Apple Watch 9 o del Apple Watch Ultra 2, que probablemente lleguen el 12 o el 13 de septiembre junto con los nuevos iPhone. Estoy hablando de algo totalmente distinto.

Con el 2023 empezando a despuntar y las Vision Pro a punto de llamar a la puerta, estamos casi en territorio Mac e iPad. Yo, por mi parte, no puedo esperar. No me malinterpretes, disfruto de un nuevo iPhone tanto como el que más. Pero hay algo en un nuevo Mac. Algo sobre un iPad renovado. Y, sobre todo, el olor a silicona nueva y caliente por las mañanas.

Por eso espero con especial impaciencia lo que Apple presentará a finales del 2023. He aquí cinco cosas que estoy deseando ver en el evento de Apple de octubre (o noviembre).

1. El nuevo chip de Apple

(Image credit: Apple)

Hoy en día, a pesar del MacBook Air de 15 pulgadas, no solemos recibir un nuevo Mac sin que también haya algún nuevo chip de Apple en su interior.

La transición del silicio de Apple comenzó con el M1, por supuesto, y fue sustituido por la línea de chips M2 en el 2022. Hemos visto versiones Pro, Max y Ultra de ambos chips, aunque las rumoreadas variantes Extreme aún no se han materializado. Y todos sabemos lo que viene después del uno y del dos, ¿verdad?

Los rumores sobre la llegada de los chips M3 abundan desde hace meses y ahora parece muy probable que Apple estrene el M3 el próximo mes de octubre o noviembre. Será el chip base, eso sí, y el M3 Pro y el M3 Max llegarán seguramente en los primeros meses del 2024. El M3 Ultra probablemente llegará más o menos al mismo tiempo que un Mac Pro o un Mac Studio actualizados, pero nos estamos adelantando. Es el pan de cada día -ese M3- el que es inminente y promete ser una gran actualización.

Aunque la familia M2 no supuso una gran mejora con respecto a la M1, no parece que vaya a ser así en esta ocasión. Para empezar, se espera que el M3 se fabrique utilizando el proceso de 3nm de TSMC. Esto debería permitir que el chip funcione a menor temperatura y consuma menos energía que los anteriores, lo que a su vez le permite ser más rápido. Y eso son buenas noticias para los usuarios.

En cuanto a las especificaciones, esperamos ocho núcleos de CPU y 10 de GPU, como en el M2. Pero es de esperar que se añadan más núcleos en las versiones de gama alta, por supuesto.

2. iMac de 24 pulgadas con M3

(Image credit: Apple)

El nuevo chip de Apple no es nada sin un nuevo Mac o tres en los que colocarlo, por supuesto. Y el iMac es el principal candidato en este momento.

El iMac M1 actual no se ha actualizado desde el 2021. Es un todo en uno de 24 pulgadas y viene en varios colores, aunque no estamos seguros de que alguien deba elegir la mayoría de ellos. Eso significa que es probable que el iMac de 24 pulgadas sea uno de los primeros en recibir el chip M3.

No ha habido muchos rumores sobre lo que ofrecerá el iMac M3. Los rumores sugieren que no habrá grandes cambios en el exterior, al menos. Pero el iMac es el Mac de mucha gente y, como tal, debería tener los últimos chips en su interior. Si Apple puede ofrecer a los compradores algunos colores nuevos y quizá unos biseles más pequeños, todo el mundo estará bastante contento con el resultado. Yo también me quedaría con un iMac M3 si fuera un poco más grande. 24 pulgadas es un poco pequeño para trabajar con varias ventanas abiertas todo el día. ¿Pero para la mayoría de la gente? El iMac es el mejor Mac de sobremesa de todos.

Y si Apple puede abaratarlo, aún mejor. Aunque me temo que eso es poco probable.

3. M3 MacBook Air de 13 pulgadas

(Image credit: Apple)

Si el iMac es el mejor Mac de sobremesa para la mayoría de la gente, el MacBook Air de 13 pulgadas es el portátil que deberían elegir. Es rápido, silencioso y tiene el tamaño justo para ser increíblemente portátil. Añádele un chip más rápido, más frío y que consuma menos energía y estarás en la cresta de la ola.

Al igual que con el iMac, los rumores sobre un rediseño del MacBook Air han sido escasos. Pero eso no es malo, porque el MacBook Air M2 es una máquina impresionante. Tiene una pantalla brillante y colorida de 13,6 pulgadas e incluso la muesca desaparece tras unos minutos de uso.

Añadir un chip M3 hará que el MacBook Air sea una propuesta aún mejor para quienes necesitan un Mac portátil que consuma poca batería, pero que sea capaz de realizar el tipo de tareas que hace la mayoría de la gente. Dale nuevos colores o aumenta el almacenamiento base o la RAM y el MacBook Air M3 se convertirá en el mejor Mac del momento.

4. Un iPad mini actualizado

(Image credit: TechRadar)

No voy a mentir, tengo una gran debilidad por el iPad mini. A veces quieres algo que no sea tan grande como el iPad, el iPad Air o el iPad Pro de 11 pulgadas, pero necesitas algo más grande incluso que el iPhone 14 Pro Max. Para eso, el iPad mini de 8,3 pulgadas es perfecto.

Los rumores en torno a una posible actualización del iPad mini en 2023 han sido hasta ahora tibios en el mejor de los casos. Mark Gurman, de Bloomberg, ha dicho que un iPad mini con más especificaciones es posible, pero eso es lo más concreto que puede ser un rumor. Aun así, tengo esperanzas.

El iPad mini actual lleva en el mercado desde septiembre de 2021, así que debería actualizarse. También utiliza el antiguo chip A15 Bionic. Seguro que Apple puede introducir algo más interesante, aunque solo sea un nuevo chip para el iPhone, como el A17 del próximo iPhone 15 Pro. Lo ideal sería que uno de los chips de la serie M1 hiciera su debut en el iPad mini, pero no estoy convencido de que eso vaya a ocurrir.

5. Un nuevo iPad Pro

(Image credit: TechRadar)

Si la actualización del iPad mini no está asegurada, la idea de un iPad Pro renovado es aún menos probable en este momento. Gurman, de Bloomberg, está convencido de que los nuevos modelos OLED del iPad Pro no debutarán hasta el 2024, dejando las tabletas iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas como están durante unos meses más.

Pero los rumores de un iPad Pro de 14 o 16 pulgadas no morirán. ¿Podría incluso llamarse iPad Ultra? Se llame como se llame, tiene el potencial de cambiar por completo la gama iPad. Si Apple pone un chip M3 en su interior, ofrece un teclado y un trackpad especialmente elegantes y encuentra la manera de hacer que el Stage Manager apeste menos, podría ser un producto realmente increíble.

¿Creo que sucederá? Nunca digas nunca, y Apple es conocida por dar alguna que otra sorpresa. Pero con la cadena de suministro de Apple filtrándose más que nunca, me temo que ya habríamos visto esta filtración si estuviera tan cerca de la presentación.

En resumen

Así que ahí lo tenemos, el evento de octubre tiene el potencial de ser aún más grande que el que tendrá lugar en septiembre. Aún faltan uno o dos meses y podríamos ver más filtraciones de aquí a entonces. Pero tal y como están las cosas ahora mismo, estoy bastante emocionado por lo que está por llegar.

Ahora, si este mes tuviéramos de aperitivo los iPhones y Apple Watches...