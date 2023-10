El Pixel 8 de Google podría convertirse en el mejor móvil para audiófilos

El Pixel 8 puede tener el potencial de convertirse en el smartphone por excelencia para escuchar música, ya que Google ha confirmado que la serie recibirá soporte para audio USB sin pérdidas.

Esta información proviene de David Burke, vicepresidente de ingeniería de Android, que recientemente participó en una entrevista AMA (Ask Me Anything) en el subreddit de Google. En respuesta a una pregunta de un usuario, dijo que se ha añadido al sistema operativo soporte para el formato "bit perfect audio" con planes para implementarlo completamente "en versiones posteriores." El siguiente paso, según Burke, es que los "fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones" de terceros integren la compatibilidad con el audio sin pérdidas en sus productos. Estos últimos tendrán que "adoptar la nueva API" para habilitar esta tecnología en su software.

No se sabe cuándo se lanzará oficialmente la actualización ni si Google planea ampliar el formato a las líneas Pixel más antiguas. Por ahora, será exclusivo de la línea Pixel 8.

No olvidamos

Es bueno ver que el audio sin pérdidas no ha caído en el olvido. Esta tecnología está presente actualmente en algunos servicios de streaming de música como Tidal. Sin embargo, pronto podría llegar a un público más amplio si Spotify finalmente lanza su rumoreado nivel Supremium.

Debemos mencionar que esta función apareció por primera vez en mayo de 2023 en la segunda beta de Android 14. En la publicación original en el blog de desarrolladores de Android, se dice que la compatibilidad permite "experiencias de nivel audiófilo a través de auriculares con cable USB... sin mezclar" ni aplicar ningún tipo de compresión a la salida. Burke confirmó en el AMA que el audio también evitará los "efectos de procesamiento".

Te recomendamos que le eches un vistazo al AMA porque contiene algunos datos interesantes sobre otros cambios que se introducirán próximamente en Android. Burke incluso proporcionó una actualización de la tan esperada actualización de la red Find My Device. Dijo que Google ha "casi finalizado la especificación conjunta de alerta de rastreador no deseado" con Apple y la desplegará en los dispositivos Android "a finales de este año". Ahora mismo, Google está esperando a que Apple implemente los mismos cambios en iOS para poder seguir adelante.

Buscando el equilibrio perfecto

A decir verdad, el audio sin pérdidas en smartphones no es nada nuevo, ya que está disponible en otro hardware como el Sony Xperia 1 IV. Sin embargo, su disponibilidad en la serie Pixel 8 es especialmente destacable porque se trata de un teléfono relativamente barato (dentro de su segmento). Hay teléfonos más baratos con el soporte, pero entonces te estarías perdiendo una gran variedad de funciones exclusivas que no se encuentran en ningún otro sitio, como la IA generativa del Pixel 8 Pro. En nuestra opinión, el Pixel 8 es un dispositivo que logra un buen equilibrio entre rendimiento de alta calidad y coste.

Además, la inclusión de audio sin pérdidas podría cambiar la forma en que la gente escucha música una vez que se introduzca a un público que normalmente puede no buscarlo. Es posible que cuando la gente pruebe la calidad superior, no quiera volver al audio comprimido.